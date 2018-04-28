Ä°badi aylar sonra ilk kez KerkÃ¼k'te

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi'nin, geÃ§en yÄ±l 16 Ekim'de dÃ¼zenlenen operasyonun ardÄ±ndan genel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda ilk kez KerkÃ¼k'e geldiÄŸi bildirildi.

BaÅŸbakan Ä°badi, ordu, federal polis ve HaÅŸdi Åžabi gÃ¼Ã§lerinin 16 Ekim'de PeÅŸmerge'nin Ã§ekilmesiyle Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z ÅŸekilde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± KerkÃ¼k'e geldi.

Kent merkezindeki Venedik Konferans Salonu'na geÃ§en Ä°badi, liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Zafer Koalisyonu'nun KerkÃ¼k milletvekili adaylarÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m programÄ±na katÄ±ldÄ±.

"KERKÃœK, TÃœM IRAKLILARI KURCALAYAN BÄ°R IRAK KENTÄ° OLARAK KALACAKTIR"

Ä°badi, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''BarÄ±ÅŸÄ±n ve birlikte yaÅŸamanÄ±n simgesi olan KerkÃ¼k, tÃ¼m IraklÄ±larÄ± kucaklayan bir Irak kenti olarak kalacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

KerkÃ¼k'Ã¼n Arap, KÃ¼rt, TÃ¼rkmenÂ tÃ¼m etnik ve mezhepsel gruplarlaÂ gÃ¼zel olduÄŸunu dile getiren Ä°badi, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"HiÃ§bir kesimin bir diÄŸerine Ã¼stÃ¼nlÃ¼k yapma hakkÄ± yoktur. KerkÃ¼k'te hiÃ§bir etnik ve mezhepsel grup bir diÄŸer grubun kimliÄŸini yok edemez. Ãœlkemize deÄŸer vermek ancak herkese eÅŸit mesafede olmakla mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.''

Â Irak halkÄ±nÄ±n Ã¼lkenin her yerinde birleÅŸerek zaferler elde ettiÄŸini sÃ¶yleyen Ä°badi,Â ''Zaferler, Irak ordusu, polis, HaÅŸdi AÅŸairi, HaÅŸdi Åžabi ve PeÅŸmergenin birleÅŸmesiyle saÄŸlandÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± birlikte yok ettiÄŸimiz gibi Ã¼lkenin ilerlemesini de birleÅŸerek saÄŸlayacaÄŸÄ±z.'' diye konuÅŸtu.