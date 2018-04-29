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03:25, 29 Nisan 2018 Pazar
Avrupa BirliÄŸi
00:39, 29 Nisan 2018 Pazar

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Avrupa gÃ¼Ã§ kaybediyor
Avrupa gÃ¼Ã§ kaybediyor

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "Avrupa kÃ¼resel sahnede gÃ¼Ã§ kaybediyor. DÃ¼nyanÄ±n patronu olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ama aslÄ±nda kainatÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k ve zayÄ±f bir parÃ§asÄ± olduÄŸumuzu unutuyoruz." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, "Avrupa kÃ¼resel sahnede gÃ¼Ã§ kaybediyor. DÃ¼nyanÄ±n patronu olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ama aslÄ±nda kainatÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k ve zayÄ±f bir parÃ§asÄ± olduÄŸumuzu unutuyoruz." dedi.

Hollanda'nÄ±n Trouw adlÄ± gazetesine konuÅŸan Juncker, AB'nin ekonomik, demografik durumu ve Rusya'yla iliÅŸkiler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Avrupa ve Rusya'nÄ±n soÄŸuk savaÅŸ retoriÄŸini geride bÄ±rakarak tekrar nasÄ±l baÄŸlantÄ± kurulacaÄŸÄ±na odaklanmasÄ± gerektiÄŸini belirten Juncker, "Putin arkadaÅŸÄ±m, kimse bugÃ¼n Putin'e arkadaÅŸÄ±m demeye cesaret edemese de biz Ã§ok uzun yÄ±llardÄ±r arkadaÅŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Rusya'nÄ±n bÃ¶lgesel bir gÃ¼Ã§ten Ã§ok daha fazlasÄ± olduÄŸunu aktaran Juncker, "Ruslarla eÅŸitimiz gibi konuÅŸmayÄ± Ã¶ÄŸrenmeliyiz." ifadesini kullandÄ±.

Juncker, Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin RusyasÄ±z inÅŸa edilemeyeceÄŸini vurguladÄ±.

"AVRUPALILAR OLARAK DÃœNYANIN PATRONU OLDUÄžUMUZU SANIYORUZ"

Juncker, "Avrupa kÃ¼resel sahnede gÃ¼Ã§ kaybediyor. DÃ¼nyanÄ±n patronu olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ama aslÄ±nda kainatÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k ve zayÄ±f bir parÃ§asÄ± olduÄŸumuzu unutuyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Avrupa'nÄ±n ekonomik gÃ¼Ã§ olarak gerilediÄŸine ve demografik olarak da gÃ¼Ã§ kaybettiÄŸine dikkati Ã§eken Juncker, "KÃ¼ltÃ¼rel olarak varÄ±z ama baskÄ±n deÄŸiliz. Bu nedenle herkesi daha mÃ¼tevazÄ± olmaya ve dÃ¼nyanÄ±n geri kalanÄ±nÄ± dinlemeye davet ediyorum." dedi.

"AB HRÄ°STÄ°YAN BÄ°RLÄ°ÄžÄ° DEÄžÄ°L"

AB'nin kimliÄŸi Ã¼zerine de geniÅŸ aÃ§Ä±klamalara yer veren Juncker, "AB bir Hristiyan birliÄŸi deÄŸil." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. Juncker, HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n Avrupa'nÄ±n geliÅŸimine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak AB'yi Hristiyan bir birlik olarak tanÄ±mlamanÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayacaÄŸÄ±nÄ± aktararak "TopraklarÄ±mÄ±zda MÃ¼slÃ¼manlar da yaÅŸÄ±yor. KurallarÄ±mÄ±za uyduklarÄ± mÃ¼ddetÃ§e onlarÄ±n da topraklarÄ±mÄ±zda yeri olmaya devam edecek." diye konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular kÃ¼resel sahne Jean claude juncker
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