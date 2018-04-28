21:25, 28 Nisan 2018 Cumartesi

'Sen darbe karÅŸÄ±tÄ± deÄŸil darbecisin'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti Ä°zmir 6'ncÄ± OlaÄŸan Ä°l Kongresi kapsamÄ±nda, AtatÃ¼rk StadÄ± YerleÅŸkesi'ndeki konuÅŸmasÄ±na, "MaÅŸallah Ä°zmir" diyerek baÅŸladÄ±.

Partililere, "Ey Ä°zmir, 24 Haziran'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne geÃ§meye hazÄ±r mÄ±yÄ±z? Ey Ä°zmir, 24 Haziran'da gÃ¼Ã§lÃ¼ ve itibarlÄ± Meclisi, etkili ve istikrarlÄ± hÃ¼kÃ¼meti, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z yargÄ±sÄ± ile yeni bir TÃ¼rkiye'ye 'merhaba' demeye hazÄ±r mÄ±yÄ±z? 24 Haziran'da geliÅŸmiÅŸ demokrasisi, geniÅŸ temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleriyle yurt iÃ§inde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tahkim edilmiÅŸ, gÃ¼venliÄŸi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye'yi selamlamaya hazÄ±r mÄ±yÄ±z?" sorusunu yÃ¶nelten ve "Evet" cevabÄ±nÄ± alan ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸte benim meftun olduÄŸum Ä°zmir budur. 2023 hedeflerimize doÄŸru birlikte yÃ¼rÃ¼mek istediÄŸim Ä°zmir karÅŸÄ±mda." ifadelerini kullandÄ±.



Recep Tayyip ErdoÄŸan, bugÃ¼ne kadar birilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi Ä°zmir'in ve Ä°zmir halkÄ±nÄ±n deÄŸerlerini, hassasiyetlerini istismar etmediklerini dile getirdi.

"SEN DARBE KARÅžITI DEÄžÄ°L DARBECÄ°SÄ°N"

Dinin siyasete alet edilmesine ve inancÄ±nÄ± yaÅŸayanlarÄ±n Ã¶rselenmesine karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, milletin dini hassasiyetlerini Ã¶rgÃ¼t Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in kullananlara karÅŸÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ tavrÄ± AK Parti'nin koyduÄŸunu vurguladÄ±.



FETÃ–'ye karÅŸÄ± 17-25 AralÄ±k'ta mÃ¼cadele ettiklerini anÄ±msatan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â



"CHP'yi bu ihanet Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saflarÄ±nda bize karÅŸÄ± yumruk atarken bulduk. Ben Marmaris'ten Ä°stanbul'a hareket ettim. HavalimanÄ±na geldiÄŸimde onbinler AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaydÄ±. MeÄŸerse ben 01.20'de oraya indiÄŸimde 23.15'te Bay Kemal oraya gelmiÅŸ, tanklar orada korumaya almÄ±ÅŸlar ve oradan BakÄ±rkÃ¶y Belediyesine gidiyor. Halbuki daha Ã¶nceleri 'Darbe olursa tankÄ±n Ã¼zerine Ã¶nce ben Ã§Ä±karÄ±m.' diyen kiÅŸi, bu defa tanklarÄ±n korumasÄ±nda havalimanÄ±ndan hareket ediyor. Åžimdi bunlarÄ± inkar ediyor. Ä°stediÄŸin kadar inkar et, tÃ¼m belgelerde, tÃ¼m televizyon kayÄ±tlarÄ±nda varsÄ±n. YandÄ±n Kemal, yandÄ±n. Sen darbe karÅŸÄ±tÄ± deÄŸil darbecisin."

"HERKESÄ°N REFAH DÃœZEYÄ°NÄ° ARTIRMAK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ALIÅžMAK SUÃ‡ MUDUR?"

Alandakilere, "Korku ve tahrik siyaseti ile Ä°zmir'in Ã¼zerine karabasan gibi Ã§Ã¶kenler, bu ÅŸehre neler vermiÅŸlerdir? Hangi eser ve hizmetleriyle Ä°zmir'in geleceÄŸine katkÄ±da bulunmuÅŸlardÄ±r?" diye soran ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:



