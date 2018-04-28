17:44, 28 Nisan 2018 Cumartesi

Viyana Belediye BaÅŸkanÄ± 'baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na' karÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Der Standard gazetesine konuÅŸanÂ Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti ve en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehri Viyana'nÄ±n Belediye BaÅŸkanÄ± Michael Haupl, yaklaÅŸÄ±k 25 yÄ±ldÄ±r yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼ncel konular Ã¼zerine aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Bu ayÄ±n sonu itibarÄ±yla gÃ¶revini halefi Michael Ludwig'e bÄ±rakacak olan Haupl, Ã¼lkede son gÃ¼nlerde tartÄ±ÅŸmalara neden olan ilk ve ana okullarÄ±na yÃ¶nelik getirilmek istenen baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na deÄŸindi.

Haupl, kÄ±zlarÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ Ã¶rtÃ¼p Ã¶rtmeyeceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiÄŸini vurgulayarak, "KÄ±zlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takÄ±p takmamaya kendileri karar vermelidir. BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ MÃ¼slÃ¼man kÄ±zlar ÅŸehrin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ adÄ±na bir zenginlik. Her ne kadar kimi insanlar bunun tersini iddia etse de benim bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼m Ã¼lkede, annem alÄ±ÅŸveriÅŸe giderken baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takardÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

HÃ¼kÃ¼metin, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±mlarda kÄ±sÄ±tlamaya gideceÄŸine iliÅŸkin bir soruyu yanÄ±tlayan Haupl, en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyedeki sosyal yardÄ±mlarÄ±n Ã¼lkedeki bÃ¼tÃ¼n insanlarÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ±na, AvusturyalÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ayrÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸuna iÅŸaret ederek, dÃ¼zenli geliri olmayan insanlara yardÄ±m yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde insanlarÄ±n farklÄ± arayÄ±ÅŸlara gideceÄŸini kaydetti.

Haupl, geÃ§en aylarda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2020'de yapÄ±lacak yerel seÃ§imlere katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, Sosyal Demokrat Parti (SPÃ–) iÃ§inde yapÄ±lan oylama sonucu Michael Ludwigâ€™in yeni belediye baÅŸkanÄ± olmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Haupl, gÃ¶revini 24 MayÄ±s'ta Ludwig'e bÄ±rakacak.