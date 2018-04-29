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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:20, 29 Nisan 2018 Pazar
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
09:13, 29 Nisan 2018 Pazar

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TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 29 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 29 Nisan 2018

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "Kayseri BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi AÄŸaÃ§ Dikim TÃ¶reni"nde yer alacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Ä°stanbul Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Ã–zbekistan'a hareket edecek.

(Ä°stanbul/11.00/14.00)

2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin Ä°stanbul Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/11.00)

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Marmaris'teki "Anadolu MedyasÄ± BuluÅŸuyor" etkinliÄŸinde konuÅŸacak, "Anadolu BasÄ±n/Medya temsilcileri soruyor, CHP Genel BasÌ§kanÄ± Kemal KÄ±lÄ±cÌ§darogÌ†lu cevaplÄ±yor" oturumunda sorularÄ± yanÄ±tlayacak.

(MuÄŸla/11.00/13.30)

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, ValiliÄŸi ve Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, AK Parti Artvin Siyaset Akademisi'nin kapanÄ±ÅŸ dersine katÄ±lacak.

(Artvin/09.45/10.30/11.00)

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, AK Parti Ä°l KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.

(Erzurum/13.30)

3- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "Kayseri BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi AÄŸaÃ§ Dikim TÃ¶reni"nde yer alacak.

(Kayseri/11.00)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)

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SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±na Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, OsmanlÄ±spor-Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ±yla devam edilecek.

(Malatya/13.30/Ankara/16.00/Ä°stanbul/19.00)

2- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 27. haftasÄ±, Trabzonspor-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka, Banvit-Anadolu Efes, YeÅŸilgiresun Belediyespor-Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece ve TOFAÅž-EskiÅŸehir Basket maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.

(Trabzon/13.00/BalÄ±kesir/15.15/Giresun/17.00/Bursa/19.30)

3- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Cup UluslararasÄ± KadÄ±nlar Tenis TurnuvasÄ±, Ã§iftler ve teklerde final mÃ¼sabakalarÄ±yla Garanti Koza Park'ta sona erecek.

- Tekler finalinde FransÄ±z Pauline Parmentier ile Sloven Polona Hercog, ÅŸampiyonluk iÃ§in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul/14.30/17.00)

4- Hentbol Erkekler SÃ¼per Lig'de 25. hafta, 4 maÃ§la tamamlanacak.

5- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 33. hafta mÃ¼sabakalarÄ± yapÄ±lacak.

6- Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yarÄ±ÅŸÄ± Azerbaycan Grand Prix'si koÅŸulacak.

(BakÃ¼/15.10)



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