"AK Parti, 15 yÄ±lÄ± geride bÄ±rakan iktidarlarÄ± dÃ¶neminde sadece yatÄ±rÄ±m hizmet kazandÄ±rma dÄ±ÅŸÄ±nda neler yaptÄ±? AK Parti'nin Ä°zmir'e ve Ä°zmir halkÄ±na en kÃ¼Ã§Ã¼k bir zararÄ±, yanlÄ±ÅŸÄ±, baskÄ±sÄ±, kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ dokunmuÅŸ mudur? Tam tersine biz, TÃ¼rkiye'nin diÄŸer 80 vilayetiyle birlikte Ä°zmir'de demokrasinin temel haklar, temel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin, bireysel ve kÃ¼ltÃ¼rel haklarÄ±n geniÅŸletilmesi iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Demokrasinin bu Ã¼lkede sadece belli bir kesimin deÄŸil tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z hakkÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemek, bunu gerÃ§ekleÅŸtirmek suÃ§ mudur? Ã–zgÃ¼rlÃ¼klerin sadece belli bir grubun deÄŸil hangi kÃ¶kenden, hangi meÅŸrepten, hangi kesimden olursa olsun herkesin hakkÄ± olduÄŸunu, bunlarÄ± savunmak ve bununla mÃ¼cadele etmek suÃ§ mudur? TÃ¼rkiye'yi sadece belli bÃ¶lgeleriyle deÄŸil tÃ¼m ÅŸehirleri, tÃ¼m bireyleriyle kalkÄ±ndÄ±rmak, geliÅŸtirmek, zenginleÅŸtirmek, herkesin refah dÃ¼zeyini artÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmak suÃ§ mudur? EÄŸer bunlarÄ± suÃ§ ise bizim evet suÃ§umuz bÃ¼yÃ¼k. Hem de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k."



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'yi 15 yÄ±lda 3,5 kat bÃ¼yÃ¼ttÃ¼klerini, vesayetin, darbelerin, cuntalarÄ±n tepesine bindiklerini aktardÄ±.

LAÄ°KLÄ°K VURGUSU

TÃ¼rkiye'yi sadece bir avuÃ§ seÃ§kin iÃ§in deÄŸil herkes iÃ§in gÃ¼ven ve zenginlik iÃ§inde yaÅŸanÄ±lan bir yer haline getirdiklerini vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:



"Her seÃ§imde Ä°zmir, Ä°stanbul ve Ankara'nÄ±n belli ilÃ§elerinin oylarÄ±na ipotek koyanlar ne yaptÄ±? TÃ¼rkiye ve Ä°zmir iÃ§in en kÃ¼Ã§Ã¼k proje, vizyon Ã¼retemeyenler tÃ¼m eksikliklerini, hatalarÄ±nÄ±, yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, ihanetlerini laiklik kavramÄ± altÄ±nda gizlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Halbuki AK Parti'nin laikliÄŸe bakÄ±ÅŸÄ±, bÄ±rakÄ±nÄ±z bunlarÄ±, Avrupa Ã¼lkelerinde dahi takdirle karÅŸÄ±lanan bir tanÄ±mla vÃ¼cut bulmuÅŸtur. Partimizin programÄ±nda laikliÄŸi demokrasinin vazgeÃ§ilmez ÅŸartÄ±, din ve vicdan hÃ¼rriyetinin teminatÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z aÃ§Ä±kÃ§a yazÄ±yor. Biz aynÄ± zamanda laikliÄŸin Ã¼lkemizde birilerinin bilinÃ§li olarak ve Ä±srarla yaptÄ±klarÄ± gibi din dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlanmasÄ± ve bu sebeple Ã¶rselenmesine de karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±k. TÃ¼rkiye'nin, bÄ±rakÄ±nÄ±z MÃ¼slÃ¼manlarÄ±, HristiyanÄ±ndan Musevisine kadar tÃ¼m inanÃ§lara mensup vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ibadetlerini rahatÃ§a icra edebilmelerini, dini kurumlarÄ±nÄ± rahatÃ§a Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rabilmelerini biz saÄŸladÄ±k. Ortodoksundan KatoliÄŸine kadar tÃ¼m Hristiyan ve Musevi cemaatlerinin kanaat Ã¶nderlerine sorunuz. Hepsinden, en rahat, en Ã¶zgÃ¼r dÃ¶nemlerini AK Parti iktidarlarÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± cevabÄ±nÄ± alÄ±rsÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim kimsenin inancÄ±, ibadeti, zikri ve fikri ile derdimiz yok. Bizde Alevi SÃ¼nni ayrÄ±mÄ± da yok. VarsÄ±n yapanlar yapsÄ±n. Tam tersine biz, bu Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri herkes iÃ§in alabildiÄŸine geniÅŸ bir ÅŸekilde yaÅŸatÄ±lmasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ettik, hala da ediyoruz."

