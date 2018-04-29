YKS, Mardin KÄ±zÄ±ltepe'de de yapÄ±lacak

YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§: Ã–ÄŸrencilerimiz bir hafta daha kazandÄ±

YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, YKS'deki tarih deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili, "Burada en ÅŸanslÄ± olan husus Ã¶ÄŸrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Ã–ÄŸrencilerimiz bir hafta daha kazandÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.