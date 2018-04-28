17:38, 28 Nisan 2018 Cumartesi

2018 Pekin UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ± halka aÃ§Ä±ldÄ±





Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™de bu yÄ±l 15â€™incisi dÃ¼zenlenen 2018 Pekin UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ± baÅŸladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pekinâ€™deki Ã‡in UluslararasÄ± Sergi Merkeziâ€™nde yapÄ±lan 2018Â Pekin UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ±'nÄ±n, 2 gÃ¼nlÃ¼k medya gÃ¶steriminin ardÄ±ndan halka aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. YaklaÅŸÄ±k 220 bin metrekarelik alandaki fuara, 14 Ã¼lkeden bin 200 firma katÄ±ldÄ±. Fuar alanÄ±na akÄ±n eden Pekinliler, otomobil dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en son geliÅŸmelerine tanÄ±klÄ±k etti. Gerek Ã‡inâ€™in yerli markalarÄ± gerekse otomotiv endÃ¼strisinin Ã¶ncÃ¼ markalarÄ± fuarda boy gÃ¶sterdi. Son model araÃ§larla hÃ¼nerlerini sergileyen otomotiv ÅŸirketlerinin fÃ¼tÃ¼ristik tasarÄ±mlÄ± elektrikli araÃ§larÄ± da otomotiv meraklÄ±larÄ±nÄ±n ilgisini Ã§ekti. Pekin 2018 UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ±, 4 MayÄ±sâ€™a kadar ziyaret edilebilecek.

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