"SAYIN BAÅžBAKANLA Ä°RTÄ°BAT HALÄ°NDEYDÄ°M"

Darbenin olduÄŸu akÅŸam operasyonu bizzat kendisinin yÃ¶nettiÄŸini aktaran ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'Ä± darbeciler gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da atamayÄ± oradan yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.



BunlarÄ± yaparken, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile de irtibat halinde olduklarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "BaktÄ±m ki Meclis'te konuÅŸma yapÄ±yorlar, SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±n Ilgaz TÃ¼neli'ne saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar. EÄŸer tÃ¼nellere saklanacak olanlar varsa baÅŸÄ±nÄ±zdaki adam saklananlardan bir tanesi ama tÃ¼nel bulamadÄ± BakÄ±rkÃ¶y Belediyesine gitti. SayÄ±n BaÅŸbakanla biz daima irtibat halinde olduk ve kendileriyle istiÅŸare ederek de o geceyi yÃ¶nettik. Bay Kemal, Allah'Ä±n izni ile Ã¶lÃ¼mÃ¼ korkutarak bu yolda yÃ¼rÃ¼dÃ¼k. Zira bizim Rabb'imize verilecek bir canÄ±mÄ±z var. Onu vakti geldiÄŸinde vermesini biz deÄŸil Rabb'im takdir eder." diye konuÅŸtu.

"CHP'YÄ° YÄ°NE BU Ã–RGÃœTÃœN SAFLARINDA BÄ°ZÄ°M ÃœZERÄ°MÄ°ZE YÃœRÃœRKEN BULDUK"

ErdoÄŸan, 15 Temmuz'da milletle beraber FETÃ–'ye tarihi bir ÅŸamar vurduklarÄ±na dikkati Ã§ekerek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"CHP'yi yine bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n saflarÄ±nda bizim Ã¼zerimize yÃ¼rÃ¼rken bulduk. Ä°ÅŸte 7 AÄŸustos, davet yaptÄ±m ve bu davetime olumsuz cevap verdi. Fakat Ã§ok baskÄ± altÄ±nda kaldÄ± biliyorum. Son cuma gÃ¼nÃ¼ katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi ve YenikapÄ±'ya geldi. Fazla dayanamadÄ±, ondan sonra o birliktelikten koptu. CHP, artÄ±k bugÃ¼n yargÄ±mÄ±zÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tescillediÄŸi FETÃ–'nÃ¼n Ã¼lkemizdeki borazanÄ± haline dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Sadece bununla kalmayan CHP, aynÄ± zamanda PKK'dan PYD'ye kadar Ã¼lkemize ve milletimize kurÅŸun sÄ±kan ne kadar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ varsa hepsinin de sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ durumundadÄ±r."



KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kendilerine "Afrin'e gitmeyin." dediÄŸini aktaran ErdoÄŸan, "NasÄ±l gitmeyiz, orada zulÃ¼m var, oradan bize daima taciz atÄ±ÅŸlarÄ± var. Ona kalsa inanÄ±n 'Gabar'Ä±, Cudi'yi, Kandil'i, TendÃ¼rek'i bÄ±rakÄ±n bize saldÄ±rsÄ±nlar.' der. Bay Kemal, boÅŸuna uÄŸraÅŸma biz bu topraklarda evelallah en ufak bir parselasyona mÃ¼saade etmedik, etmeyeceÄŸiz." dedi.

YURT Ä°Ã‡Ä°NDE 281 TERÃ–RÄ°ST ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°

Afrin'de etkisiz hale getirilenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 4 bin 305'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 372, yurt iÃ§inde, Cudi'de, Gabar'da, Bestler Dereler'de etkisiz hale getirilenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 281 olduÄŸunu sÃ¶yledi.



"Bay Kemal bÄ±rakalÄ±m mÄ±? Devam etmeyelim mi?" diye soran ErdoÄŸan, "EdeceÄŸiz, bize bu millet, bu gÃ¶revi verdi. Biz Mehmet'imizin kanÄ±nÄ± yerde bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Gazilerimizin ahÄ±nÄ± yerde bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z, bu kararlÄ±lÄ±kla bu yola devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.



Her seÃ§imde Ä°zmir'e gidip laiklik nutuklarÄ± atanlarÄ±n Meclisteki grup kÃ¼rsÃ¼lerini aylarca FETÃ–'ye kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n unutulmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, "Ä°zmir'in artÄ±k CHP'nin ilkesiz ve omurgasÄ±z siyasetine teslim olmayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." dedi.

