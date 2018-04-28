Ä°ran'da reformist gazetenin yayÄ±n yÃ¶netmeni tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ranÂ resmi haber ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, MeÅŸhed BaÅŸsavcÄ± Vekili Hasan Haydari, Rahmaniyan'Ä±n "iftira ve hakaret" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Haydari, "SÃ¶z konusu ÅŸahÄ±s, Åžehid Recai Mahallesi sakinlerine iftira ve hakaret nedeniyle tutuklandÄ±." dedi.
Gazetenin toplumsal haberler sayfasÄ±nda 8 Nisan'da yayÄ±mlanan bir haberde, MeÅŸhed'deki Åžehid Recai Mahallesi'nde yaÅŸayan kadÄ±nlara yÃ¶nelik hakaret iÃ§eren ifadeler yer almÄ±ÅŸtÄ±.
Haberdeki ifadelerin rahatsÄ±z ettiÄŸi Åžehid Recai Mahallesi sakinleri ise konuyla ilgili suÃ§ duyurusunda bulunmuÅŸtu.
Almanya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ taktÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan kadÄ±n kasiyerin mahkemece haklÄ± bulunmasÄ±na iliÅŸkin, IGMG KadÄ±nlar TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±, "BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ sebebiyle ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸrayan kim varsa ÅŸikayette bulunmalÄ±, hakkÄ±nÄ± aramalÄ±dÄ±r." dedi.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, "Ä°ki Ã¼lkenin daha yakÄ±n stratejik iletiÅŸim kurmasÄ± ve farklÄ±lÄ±klarÄ± daha olgun ÅŸekilde yÃ¶netmesi gerekiyor. Ã‡in-Hindistan iliÅŸkileri, kÃ¼resel istikrar ve barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã¶nemlidir. " dedi.
Ä°ran'da reformist Ã§izgide yayÄ±n yapan Åžark Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Mehdi Rahmaniyan tutuklandÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "TÃ¼rkiye iÃ§in vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri geniÅŸletmek istiyoruz. Ã–ncelikle hizmet pasaport sahiplerine, sonrasÄ±nda da uluslararasÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±kta Ã§alÄ±ÅŸan uzun mesafe ÅŸofÃ¶rlere." dedi.
Somali'nin Galkayo kentinde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. SaldÄ±rÄ±yÄ± EÅŸ-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi.
Viyana Belediye BaÅŸkanÄ± Haupl, Ã¼lkede son gÃ¼nlerde tartÄ±ÅŸmalara neden olan ilk ve ana okullarÄ±na yÃ¶nelik getirilmek istenen baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin, "KÄ±zlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takÄ±p takmamaya kendileri karar vermelidir. BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ MÃ¼slÃ¼man kÄ±zlar ÅŸehrin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ adÄ±na bir zenginlik." dedi.
Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™de bu yÄ±l 15â€™incisi dÃ¼zenlenen 2018 Pekin UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ± baÅŸladÄ±.
12'nci Aljazeera Forumu bu yÄ±l "GeliÅŸmeler BaÄŸlamÄ±nda KÃ¶rfez, Araplar ve DÃ¼nya" adÄ± altÄ±nda Doha'da dÃ¼zenlendi.
Kahire'deki YargÄ±tay, 2013 yÄ±lÄ±nda ÅŸiddet ve Ã¶ldÃ¼rme olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± suÃ§lamasÄ±yla idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan 6 kiÅŸinin cezasÄ±nÄ± onadÄ±
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 16 Ekim'de dÃ¼zenlenen operasyonun ardÄ±ndan genel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda ilk kez KerkÃ¼k'e geldi.
Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" sÄ±rasÄ±nda iÅŸgal askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu ÅŸehit olan 1'i Ã§ocuk 4 Filistinli defnedildi.
Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± Armen Sarkisyan, Ã¼lkedeki gerginliÄŸi azaltmak ve Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak amacÄ±yla eski BaÅŸbakan Serj Sarkisyan ve geÃ§ici BaÅŸbakan Karen Karapetyan ile istiÅŸarede bulundu
Latin Amerika Ã¼lkesi Peru'da arkeologlar, 550 yÄ±l Ã¶nce toplu ÅŸekilde kurban edildiÄŸi sanÄ±lan 140 Ã§ocuÄŸa ait kemik kalÄ±ntÄ±larÄ± buldu.
Ã–zbekistan, tarih boyunca Ã‡in, OrtadoÄŸu ve BatÄ±'ya giden Ã¶nemli ticaret gÃ¼zergahÄ± Ä°pek Yolu Ã¼zerindeki Ã¶nemli bir coÄŸrafyada bulunuyor.
BM Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu'na baÄŸlÄ± okullarda eÄŸitim gÃ¶ren Gazzeli Ã¶ÄŸrenciler, kurumun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurmasÄ± halinde gelecek hayallerini kaybetme endiÅŸesi yaÅŸÄ±yorlar.
Sisi yÃ¶netimi, Ä°srail ablukasÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± "istisnai durumlar" iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§tÄ±.