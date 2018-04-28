18:18, 28 Nisan 2018 Cumartesi

Hakkari'deki operasyonlarda 4 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi





Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan top ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda 4 PKK'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari Ã‡ukurca'da, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan 4 PKK Ã¼yesinin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.



Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde, dÃ¼nkÃ¼ "yurt iÃ§i olaylar"a iliÅŸkin bilgilere yer verildi. Buna gÃ¶re, Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda top ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu 4 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi. YÃ¼ksekova kÄ±rsalÄ±nda ise arazi aramasÄ±nda tespit edilen bir sÄ±ÄŸÄ±nak iÃ§erisinde bir el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 40 kilogram amonyum nitrat ve RDX karÄ±ÅŸÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± madde, bir el bombasÄ±, 2 telsiz ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.