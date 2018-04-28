12'nci Al Jazeera Forumu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Doha'da baÅŸladÄ±

Bu yÄ±l 12'ncisi dÃ¼zenlenen Aljazeera Forumu'nun Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Al Jazeera AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nin dÃ¼zenlediÄŸi foruma dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinden aydÄ±nlar, siyasiler ve medya mensuplarÄ± katÄ±ldÄ±.

Foruma Anadolu AjansÄ±nÄ± temsilen Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Ã–zkaya katÄ±ldÄ±.

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Forumun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± Katar Al Jazeera Ä°letiÅŸim AÄŸÄ± BaÅŸkanÄ± Hamed bin Samir Al Sani yaptÄ±. Al Sani, KÃ¶rfez krizinin devam ettiÄŸi bir sÄ±rada forumun dÃ¼zenlenmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸindi.

Son gÃ¼nlerde dÃ¼nya genelinde yaÅŸanan geliÅŸmelere dikkati Ã§eken Al Sani, "Kuzey ve GÃ¼ney Kore gibi iki Ã¼lke aralarÄ±ndaki ezeli anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa raÄŸmen uzlaÅŸarak tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Ancak, Araplar hala bunu yapamÄ±yorlar." ifadelerini kullandÄ±.

2 GÃœN SÃœRECEK FORUMDA ELE ALINACAK KONULAR

Ä°ki gÃ¼n sÃ¼recek forumda KÃ¶rfez krizinin sonucu ve geleceÄŸi, iÅŸ birliÄŸi ve rekabet sÃ¼recinde KÃ¶rfez-Ä°ran iliÅŸkileri ele alÄ±nacak.

Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamalarÄ± KÃ¶rfez bÃ¶lgesinde krize yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.