"TAYYÄ°P ERDOÄžAN'I SOROS GETÄ°RMEDÄ°"

ErdoÄŸan, onlarÄ±nÂ tek derdinin Recep Tayyip ErdoÄŸan'dan kurtulmak olduÄŸunu aktararakÂ "SanÄ±yorlar ki Tayyip ErdoÄŸan olmasa milletimiz bunlarÄ± baÅŸ tacÄ± edecek. Tayyip ErdoÄŸan'Ä± Soros getirmedi, Tayyip ErdoÄŸan'Ä± benim milletim getirdi, alÄ±rsa milletim alÄ±r. Milletim aldÄ±ÄŸÄ± zaman bana dÃ¼ÅŸen de el gÃ¶z baÅŸ Ã¼stÃ¼ne." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Ä°stanbul Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte 20 sene hizmetten baÅŸka bir ÅŸey yapmadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, cemaziyelevvellerinin belli olduÄŸunu, her ÅŸeyin ortada olduÄŸunu dile getirdi.Â "EÅŸek Ã¶lÃ¼r kalÄ±r semeri, insan Ã¶lÃ¼r kalÄ±r eseri." diyen ErdoÄŸan, "Biz eserlerimizle ortadayÄ±z. Sizin Ã§apÄ±nÄ±z ne ki milletten bÃ¶yle bir paye, bÃ¶yle bir lÃ¼tuf, bÃ¶yle bir teveccÃ¼h bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, seÃ§kin sanatÃ§Ä±lar, sporcular ve medya ile ReyhanlÄ±'ya gittiklerini anÄ±msattÄ±.Â Orada askerler ve generallerle bir arada olduklarÄ±nÄ±,Â Ä°brahim TatlÄ±ses'in de bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, TatlÄ±ses'i sahneye davet etti.Â TatlÄ±ses'in Ä°zmir'den AK Parti adaylÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼racaat ettiÄŸini dile getirenÂ ErdoÄŸan, ReyhanlÄ±'daÂ askerlerle Esat KabaklÄ±'nÄ±n bir parÃ§asÄ±nÄ± sÃ¶ylediklerini anlatarak alandakilerle ÅŸarkÄ±yÄ± tekrar dinledi.

TatlÄ±ses,Â ErdoÄŸan'Ä±n isteÄŸi Ã¼zerine Yaylalar tÃ¼rkÃ¼sÃ¼nÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na uyarlayarak alandakilerle seslendirdi.

"AYNI AZÄ°M VE Ä°NANÃ‡LA YOLUMUZA DEVAM EDECEÄžÄ°Z"Â

AliaÄŸa'ya 10 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yaptÄ±klarÄ±na dikkati Ã§eken Recep Tayyip ErdoÄŸan,"Tabii kendileri meseleye 'nasÄ±l olsa her seÃ§imde yÃ¼zde 25 oy cepte garanti' diye baktÄ±klarÄ± iÃ§in bizim de aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÃ¼zde 52 oyun Ã¼zerine yatacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sanÄ±yorlardÄ±. Halbuki milletimizin bize teveccÃ¼hÃ¼nÃ¼n sebebi daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸacak, hizmet verecek olmamÄ±zdÄ±r. Hamdolsun, daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â



ErdoÄŸan, Ä°stanbul ile Ä°zmir arasÄ± ulaÅŸÄ±mÄ± 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-Ä°zmir Otoyolu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na ve hizmete aÃ§Ä±lan Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne iÅŸaret etti.



Ä°stanbul-Bursa arasÄ±nÄ±n 1 saat 15 dakikaya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ä°stanbul-Manisa arasÄ± yollarÄ±n pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l olduÄŸunu aktaran CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yeÅŸil alanlarÄ±n, Ã§evre, peyzaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla insanlarÄ±n zevk iÃ§in seyahat edeceÄŸini dile getirdi.Â



ErdoÄŸan, "Ä°nÅŸallah 24 Haziran'Ä±n ardÄ±ndan milletimizin desteÄŸiyle, cumhurbaÅŸkanÄ± olarak seÃ§ildiÄŸimizde de aynÄ± azim ve inanÃ§la yolumuza devam edeceÄŸiz. Yeni yÃ¶netim sistemi bize, milletimize hizmet ederken bugÃ¼ne kadar karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pek Ã§ok sorunu daha kolay aÅŸma imkanÄ± veriyor." ifadelerini kullandÄ±.Â

"ONLARIN DERDÄ° YOKTU, BÄ°ZÄ°M DERDÄ°MÄ°Z VARDI"Â

Recep Tayyip ErdoÄŸan, bundan 15 sene Ã¶nce Ä°zmir'in doÄŸru dÃ¼rÃ¼st bir havalimanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:



