Gazze yÃ¶netiminden 'Filistin istihbaratÄ±na' suikast suÃ§lamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gazze Åžeridi'ndeki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°yad el-Bezm,Â FilistinÂ BaÅŸbakanÄ±Â Rami el-Hamdallah ile Gazze Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tevfik Ebu Naim'eÂ yÃ¶nelik suikast giriÅŸimlerinde Ramallah'taki FilistinÂ istihbaratÄ±nÄ±nÂ rolÃ¼ olduÄŸunu iddia etti.
Bezm, suikast giriÅŸimleriyle ilgili tahkikatÄ±n sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin Gazze'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Filistin BaÅŸbakanÄ± ile Gazze Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼'ne yÃ¶nelik suikast giriÅŸimlerinin aynÄ± hÃ¼cre tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini belirtti.
Bezm, "Ebu Hamza el-Ensari" lakaplÄ± kiÅŸinin kimliÄŸinin Ahmed Fevzi Said Savafta olduÄŸunun tespit edildiÄŸini, bu kiÅŸinin BatÄ± ÅžerialÄ± olduÄŸunu ve "Haydar Kemal Hamade" isimli subaydan aldÄ±ÄŸÄ± talimatlar doÄŸrultusunda ve TuÄŸgeneral Baha BaluÅŸe gÃ¶zetiminde Ramallah'taki Genel Ä°stihbarat Birimi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bezm, Gazze'deki soruÅŸturma sonucu elde edilen bulgularla ilgili ÅŸu bilgileri verdi:
"Hamdallah'Ä±n konvoyunu hedef alan patlayÄ±cÄ±larÄ±n, konvoyun Gazze'ye giriÅŸinden 8 gÃ¼n Ã¶nce yerleÅŸtirildiÄŸi tespit edildi. PatlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, 3 gÃ¼n Ã¶nce aktive edildi. SÃ¶z konusu sÃ¼rede Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, BaÅŸbakan'Ä±n ziyaretinden haberi yoktu. Buraya sadece 48 saat Ã¶nce bilgi verildi. Bu da eylemi gerÃ§ekleÅŸtirenlerin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶nce BaÅŸbakan'Ä±n ziyaretine iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiye sahip olduÄŸunu gÃ¶sterir."
SoruÅŸturmada, genellikle kendi makam aracÄ±nÄ± kullanan Filistin Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Macid Ferec'in, makam aracÄ± konvoyda olmasÄ±na raÄŸmen BaÅŸbakan Hamdallah'Ä±n aracÄ±na bindiÄŸinin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Bezm, patlamanÄ±n, Hamdallah ve Ferec'in iÃ§inde bulunduÄŸu aracÄ±n, bombadan etkilenmeyeceÄŸi kadar mesafe katetmesinin ardÄ±ndan, Ferec'in makam aracÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine dikkati Ã§ekti.
Bezm, "Bu iki operasyonun arkasÄ±nda olanlarÄ±n, Gazze ve Sina'da (MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ±) daha Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen sabotajlarda rolÃ¼ var." dedi.
"Radikal tekfirci grup" kÄ±lÄ±fÄ±yla faaliyet gÃ¶steren taraflarÄ±n, 2011'de emniyet birimlerinin talimatÄ±yla "El-Minber El-Ä°lami El-Cihadi" isimli internet sitesini kurduklarÄ±na iÅŸaret eden Bezm, bu kiÅŸilerin Ã§eÅŸitli arenalarda "tekfirci" kisvesi altÄ±nda bazÄ± eylemler gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in genÃ§leri Ã§ekmeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
SÃ¶z konusu internet sitesinin kurucusu ve yÃ¶neticisinin "Ebu Hamza el-Ensari" lakaplÄ± kiÅŸi olduÄŸunun belirlendiÄŸini ve bu site aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sabotaj hÃ¼cresini yÃ¶nettiÄŸi, yÃ¶nlendirdiÄŸi ve bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bezm, Ebu Hamza'nÄ±n, Ebu Naim ve Hamdallah'a suikast giriÅŸiminde bulunan hÃ¼creyi de yine bu internet sitesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶revlendirdiÄŸini savundu.
Bezm, terÃ¶r hÃ¼cresinin, Gazze'ye gelen yabancÄ± devlet adamlarÄ±na, MÄ±sÄ±rlÄ± emniyet heyetine ve Hamas'Ä±n Ã¶nde gelen isimlerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± planladÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸinerek, "YapÄ±lan tahkikat, Ramallah'taki Genel Ä°stihbarat Birimi'nden Ã¼st dÃ¼zey isimlerin, Gazze'deki emniyete darbe vurmak iÃ§in bu sabotaj hÃ¼cresini harekete geÃ§irdiÄŸini ve yÃ¶nlendirdiÄŸini gÃ¶stermiÅŸtir." iddiasÄ±nda bulundu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°yad el-Bezm, "Ebu Hamza" lakaplÄ± kiÅŸiyle irtibatÄ± olduÄŸu belirlenen Åžadi Muhammed Zahid'in 3 Nisan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu tarihten itibaren Ä°srail'in Ebu Hamza'yÄ± gizlediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sÄ±rasÄ±nda konvoyuna dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±dan yara almadan kurtulmuÅŸtu.
