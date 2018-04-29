Avrupa gÃ¼Ã§ kaybediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, "Avrupa kÃ¼resel sahnede gÃ¼Ã§ kaybediyor. DÃ¼nyanÄ±n patronu olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ama aslÄ±nda kainatÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k ve zayÄ±f bir parÃ§asÄ± olduÄŸumuzu unutuyoruz." dedi.
Hollanda'nÄ±n Trouw adlÄ± gazetesine konuÅŸan Juncker, AB'nin ekonomik, demografik durumu ve Rusya'yla iliÅŸkiler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Avrupa ve Rusya'nÄ±n soÄŸuk savaÅŸ retoriÄŸini geride bÄ±rakarak tekrar nasÄ±l baÄŸlantÄ± kurulacaÄŸÄ±na odaklanmasÄ± gerektiÄŸini belirten Juncker, "Putin arkadaÅŸÄ±m, kimse bugÃ¼n Putin'e arkadaÅŸÄ±m demeye cesaret edemese de biz Ã§ok uzun yÄ±llardÄ±r arkadaÅŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
Rusya'nÄ±n bÃ¶lgesel bir gÃ¼Ã§ten Ã§ok daha fazlasÄ± olduÄŸunu aktaran Juncker, "Ruslarla eÅŸitimiz gibi konuÅŸmayÄ± Ã¶ÄŸrenmeliyiz." ifadesini kullandÄ±.
Juncker, Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin RusyasÄ±z inÅŸa edilemeyeceÄŸini vurguladÄ±.
Juncker, "Avrupa kÃ¼resel sahnede gÃ¼Ã§ kaybediyor. DÃ¼nyanÄ±n patronu olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ama aslÄ±nda kainatÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k ve zayÄ±f bir parÃ§asÄ± olduÄŸumuzu unutuyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Avrupa'nÄ±n ekonomik gÃ¼Ã§ olarak gerilediÄŸine ve demografik olarak da gÃ¼Ã§ kaybettiÄŸine dikkati Ã§eken Juncker, "KÃ¼ltÃ¼rel olarak varÄ±z ama baskÄ±n deÄŸiliz. Bu nedenle herkesi daha mÃ¼tevazÄ± olmaya ve dÃ¼nyanÄ±n geri kalanÄ±nÄ± dinlemeye davet ediyorum." dedi.
AB'nin kimliÄŸi Ã¼zerine de geniÅŸ aÃ§Ä±klamalara yer veren Juncker, "AB bir Hristiyan birliÄŸi deÄŸil." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. Juncker, HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n Avrupa'nÄ±n geliÅŸimine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak AB'yi Hristiyan bir birlik olarak tanÄ±mlamanÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayacaÄŸÄ±nÄ± aktararak "TopraklarÄ±mÄ±zda MÃ¼slÃ¼manlar da yaÅŸÄ±yor. KurallarÄ±mÄ±za uyduklarÄ± mÃ¼ddetÃ§e onlarÄ±n da topraklarÄ±mÄ±zda yeri olmaya devam edecek." diye konuÅŸtu.
Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bezm, "YapÄ±lan tahkikat, Ramallah'taki Genel Ä°stihbarat Birimi'nden Ã¼st dÃ¼zey isimlerin, Gazze'deki emniyete darbe vurmak iÃ§in bu sabotaj hÃ¼cresini harekete geÃ§irdiÄŸini ve yÃ¶nlendirdiÄŸini gÃ¶stermiÅŸtir." dedi.
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "Avrupa kÃ¼resel sahnede gÃ¼Ã§ kaybediyor. DÃ¼nyanÄ±n patronu olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ama aslÄ±nda kainatÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k ve zayÄ±f bir parÃ§asÄ± olduÄŸumuzu unutuyoruz." dedi.
Ä°sveÃ§ Devletinin resmi Twitter hesabÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mda Ã¼lkenin dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ kÃ¶ftesinin tarifinin TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ± itirafÄ±nda bulunuldu.
Almanya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ taktÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan kadÄ±n kasiyerin mahkemece haklÄ± bulunmasÄ±na iliÅŸkin, IGMG KadÄ±nlar TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±, "BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ sebebiyle ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸrayan kim varsa ÅŸikayette bulunmalÄ±, hakkÄ±nÄ± aramalÄ±dÄ±r." dedi.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, "Ä°ki Ã¼lkenin daha yakÄ±n stratejik iletiÅŸim kurmasÄ± ve farklÄ±lÄ±klarÄ± daha olgun ÅŸekilde yÃ¶netmesi gerekiyor. Ã‡in-Hindistan iliÅŸkileri, kÃ¼resel istikrar ve barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã¶nemlidir. " dedi.
Ä°ran'da reformist Ã§izgide yayÄ±n yapan Åžark Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Mehdi Rahmaniyan tutuklandÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "TÃ¼rkiye iÃ§in vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri geniÅŸletmek istiyoruz. Ã–ncelikle hizmet pasaport sahiplerine, sonrasÄ±nda da uluslararasÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±kta Ã§alÄ±ÅŸan uzun mesafe ÅŸofÃ¶rlere." dedi.
Somali'nin Galkayo kentinde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. SaldÄ±rÄ±yÄ± EÅŸ-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi.
Viyana Belediye BaÅŸkanÄ± Haupl, Ã¼lkede son gÃ¼nlerde tartÄ±ÅŸmalara neden olan ilk ve ana okullarÄ±na yÃ¶nelik getirilmek istenen baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin, "KÄ±zlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takÄ±p takmamaya kendileri karar vermelidir. BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ MÃ¼slÃ¼man kÄ±zlar ÅŸehrin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ adÄ±na bir zenginlik." dedi.
Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™de bu yÄ±l 15â€™incisi dÃ¼zenlenen 2018 Pekin UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ± baÅŸladÄ±.
12'nci Aljazeera Forumu bu yÄ±l "GeliÅŸmeler BaÄŸlamÄ±nda KÃ¶rfez, Araplar ve DÃ¼nya" adÄ± altÄ±nda Doha'da dÃ¼zenlendi.
Kahire'deki YargÄ±tay, 2013 yÄ±lÄ±nda ÅŸiddet ve Ã¶ldÃ¼rme olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± suÃ§lamasÄ±yla idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan 6 kiÅŸinin cezasÄ±nÄ± onadÄ±
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 16 Ekim'de dÃ¼zenlenen operasyonun ardÄ±ndan genel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda ilk kez KerkÃ¼k'e geldi.
Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" sÄ±rasÄ±nda iÅŸgal askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu ÅŸehit olan 1'i Ã§ocuk 4 Filistinli defnedildi.
Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± Armen Sarkisyan, Ã¼lkedeki gerginliÄŸi azaltmak ve Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak amacÄ±yla eski BaÅŸbakan Serj Sarkisyan ve geÃ§ici BaÅŸbakan Karen Karapetyan ile istiÅŸarede bulundu
Latin Amerika Ã¼lkesi Peru'da arkeologlar, 550 yÄ±l Ã¶nce toplu ÅŸekilde kurban edildiÄŸi sanÄ±lan 140 Ã§ocuÄŸa ait kemik kalÄ±ntÄ±larÄ± buldu.