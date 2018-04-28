CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Aziz Sancar'Ä± kabul etti

'Sen darbe karÅŸÄ±tÄ± deÄŸil darbecisin'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Daha Ã¶nceleri 'Darbe olursa tankÄ±n Ã¼zerine Ã¶nce ben Ã§Ä±karÄ±m' diyen kiÅŸi, bu defa tanklarÄ±n korumasÄ±nda havalimanÄ±ndan hareket ediyor. Åžimdi bunlarÄ± inkar ediyor. YandÄ±n Kemal yandÄ±n. Sen darbe karÅŸÄ±tÄ± deÄŸil darbecisin."