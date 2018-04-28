17:28, 28 Nisan 2018 Cumartesi

ErdoÄŸan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na: Sen darbe karÅŸÄ±tÄ± deÄŸil darbecisin

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â 24 Haziran seÃ§imleri iÃ§in Ä°zmir'de yapÄ±lan ilk mitingde konuÅŸtu.

ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Daha Ã¶nceleri 'Darbe olursa tankÄ±n Ã¼zerine Ã¶nce ben Ã§Ä±karÄ±m' diyen kiÅŸi, bu defa tanklarÄ±n korumasÄ±nda havalimanÄ±ndan hareket ediyor. Åžimdi bunlarÄ± inkar ediyor. Ä°stediÄŸin kadar inkar et, tÃ¼m belgelerde, tÃ¼m televizyon kayÄ±tlarÄ±nda varsÄ±n. YandÄ±n Kemal yandÄ±n. Sen darbe karÅŸÄ±tÄ± deÄŸil darbecisin." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"CHP artÄ±k bugÃ¼n yargÄ±mÄ±zÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tescillediÄŸi FETÃ–'nÃ¼n Ã¼lkemizdeki borazanÄ± haline dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Sadece bununla kalmayan CHP, aynÄ± zamanda PKK'dan PYD'ye kadar Ã¼lkemize ve milletimize kurÅŸun sÄ±kan ne kadar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ varsa hepsinin de sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ durumundadÄ±r. Birisi 'Oradan sar bana 15 mebus' diyor, Ã¶teki daha cÃ¼mle bitmeden 15 milletvekilini paket yapÄ±p gÃ¶nderiyor. Tayyip ErdoÄŸan'a 'diktatÃ¶r' diyeceksin, kalkÄ±p diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼n daniskasÄ±nÄ± kendin yapacaksÄ±n. Sen genel baÅŸkan olabilirsin ama sen, o milletvekillerini pazarlayan bir insan olamazsÄ±n. Bu budur. Ve tarih bunu GÃ¼neÅŸ Motel'de yazmÄ±ÅŸtÄ±r, bir de ÅŸimdi Bay Kemal'le yazmÄ±ÅŸtÄ±r."