15:56, 28 Nisan 2018 Cumartesi

Gazze ÅŸehitleri son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±





Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" sÄ±rasÄ±nda iÅŸgal askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu ÅŸehit olan 1'i Ã§ocuk 4 Filistinli defnedildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu ÅŸehit olan 1'i Ã§ocuk 4 Filistinli son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Åžehitlerin naaÅŸlarÄ± yÃ¼zlerce Filistinlinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazze'nin farklÄ± yerlerinde topraÄŸa verildi. Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinde dÃ¼n Ä°srail askerlerinin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 3 Filistinlinin ve yine dÃ¼n yaralanan bir Ã§ocuÄŸun bugÃ¼n ÅŸehit olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

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