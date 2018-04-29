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10:36, 29 Nisan 2018 Pazar

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YKS, Mardin KÄ±zÄ±ltepe'de de yapÄ±lacak
YKS, Mardin KÄ±zÄ±ltepe'de de yapÄ±lacak

Ã–SYM YÃ¶netim Kurulu, tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle Mardin merkezde sÄ±nava alÄ±namayacak adaylar olmasÄ± nedeniyle Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde de 2018 YKS'nin yapÄ±lmasÄ±na karar verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 2018 YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) Mardin KÄ±zÄ±ltepe'de de yapÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

AA muhabirinin Ã–SYM yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Mardin KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde 2018 YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) dÃ¼zenlenmesine yÃ¶nelik Mardin ValiliÄŸi ve Mardin KÄ±zÄ±ltepe KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talebini deÄŸerlendirdi.

2018-YKS baÅŸvurularÄ±nda Mardin merkezi tercih eden aday sayÄ±sÄ± ve buradaki sÄ±nav binalarÄ± kapasitesini deÄŸerlendiren Ã–SYM YÃ¶netim Kurulu, Mardin'de sÄ±nava girmek iÃ§in tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle merkezde sÄ±nava alÄ±namayacak adaylar olmasÄ± nedeniyle, Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde de 2018 YKS'nin yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.



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