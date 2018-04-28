19:55, 28 Nisan 2018 Cumartesi

'BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ sebebiyle ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸrayan kim varsa hakkÄ±nÄ± aramalÄ±dÄ±r'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±n NÃ¼rnberg kentinde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼Â taktÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lanÂ MÃ¼slÃ¼man kadÄ±n kasiyerinÂ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davadaÂ NÃ¼rnberg Eyalet Ä°ÅŸ Mahkemesince haklÄ± bulunmasÄ±, Ã¼lkede yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan olumlu karÅŸÄ±landÄ±.

Genel merkezi KÃ¶ln kentinde bulunan Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ (IGMG) KadÄ±nlar TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Handan YazÄ±cÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, mahkemenin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kararÄ±nÄ±n birÃ§ok MÃ¼slÃ¼man kadÄ±n iÃ§in umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu belirtti.

YazÄ±cÄ±, "BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ sebebiyle ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸrayan kim varsa ÅŸikayette bulunmalÄ± ve hakkÄ±nÄ± aramalÄ±dÄ±r. AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± hiÃ§bir ÅŸekilde sineye Ã§ekemeyiz." ifadelerini kullandÄ±.

NÃ¼rnberg Eyalet Ä°ÅŸ Mahkemesinin vermiÅŸ olduÄŸu kararÄ±n Almanyaâ€™da yaÅŸayan birÃ§ok MÃ¼slÃ¼man kadÄ±na umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu kaydeden YazÄ±cÄ±, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Mahkemenin, anayasanÄ±n tanÄ±mÄ±ÅŸ olduÄŸu inanÃ§ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÅŸverenin 'dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ yansÄ±tmayan' kÄ±lÄ±k kÄ±yafet uygulamasÄ±ndan daha Ã¶ncelikli gÃ¶rmesi ve adil bir karara varmasÄ± oldukÃ§a sevindiricidir. Zaten halihazÄ±rda Almanyaâ€™da kadÄ±nlar birÃ§ok aÃ§Ä±dan ayrÄ±mcÄ±lÄ±kla yÃ¼z yÃ¼ze kalmaktadÄ±r. Erkeklerle aynÄ± iÅŸi yapmalarÄ±na raÄŸmen daha az maaÅŸ almakta, kariyerlerini devam ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã§ok sayÄ±da dezavantajla muhatap olmaktadÄ±rlar.

Hele MÃ¼slÃ¼man bir kadÄ±nsanÄ±z ve baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takÄ±yorsanÄ±z iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda bunlara ilaveten baÅŸka engellerle yÃ¼z yÃ¼ze kalmaktasÄ±nÄ±z."

YazÄ±cÄ±, "Kanun koyucu ve bazÄ± iÅŸverenler, kadÄ±nlarÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼leriyle alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabileceklerini ancak kasada duramayacaklarÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rmektedirler. Bunlara gÃ¶re kadÄ±nlar haklarÄ±nÄ± baÅŸÃ¶rtÃ¼leriyle mahkemede arayabilir ancak yargÄ±Ã§ olamazlar, okullarÄ± temizleyebilirler ama burada Ã¶ÄŸretmenlik yapamazlar. Bunlar insan onuruna yakÄ±ÅŸmayan, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ demokratik temel dÃ¼zenimize aykÄ±rÄ± tutumlardÄ±r." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.

KadÄ±nlarÄ±n ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± asla sineye Ã§ekmemelerini ve karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyi hiÃ§ bÄ±rakmamalarÄ±nÄ± tavsiye eden YazÄ±cÄ±, iyiye gitme umudunu kaybetmemek gerektiÄŸini vurguladÄ±.