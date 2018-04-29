01:15, 29 Nisan 2018 Pazar

Gazze yÃ¶netiminden 'Filistin istihbaratÄ±na' suikast suÃ§lamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze Åžeridi'ndeki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°yad el-Bezm,Â FilistinÂ BaÅŸbakanÄ±Â Rami el-Hamdallah ile Gazze Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tevfik Ebu Naim'eÂ yÃ¶nelik suikast giriÅŸimlerinde Ramallah'taki FilistinÂ istihbaratÄ±nÄ±nÂ rolÃ¼ olduÄŸunu iddia etti.

Bezm, suikast giriÅŸimleriyle ilgili tahkikatÄ±n sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin Gazze'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Filistin BaÅŸbakanÄ± ile Gazze Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼'ne yÃ¶nelik suikast giriÅŸimlerinin aynÄ± hÃ¼cre tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini belirtti.

Bezm, "Ebu Hamza el-Ensari" lakaplÄ± kiÅŸinin kimliÄŸinin Ahmed Fevzi Said Savafta olduÄŸunun tespit edildiÄŸini, bu kiÅŸinin BatÄ± ÅžerialÄ± olduÄŸunu ve "Haydar Kemal Hamade" isimli subaydan aldÄ±ÄŸÄ± talimatlar doÄŸrultusunda ve TuÄŸgeneral Baha BaluÅŸe gÃ¶zetiminde Ramallah'taki Genel Ä°stihbarat Birimi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bezm, Gazze'deki soruÅŸturma sonucu elde edilen bulgularla ilgili ÅŸu bilgileri verdi:

"Hamdallah'Ä±n konvoyunu hedef alan patlayÄ±cÄ±larÄ±n, konvoyun Gazze'ye giriÅŸinden 8 gÃ¼n Ã¶nce yerleÅŸtirildiÄŸi tespit edildi. PatlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, 3 gÃ¼n Ã¶nce aktive edildi. SÃ¶z konusu sÃ¼rede Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, BaÅŸbakan'Ä±n ziyaretinden haberi yoktu. Buraya sadece 48 saat Ã¶nce bilgi verildi. Bu da eylemi gerÃ§ekleÅŸtirenlerin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶nce BaÅŸbakan'Ä±n ziyaretine iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiye sahip olduÄŸunu gÃ¶sterir."

SoruÅŸturmada, genellikle kendi makam aracÄ±nÄ± kullanan Filistin Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Macid Ferec'in, makam aracÄ± konvoyda olmasÄ±na raÄŸmen BaÅŸbakan Hamdallah'Ä±n aracÄ±na bindiÄŸinin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Bezm, patlamanÄ±n, Hamdallah ve Ferec'in iÃ§inde bulunduÄŸu aracÄ±n, bombadan etkilenmeyeceÄŸi kadar mesafe katetmesinin ardÄ±ndan, Ferec'in makam aracÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine dikkati Ã§ekti.

"TEKFÄ°RCÄ° GRUP KILIFI" Ä°DDÄ°ASI

Bezm, "Bu iki operasyonun arkasÄ±nda olanlarÄ±n, Gazze ve Sina'da (MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ±) daha Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen sabotajlarda rolÃ¼ var." dedi.

"Radikal tekfirci grup" kÄ±lÄ±fÄ±yla faaliyet gÃ¶steren taraflarÄ±n, 2011'de emniyet birimlerinin talimatÄ±yla "El-Minber El-Ä°lami El-Cihadi" isimli internet sitesini kurduklarÄ±na iÅŸaret eden Bezm, bu kiÅŸilerin Ã§eÅŸitli arenalarda "tekfirci" kisvesi altÄ±nda bazÄ± eylemler gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in genÃ§leri Ã§ekmeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

SÃ¶z konusu internet sitesinin kurucusu ve yÃ¶neticisinin "Ebu Hamza el-Ensari" lakaplÄ± kiÅŸi olduÄŸunun belirlendiÄŸini ve bu site aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sabotaj hÃ¼cresini yÃ¶nettiÄŸi, yÃ¶nlendirdiÄŸi ve bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bezm, Ebu Hamza'nÄ±n, Ebu Naim ve Hamdallah'a suikast giriÅŸiminde bulunan hÃ¼creyi de yine bu internet sitesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶revlendirdiÄŸini savundu.

Bezm, terÃ¶r hÃ¼cresinin, Gazze'ye gelen yabancÄ± devlet adamlarÄ±na, MÄ±sÄ±rlÄ± emniyet heyetine ve Hamas'Ä±n Ã¶nde gelen isimlerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± planladÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸinerek, "YapÄ±lan tahkikat, Ramallah'taki Genel Ä°stihbarat Birimi'nden Ã¼st dÃ¼zey isimlerin, Gazze'deki emniyete darbe vurmak iÃ§in bu sabotaj hÃ¼cresini harekete geÃ§irdiÄŸini ve yÃ¶nlendirdiÄŸini gÃ¶stermiÅŸtir." iddiasÄ±nda bulundu.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°yad el-Bezm, "Ebu Hamza" lakaplÄ± kiÅŸiyle irtibatÄ± olduÄŸu belirlenen Åžadi Muhammed Zahid'in 3 Nisan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu tarihten itibaren Ä°srail'in Ebu Hamza'yÄ± gizlediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sÄ±rasÄ±nda konvoyuna dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±dan yara almadan kurtulmuÅŸtu.

Gazze Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ebu Naim, 28 Ekim 2017'de aracÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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