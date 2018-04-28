19:50, 28 Nisan 2018 Cumartesi

Ä°ran'da reformist gazetenin yayÄ±n yÃ¶netmeni tutuklandÄ±





Ä°ran'da reformist Ã§izgide yayÄ±n yapan Åžark Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Mehdi Rahmaniyan tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ranÂ resmi haber ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, MeÅŸhed BaÅŸsavcÄ± Vekili Hasan Haydari, Rahmaniyan'Ä±n "iftira ve hakaret" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Haydari, "SÃ¶z konusu ÅŸahÄ±s, Åžehid Recai Mahallesi sakinlerine iftira ve hakaret nedeniyle tutuklandÄ±." dedi. Gazetenin toplumsal haberler sayfasÄ±nda 8 Nisan'da yayÄ±mlanan bir haberde, MeÅŸhed'deki Åžehid Recai Mahallesi'nde yaÅŸayan kadÄ±nlara yÃ¶nelik hakaret iÃ§eren ifadeler yer almÄ±ÅŸtÄ±. Haberdeki ifadelerin rahatsÄ±z ettiÄŸi Åžehid Recai Mahallesi sakinleri ise konuyla ilgili suÃ§ duyurusunda bulunmuÅŸtu.

Ä°lgili Konular iran

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.