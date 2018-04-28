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21:37, 28 Nisan 2018 Cumartesi
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18:18, 28 Nisan 2018 Cumartesi

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Hakkari'deki operasyonlarda 4 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Hakkari'deki operasyonlarda 4 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan top ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda 4 PKK'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari Ã‡ukurca'da, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan 4 PKK Ã¼yesinin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde, dÃ¼nkÃ¼ "yurt iÃ§i olaylar"a iliÅŸkin bilgilere yer verildi.

Buna gÃ¶re, Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda top ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu 4 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi.

YÃ¼ksekova kÄ±rsalÄ±nda ise arazi aramasÄ±nda tespit edilen bir sÄ±ÄŸÄ±nak iÃ§erisinde bir el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 40 kilogram amonyum nitrat ve RDX karÄ±ÅŸÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± madde, bir el bombasÄ±, 2 telsiz ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.

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Ä°lgili Konular Ã‡ukurca Hakkari PKK operasyonu
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