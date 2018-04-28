19:52, 28 Nisan 2018 Cumartesi

'Ã‡in-Hindistan iliÅŸkileri kÃ¼resel istikrar ve barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã¶nemlidir'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi ve Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping,Â ikili iliÅŸkilere yÃ¶nelik olumlu mesajlar verdi.

Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Hindistan BaÅŸbakanÄ± Modi, Ã‡inâ€™in orta kesimindeki Hubey eyaletinin baÅŸkenti Vuhanâ€™daki ziyaretinin ikinci gÃ¼nÃ¼nde Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži ile gayriresmi toplantÄ±da bir araya geldi. Ä°ki lider, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede yakÄ±n iliÅŸkilerin Ã¶nemini vurguladÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Åži, iki Ã¼lkenin daha yakÄ±n stratejik iletiÅŸim kurmasÄ± ve farklÄ±lÄ±klarÄ± daha olgun ÅŸekilde yÃ¶netmesi gerektiÄŸini belirterek, "Ã‡in-Hindistan iliÅŸkileri, kÃ¼resel istikrar ve barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã¶nemlidir." ifadelerini kullandÄ±.

Hindistan BaÅŸbakanÄ± Modi, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ekonomik iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra tarÄ±m, teknoloji, enerji, turizm, beÅŸeri iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin verimli geÃ§tiÄŸini kaydeden Modi, Hindistan ve Ã‡inâ€™in dostluÄŸunun tÃ¼m dÃ¼nya ve iki Ã¼lke halklarÄ± iÃ§in faydalÄ± olduÄŸunu ifade etti.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda ilk Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan resmi olmayan gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, haziran ayÄ±nda Ã‡inâ€™in Åžangdong eyaletindeki Ã‡ingdao kentinde yapÄ±lacak Åžanghay Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ÅžÄ°Ã–) Zirvesi Ã¶ncesi iliÅŸkilere olumlu yansÄ±masÄ± bekleniyor.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda sÄ±nÄ±r konusu, Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama'ya Hindistan'Ä±n mÃ¼samaha gÃ¶stermesi ve tarihi Ä°pek Yoluâ€™nun yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefleyen KuÅŸak ve Yol Projesi'nin geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±ndaki farklÄ± tutumlar nedeniyle anlaÅŸmazlÄ±klar bulunuyor.

Asyaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k iki Ã¼lkesi, 3 bin 500 kilometrelik sÄ±nÄ±r hattÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor. Ã‡in ve Hindistan arasÄ±nda geÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda cereyan eden sÄ±nÄ±r sorunu nedeniyle iliÅŸkiler gerilmiÅŸti. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki Donglang bÃ¶lgesinde sÄ±nÄ±rÄ±n Ã‡in tarafÄ±nda Pekin yÃ¶netimi yol inÅŸaatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada HindistanlÄ± askerler sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§erek inÅŸaata mÃ¼dahale etmiÅŸti.

Ã‡in, bunun Ã¼zerine Hindistanâ€™Ä± sÄ±nÄ±r ihlali yapmakla suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Hindistan'Ä±n aÄŸustos ayÄ±nda askerlerini ilgili bÃ¶lgeden Ã§ekmesiyle ikili iliÅŸkilerde dÃ¼ÅŸen gerilim, taraflarÄ±n geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda Ã‡in'in ÅžiamÄ±n kentinde dÃ¼zenlenen BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Ã‡in ve GÃ¼ney Afrika) Liderler Zirvesi'nde anlaÅŸmasÄ±yla son bulmuÅŸtu.