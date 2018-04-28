16:34, 28 Nisan 2018 Cumartesi

MÄ±sÄ±r'da YargÄ±tay'dan 6 kiÅŸinin idamÄ±na onay





Kahire'deki YargÄ±tay, 2013 yÄ±lÄ±nda ÅŸiddet ve Ã¶ldÃ¼rme olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± suÃ§lamasÄ±yla idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan 6 kiÅŸinin cezasÄ±nÄ± onadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'da en yÃ¼ksek temyiz mahkemesi YargÄ±tayÄ±n, Minye ilinde 2013 yÄ±lÄ±nda ÅŸiddet ve Ã¶ldÃ¼rme olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± suÃ§lamasÄ±yla idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan 6 kiÅŸinin cezasÄ±nÄ± onadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. YargÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, 6 kiÅŸinin idamÄ±nÄ± onayan Kahire'deki YargÄ±tay, 6 kiÅŸinin idam cezasÄ±nÄ± mÃ¼ebbet (25 yÄ±l) hapis cezasÄ±na Ã§evirirken, 59 kiÅŸinin mÃ¼ebbet hapis kararÄ±nÄ± onadÄ± ve 47 kiÅŸinin beraatine hÃ¼kmetti. Minye'deki ceza mahkemesi 7 AÄŸustos 2017'de, kasten adam Ã¶ldÃ¼rme, izinsiz toplanma ve gÃ¼Ã§ gÃ¶sterisinde bulunma suÃ§lamasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan 12 kiÅŸiyi idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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