Gazze Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ebu Naim, 28 Ekim 2017'de aracÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Â
Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bezm, "YapÄ±lan tahkikat, Ramallah'taki Genel Ä°stihbarat Birimi'nden Ã¼st dÃ¼zey isimlerin, Gazze'deki emniyete darbe vurmak iÃ§in bu sabotaj hÃ¼cresini harekete geÃ§irdiÄŸini ve yÃ¶nlendirdiÄŸini gÃ¶stermiÅŸtir." dedi.
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "Avrupa kÃ¼resel sahnede gÃ¼Ã§ kaybediyor. DÃ¼nyanÄ±n patronu olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ama aslÄ±nda kainatÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k ve zayÄ±f bir parÃ§asÄ± olduÄŸumuzu unutuyoruz." dedi.
Ä°sveÃ§ Devletinin resmi Twitter hesabÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mda Ã¼lkenin dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ kÃ¶ftesinin tarifinin TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ± itirafÄ±nda bulunuldu.
Almanya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ taktÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan kadÄ±n kasiyerin mahkemece haklÄ± bulunmasÄ±na iliÅŸkin, IGMG KadÄ±nlar TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±, "BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ sebebiyle ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸrayan kim varsa ÅŸikayette bulunmalÄ±, hakkÄ±nÄ± aramalÄ±dÄ±r." dedi.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, "Ä°ki Ã¼lkenin daha yakÄ±n stratejik iletiÅŸim kurmasÄ± ve farklÄ±lÄ±klarÄ± daha olgun ÅŸekilde yÃ¶netmesi gerekiyor. Ã‡in-Hindistan iliÅŸkileri, kÃ¼resel istikrar ve barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã¶nemlidir. " dedi.
Ä°ran'da reformist Ã§izgide yayÄ±n yapan Åžark Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Mehdi Rahmaniyan tutuklandÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "TÃ¼rkiye iÃ§in vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri geniÅŸletmek istiyoruz. Ã–ncelikle hizmet pasaport sahiplerine, sonrasÄ±nda da uluslararasÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±kta Ã§alÄ±ÅŸan uzun mesafe ÅŸofÃ¶rlere." dedi.
Somali'nin Galkayo kentinde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. SaldÄ±rÄ±yÄ± EÅŸ-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi.
Viyana Belediye BaÅŸkanÄ± Haupl, Ã¼lkede son gÃ¼nlerde tartÄ±ÅŸmalara neden olan ilk ve ana okullarÄ±na yÃ¶nelik getirilmek istenen baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin, "KÄ±zlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takÄ±p takmamaya kendileri karar vermelidir. BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ MÃ¼slÃ¼man kÄ±zlar ÅŸehrin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ adÄ±na bir zenginlik." dedi.
Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™de bu yÄ±l 15â€™incisi dÃ¼zenlenen 2018 Pekin UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ± baÅŸladÄ±.
12'nci Aljazeera Forumu bu yÄ±l "GeliÅŸmeler BaÄŸlamÄ±nda KÃ¶rfez, Araplar ve DÃ¼nya" adÄ± altÄ±nda Doha'da dÃ¼zenlendi.
Kahire'deki YargÄ±tay, 2013 yÄ±lÄ±nda ÅŸiddet ve Ã¶ldÃ¼rme olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± suÃ§lamasÄ±yla idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan 6 kiÅŸinin cezasÄ±nÄ± onadÄ±
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 16 Ekim'de dÃ¼zenlenen operasyonun ardÄ±ndan genel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda ilk kez KerkÃ¼k'e geldi.
Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" sÄ±rasÄ±nda iÅŸgal askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu ÅŸehit olan 1'i Ã§ocuk 4 Filistinli defnedildi.
Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± Armen Sarkisyan, Ã¼lkedeki gerginliÄŸi azaltmak ve Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak amacÄ±yla eski BaÅŸbakan Serj Sarkisyan ve geÃ§ici BaÅŸbakan Karen Karapetyan ile istiÅŸarede bulundu
Latin Amerika Ã¼lkesi Peru'da arkeologlar, 550 yÄ±l Ã¶nce toplu ÅŸekilde kurban edildiÄŸi sanÄ±lan 140 Ã§ocuÄŸa ait kemik kalÄ±ntÄ±larÄ± buldu.