16:42, 28 Nisan 2018 Cumartesi

MAZLUMDER'den '28 Åžubat tutuklularÄ± serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°nsan HaklarÄ± ve Mazlumlar Ä°Ã§in DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi'nden (MAZLUMDER) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "HaklarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m verilen 28 Åžubat darbecileri tutuksuz yargÄ±lanÄ±rken, maÄŸdurlarÄ±n devam eden tutukluluklarÄ± hiÃ§bir vicdan tarafÄ±ndan kabul edilemez." denildi.

MAZLUMDER'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 28 Åžubat darbesinin BatÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu ayaÄŸÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar verildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. 28 Åžubat'Ä±n geÃ§ de olsa mahkeme tarafÄ±ndan bir darbe olarak tescil edildiÄŸi ve darbenin Ã¶nemli figÃ¼rlerinin mÃ¼ebbet hapis ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verildi:

"Ne var ki adaletsiz bir ÅŸekilde ve Ã¶n yargÄ±lÄ± yollarla mÃ¼ebbet ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezalarÄ±yla maÄŸdur edilen 28 Åžubat yargÄ± maÄŸdurlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebimiz maalesef bugÃ¼ne kadar karÅŸÄ±lÄ±k bulmamÄ±ÅŸtÄ±r. Oysa onlar, yargÄ± tarafÄ±ndan da tescil edilmiÅŸ olan bir darbenin aktÃ¶rlerinin brifingleri ile bu haksÄ±z cezalarÄ± almÄ±ÅŸlardÄ±. Bu durum garabetin bir boyutu iken, ikinci bir boyutu ise sayÄ±sÄ± Ã¼Ã§Ã¼-beÅŸi geÃ§emese de bazÄ± 'yeniden yargÄ±lama' kararlarÄ±nÄ±n, infaz ertelemesi yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n devam ettirilmesidir. HaklarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m verilen 28 Åžubat darbecileri tutuksuz yargÄ±lanÄ±rken, maÄŸdurlarÄ±n devam eden tutukluluklarÄ± hiÃ§bir vicdan tarafÄ±ndan kabul edilemez."

AÃ§Ä±klamada, ocak ayÄ±ndan bu yana sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri kampanyalarla yeniden yargÄ±lama yapÄ±lmasÄ±nÄ±n, maÄŸduriyetlerin giderilmesinin ve 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir iÃ§eride tutulan mahkumlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸi belirtildi.

Mevcut mahkemelerin sorunu Ã§Ã¶zmeye davet edildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verildi:

"TBMM'yi, Meclis'te birinci parti olan AK Parti'yi ve ana muhalefet olan CHP'yi, 28 Åžubat mahpuslarÄ±nÄ±n sorununu Ã¶ncelikli mesele haline getirmeye, sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ saÄŸlayacak yasal dÃ¼zenlemeleri bir an Ã¶nce yapmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz. Sorunun devam etmesi halinde ramazan ayÄ±ndaki basÄ±n aÃ§Ä±klamamÄ±zÄ±, 26 MayÄ±s Cumartesi gÃ¼nÃ¼, kitlesel olarak cezaevleri Ã¶nÃ¼nde iftar eÅŸliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimizi ÅŸimdiden deklare ederiz."