"Biz geldik Adnan Menderes HavalimanÄ±'nÄ± yaptÄ±k. Niye? Koskoca Ä°zmir'e, Ege'nin incisi Ä°zmir'e bÃ¶yle bir havalimanÄ± yakÄ±ÅŸmaz mÄ±ydÄ±? Niye bizden Ã¶ncekiler yapmadÄ±lar, niye yapamadÄ±lar? OnlarÄ±n derdi yoktu, bizim derdimiz vardÄ±. YaptÄ±k ve daha bir Ã§ok ÅŸey aynen yapÄ±lmaya devam edecek. EÄŸer dÃ¼n bir birim iÅŸ Ã¼retiyorsak yarÄ±n iki birim, Ã¼Ã§ birim iÅŸ Ã¼reteceÄŸiz. TÃ¼rkiye'yi 2023 hedeflerimize ulaÅŸtÄ±rabilmemiz iÃ§in Ã¼lkemizi en kÄ±sa sÃ¼rede iki kat daha bÃ¼yÃ¼tmemiz gerekiyor. Bunu da yapacaÄŸÄ±z. Bunun iÃ§in demokrasi, temel haklar, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler, bunlarÄ±n Ã¼zerine gideceÄŸiz."Â



TÃ¼rkiye'nin IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcunun AK Parti gÃ¶reve geldikten sonra 2013'te sÄ±fÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, gÃ¶reve geldiklerinde 27,5 milyar dolar olan Merkez BankasÄ± dÃ¶viz rezervinin de bugÃ¼n 110 milyar dolara Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bunlarÄ±n durup dururken olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ihracatÄ±n da 36 milyar dolardan 160 milyar dolara Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.



TÃ¼rk lirasÄ±ndan 6 sÄ±fÄ±rÄ± da attÄ±klarÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiye'nin bÃ¶yle kalkÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, "Ä°nÅŸallah 6 MayÄ±s'ta yeni dÃ¶nemdeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n ilkelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± manifestomuzu Ä°stanbul Kongresi'nde aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±m. Daha sonra da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti olarak yapacaÄŸÄ±mÄ±z icraatlardan oluÅŸan seÃ§im beyannamemizi de milletimizle paylaÅŸacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.Â



Alandaki vatandaÅŸlara, "Ä°zmir, 24 Haziran'da tarih yazmaya hazÄ±r mÄ±? Ä°zmir 24 Haziran'da kendisine biÃ§ilen gÃ¶mleÄŸi parÃ§alayÄ±p atmaya, Ã¶zgÃ¼rleÅŸmeye hazÄ±r mÄ±? Ä°zmir, 24 Haziran'da kendi iradesini 'Ã§antada keklik' gÃ¶renlere hadlerini bildirmeye hazÄ±r mÄ±? Ä°zmir, 24 Haziran'da tercihini demokrasiden, kalkÄ±nmadan ve hizmetten yana kullanmaya hazÄ±r mÄ±?" diye soran Recep Tayyip ErdoÄŸan, vatandaÅŸlardan "Evet" yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±.



ErdoÄŸan, siyasetlerinin hiÃ§bir zaman "lafla peynir gemisi yÃ¼rÃ¼tme" siyaseti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, her zaman hizmet, eser siyaseti yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.Â



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, son 15 yÄ±lda yapÄ±lan 50 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±mla Ä°zmir'in de bu anlayÄ±ÅŸtan payÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, eÄŸitimde 9 bin 252 yeni derslik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 6 bin 200 yataklÄ± yeni yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim yurtlarÄ±nÄ±n inÅŸa edildiÄŸini, 3 yeni Ã¼niversitenin faaliyete geÃ§irildiÄŸini kaydetti.Â



Ä°zmir'in kadim tarihine yakÄ±ÅŸÄ±r bir altyapÄ±ya kavuÅŸturduklarÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, "GÃ¶ztepe ve KarÅŸÄ±yaka Ä°zmir'in medarÄ±iftiharÄ± olan takÄ±mlarÄ±mÄ±z. GÃ¶ztepe yeniden SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±ktÄ±. Åžimdi arkadan AltÄ±nordu, KarÅŸÄ±yaka kovalÄ±yor. Her iki yerde de 15'er bin kiÅŸilik stadyumlarÄ± inÅŸa ediyoruz. BÃ¶ylece Ä°zmir takÄ±mlarÄ±mÄ±za ÅŸanlarÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r tesislerle destek vermiÅŸ oluyoruz." dedi.Â

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