18:25, 28 Nisan 2018 Cumartesi

Somali'de intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var



Foto: ArÅŸiv

Somali'nin Galkayo kentinde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. SaldÄ±rÄ±yÄ± EÅŸ-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Somali'deki GalkayoÂ kentinde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±ndaÂ ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Subay Abdi Ahmed, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mudug bÃ¶lgesindeki Galkayo kentinin Garsoor semtinde bulunan Ortak Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda intihar eylemcisinin Ã¼zerindeki bombayÄ± patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ahmed, ilk belirlemelere gÃ¶re, saldÄ±rÄ±da Galkayo bÃ¶lgesi Ortak Kuvvetler KomutanÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. EÅŸ-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼, "Somali Memo" isimli sitede yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlendi. SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden komutanÄ±n Yarbay Abdi Abdullah Mahmud olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ortak Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Mudug bÃ¶lgesindeki gÃ¼venliÄŸi temin etmek ve kabileler arasÄ±ndaki gerilimi sonlandÄ±rmak iÃ§in Galmudug ve Puntland federal yÃ¶netimleri tarafÄ±ndan kurulmuÅŸtu. KomutanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± 100'den fazla asker bulunuyor.

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