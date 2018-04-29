TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 29 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Ä°stanbul Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Ã–zbekistan'a hareket edecek.
(Ä°stanbul/11.00/14.00)
2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin Ä°stanbul Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/11.00)
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Marmaris'teki "Anadolu MedyasÄ± BuluÅŸuyor" etkinliÄŸinde konuÅŸacak, "Anadolu BasÄ±n/Medya temsilcileri soruyor, CHP Genel BasÌ§kanÄ± Kemal KÄ±lÄ±cÌ§darogÌ†lu cevaplÄ±yor" oturumunda sorularÄ± yanÄ±tlayacak.
(MuÄŸla/11.00/13.30)
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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, ValiliÄŸi ve Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, AK Parti Artvin Siyaset Akademisi'nin kapanÄ±ÅŸ dersine katÄ±lacak.
(Artvin/09.45/10.30/11.00)
2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, AK Parti Ä°l KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.
(Erzurum/13.30)
3- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "Kayseri BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi AÄŸaÃ§ Dikim TÃ¶reni"nde yer alacak.
(Kayseri/11.00)
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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)
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SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±na Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, OsmanlÄ±spor-Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ±yla devam edilecek.
(Malatya/13.30/Ankara/16.00/Ä°stanbul/19.00)
2- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 27. haftasÄ±, Trabzonspor-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka, Banvit-Anadolu Efes, YeÅŸilgiresun Belediyespor-Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece ve TOFAÅž-EskiÅŸehir Basket maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.
(Trabzon/13.00/BalÄ±kesir/15.15/Giresun/17.00/Bursa/19.30)
3- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Cup UluslararasÄ± KadÄ±nlar Tenis TurnuvasÄ±, Ã§iftler ve teklerde final mÃ¼sabakalarÄ±yla Garanti Koza Park'ta sona erecek.
- Tekler finalinde FransÄ±z Pauline Parmentier ile Sloven Polona Hercog, ÅŸampiyonluk iÃ§in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul/14.30/17.00)
4- Hentbol Erkekler SÃ¼per Lig'de 25. hafta, 4 maÃ§la tamamlanacak.
5- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 33. hafta mÃ¼sabakalarÄ± yapÄ±lacak.
6- Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yarÄ±ÅŸÄ± Azerbaycan Grand Prix'si koÅŸulacak.
(BakÃ¼/15.10)
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "Kayseri BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi AÄŸaÃ§ Dikim TÃ¶reni"nde yer alacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Cevad Zarif ve Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± RÃ¼stem Minnihanov ile bir araya gelecek.
ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeosâ€™u kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek.
TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ile 23 Nisan Ã‡ocuk BayramÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek TRT 23 Nisan Gala ProgramÄ±'na katÄ±lacak. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Diyanet iÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, MÃ¼ftÃ¼ Ahmet Hulusi Efendi Diyanet EÄŸitim Merkezi yeni hizmet binasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.
UluslararasÄ± Para ve Finans Komitesi (IMFC) ToplantÄ±larÄ±nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek ÅžimÅŸek, ayrÄ±ca yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin seÃ§im Ã¶nergesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan MHP lideri BahÃ§eli ile BeÅŸtepe'de bugÃ¼n bir araya gelecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Berlin Enerji DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m DiyaloÄŸu KonferansÄ±'na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Suudi Arabistan'da 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik hava harekatÄ±yla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.