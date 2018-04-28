MAZLUMDER'den '28 Åžubat tutuklularÄ± serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°nsan HaklarÄ± ve Mazlumlar Ä°Ã§in DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi'nden (MAZLUMDER) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "HaklarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m verilen 28 Åžubat darbecileri tutuksuz yargÄ±lanÄ±rken, maÄŸdurlarÄ±n devam eden tutukluluklarÄ± hiÃ§bir vicdan tarafÄ±ndan kabul edilemez." denildi.
MAZLUMDER'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 28 Åžubat darbesinin BatÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu ayaÄŸÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar verildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. 28 Åžubat'Ä±n geÃ§ de olsa mahkeme tarafÄ±ndan bir darbe olarak tescil edildiÄŸi ve darbenin Ã¶nemli figÃ¼rlerinin mÃ¼ebbet hapis ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verildi:
"Ne var ki adaletsiz bir ÅŸekilde ve Ã¶n yargÄ±lÄ± yollarla mÃ¼ebbet ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezalarÄ±yla maÄŸdur edilen 28 Åžubat yargÄ± maÄŸdurlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebimiz maalesef bugÃ¼ne kadar karÅŸÄ±lÄ±k bulmamÄ±ÅŸtÄ±r. Oysa onlar, yargÄ± tarafÄ±ndan da tescil edilmiÅŸ olan bir darbenin aktÃ¶rlerinin brifingleri ile bu haksÄ±z cezalarÄ± almÄ±ÅŸlardÄ±. Bu durum garabetin bir boyutu iken, ikinci bir boyutu ise sayÄ±sÄ± Ã¼Ã§Ã¼-beÅŸi geÃ§emese de bazÄ± 'yeniden yargÄ±lama' kararlarÄ±nÄ±n, infaz ertelemesi yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n devam ettirilmesidir. HaklarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m verilen 28 Åžubat darbecileri tutuksuz yargÄ±lanÄ±rken, maÄŸdurlarÄ±n devam eden tutukluluklarÄ± hiÃ§bir vicdan tarafÄ±ndan kabul edilemez."
AÃ§Ä±klamada, ocak ayÄ±ndan bu yana sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri kampanyalarla yeniden yargÄ±lama yapÄ±lmasÄ±nÄ±n, maÄŸduriyetlerin giderilmesinin ve 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir iÃ§eride tutulan mahkumlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸi belirtildi.
Mevcut mahkemelerin sorunu Ã§Ã¶zmeye davet edildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verildi:
"TBMM'yi, Meclis'te birinci parti olan AK Parti'yi ve ana muhalefet olan CHP'yi, 28 Åžubat mahpuslarÄ±nÄ±n sorununu Ã¶ncelikli mesele haline getirmeye, sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ saÄŸlayacak yasal dÃ¼zenlemeleri bir an Ã¶nce yapmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz. Sorunun devam etmesi halinde ramazan ayÄ±ndaki basÄ±n aÃ§Ä±klamamÄ±zÄ±, 26 MayÄ±s Cumartesi gÃ¼nÃ¼, kitlesel olarak cezaevleri Ã¶nÃ¼nde iftar eÅŸliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimizi ÅŸimdiden deklare ederiz."
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan top ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda 4 PKK'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bilim adamÄ± ve Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'Ä± Devlet Konukevi'nde kabul etti.
24 Haziran seÃ§imleri iÃ§in ilk mitingini Ä°zmir'de yapan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu iÃ§in, "Daha Ã¶nceleri 'Darbe olursa tankÄ±n Ã¼zerine Ã¶nce ben Ã§Ä±karÄ±m' diyen kiÅŸi, bu defa tanklarÄ±n korumasÄ±nda havalimanÄ±ndan hareket ediyor. Åžimdi bunlarÄ± inkar ediyor. YandÄ±n Kemal yandÄ±n. Sen darbe karÅŸÄ±tÄ± deÄŸil darbecisin."dedi.
MAZLUMDER'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "HaklarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m verilen 28 Åžubat darbecileri tutuksuz yargÄ±lanÄ±rken, maÄŸdurlarÄ±n devam eden tutukluluklarÄ± hiÃ§bir vicdan tarafÄ±ndan kabul edilemez." denildi.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Bu sene, hemen Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay 5 bin kiÅŸinin daha PTT ailesine katÄ±lmasÄ±, Ã¼lkemize hizmet etmesi adÄ±na istihdam sÃ¼recini baÅŸlatacaÄŸÄ±z ve 5 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.
BaÅŸkent Belgrad'daki Ä°stanbul KapÄ±sÄ±'ndan, Ä°stanbul'daki Belgrad KapÄ±sÄ±'na kadar 9 gÃ¼n boyunca pedal Ã§evirecek 4 bisikletÃ§i, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iyi iliÅŸkileri dÃ¼nyaya duyurmayÄ± hedefliyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kuzey ve GÃ¼ney Kore liderlerinin kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesis edilmesi yolundaki iradelerini aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, il baÅŸkanlarÄ±ndan bilgiye dayalÄ± konuÅŸmalarÄ±nÄ± isteyerek "Bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yorsak arkasÄ± dolu olan bir ÅŸeyi ifade ediyoruz demektir. Bilgiye dayalÄ± konuÅŸtuÄŸumuz zaman herkes bizi dinler, bunu yapÄ±n" ifadesini kullandÄ±.
11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ± iddialarÄ± ile ilgili, "Temel Bey'in Ã§abalarÄ± sonrasÄ± geniÅŸ bir mÃ¼tabakat olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle adaylÄ±ÄŸÄ±m sÃ¶z konusu deÄŸildir." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif ile, Moskovaâ€™daki TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Belgradâ€™ta dÃ¼zenlenecek "Turkish Airlines Final Four" iÃ§in 5 ilave sefer gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi belirtildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu yeni bir dÃ¶nemle ilgili bÃ¼tÃ¼n altyapÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamam. Yeni dÃ¶nemde ilk iÅŸlerimizden biri inÅŸallah Kanal Ä°stanbul'un inÅŸasÄ±nÄ± baÅŸlatmak olacaktÄ±r" dedi.
YargÄ±tay 13. Hukuk Dairesi, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesi kapsamÄ±nda sÃ¶zleÅŸmeyle kaÃ§ak gecekondusunu devredenlerin, gecekondusu iÃ§in sadece enkaz bedeli isteyebileceÄŸine, baÅŸka bir bedel talep edemeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde karar verdi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 4305 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi, ayrÄ±ca 20-27 Nisan'da Tunceli, Siirt, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ve Irak'Ä±n kuzeyindeki operasyonlarda da 41 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi.
Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸi belirtildi.
FETÃ–'nÃ¼n evraklarÄ±nÄ± kargo ile ABD'ye gÃ¶ndermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± imamÄ±" ve darbe giriÅŸiminin de kilit isimlerinden firari Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni EsmaÃ¼l HÃ¼sna Ã–ksÃ¼z, tutuklandÄ±