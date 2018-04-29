YKS, Mardin KÄ±zÄ±ltepe'de de yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 2018 YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) Mardin KÄ±zÄ±ltepe'de de yapÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
AA muhabirinin Ã–SYM yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Mardin KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde 2018 YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) dÃ¼zenlenmesine yÃ¶nelik Mardin ValiliÄŸi ve Mardin KÄ±zÄ±ltepe KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talebini deÄŸerlendirdi.
2018-YKS baÅŸvurularÄ±nda Mardin merkezi tercih eden aday sayÄ±sÄ± ve buradaki sÄ±nav binalarÄ± kapasitesini deÄŸerlendiren Ã–SYM YÃ¶netim Kurulu, Mardin'de sÄ±nava girmek iÃ§in tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle merkezde sÄ±nava alÄ±namayacak adaylar olmasÄ± nedeniyle, Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde de 2018 YKS'nin yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.
"UluslararasÄ± Ä°slam EÄŸitimi Kongresi" YaygÄ±n EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi (YEKDER) ve Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi iÅŸbirliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸti. Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde 2 gÃ¼n boyunca sÃ¼ren etkinlikte dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerinde bu konu Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸan uzman kiÅŸiler bildirilerini sundular. Ä°slam kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyeti ile uyumlu bir eÄŸitim sisteminin nasÄ±l oluÅŸturulabileceÄŸinin konuÅŸulduÄŸu etkinlikte ABDâ€™den Sufia Azmat, geleneksel metotlardan vazgeÃ§ip Ã§ocuklarÄ±n dikkatini Ã§ekebilmek iÃ§in Ã§aÄŸa uygun bir ÅŸekilde dil oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã–SYM YÃ¶netim Kurulu, tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle Mardin merkezde sÄ±nava alÄ±namayacak adaylar olmasÄ± nedeniyle Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde de 2018 YKS'nin yapÄ±lmasÄ±na karar verdi
Ä°ngiltere Psikofarmakoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Young, depresyon rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± maliyetin Avrupa'da yÄ±llÄ±k 113 milyar avro dÃ¼zeyinde olduÄŸunu bildirdi.
Ã–SYM, 1 Nisan'da dÃ¼zenlenen YDS'nin Ä°lkbahar DÃ¶nemi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1950-1953 yÄ±llarÄ±ndaki Kore SavaÅŸÄ±'ndan bu yana GÃ¼ney Kore topraklarÄ±na adÄ±m atan ilk Kuzey Kore lideri olacak.
AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim bahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± belli oldu
TÃ¼m dÃ¼nyada "salgÄ±n" boyutunda tehlikeli ÅŸekilde artÄ±ÅŸ gÃ¶steren diyabetle mÃ¼cadelede, "kÄ±lavuz" dÃ¶neminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Hem saÄŸlÄ±k personelinin hem de hastanÄ±n konuya daha bilinÃ§li yaklaÅŸmasÄ±na da olanak sunacak kÄ±lavuzla, TÃ¼rkiye'de, yÃ¼ksek dÃ¼zeylerde seyreden kan ÅŸekeri ortalamasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve bu alanda standardizasyon saÄŸlanmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem Ã§ocuklara kodlama dersinin uygulamasÄ±nÄ± yapabilmeleri iÃ§in tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi ile Orta Asyaâ€™nÄ±n ve Ã–zbekistanâ€™Ä±n en kÃ¶klÃ¼ Ã¼niversitelerinden olan Ã–zbekistan Milli Ãœniversitesi arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±.
HÃ¼kÃ¼met, 15 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± TBMM'ye sundu
Adaylar sonuÃ§lara, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebilecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 18.00â€™e kadar uzatÄ±ldÄ±.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, YKS'deki tarih deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili, "Burada en ÅŸanslÄ± olan husus Ã¶ÄŸrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Ã–ÄŸrencilerimiz bir hafta daha kazandÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.
Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, sÄ±nav gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan, sÄ±navlara girecek adaylarÄ±n fiziksel Ã¶zelliklerini doÄŸrulamak amacÄ±yla biyometrik yÃ¶ntemlerle de kimlik doÄŸrulamasÄ± yapÄ±labilecek.
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Recep ÅžentÃ¼rk ve Al Sharq Forum BaÅŸkanÄ± Waddah Al Khanfar imza attÄ±.
DoÃ§entlik deÄŸerlendirmesine iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirleyen "DoÃ§entlik YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi