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14:19, 29 Nisan 2018 Pazar
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12:51, 29 Nisan 2018 Pazar

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ErdoÄŸan'dan 'KÄ±rÄ±lma NoktasÄ±' uyarÄ±sÄ±
ErdoÄŸan'dan 'KÄ±rÄ±lma NoktasÄ±' uyarÄ±sÄ±

ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Tam bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndayÄ±z. Bunu niye sÃ¶ylÃ¼yoruz? Zira TÃ¼rkiye, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi ile artÄ±k bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na gelmiÅŸtir. Bu dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± TÃ¼rkiye'nin ileri atÄ±lÄ±m noktasÄ± olacaktÄ±r." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Yahya Kemal BeyatlÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen AK Parti Ä°stanbul GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi Ã¶ncesi parti otobÃ¼sÃ¼nden halka hitap etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 16 yÄ±l Ã¶nce yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± zaman "Uzun ince bir yoldayÄ±z / Gidiyoruz gÃ¼ndÃ¼z gece" dediklerini belirterek, "GideceÄŸiz gÃ¼ndÃ¼z gece ve ÅŸu anda da hamdolsun tam bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndayÄ±z. Bunu niye sÃ¶ylÃ¼yoruz? Zira TÃ¼rkiye, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi ile artÄ±k bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na gelmiÅŸtir. Bu dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± TÃ¼rkiye'nin ileri atÄ±lÄ±m noktasÄ± olacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Yahya Kemal BeyatlÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m dolu olduÄŸunu ancak dÄ±ÅŸarÄ±daki vatandaÅŸlarÄ± selamlamadan iÃ§eri geÃ§emeyeceÄŸini ifade eden ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'de, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde devam ettirildiÄŸini sÃ¶yledi.

Gabar'da, Cudi'de, TendÃ¼rek'te, Kandil'de, Bestler Dereler'de mÃ¼cadelenin kararlÄ± ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren ErdoÄŸan, "Åžu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ± 4 bin 500'e doÄŸru ilerliyor. Ã–bÃ¼r tarafta Kuzey Irak'ta 300'Ã¼ aÅŸkÄ±n terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Ä°Ã§eride Cudi'de, Gabar'da aynÄ± ÅŸekilde terÃ¶ristler etkisiz hale getiriliyor. MehmetÃ§iÄŸimizi aldÄ±ÄŸÄ± ilhamla yola kararlÄ± yÃ¼rÃ¼yor. Yahya Kemal'in gÃ¼zel bir dÃ¶rtlÃ¼ÄŸÃ¼ var; 'Åžu kopan fÄ±rtÄ±na TÃ¼rk ordusudur ya Rabbi / Senin uÄŸrunda Ã¶len ordu budur ya Rabbi / Ta ki yÃ¼kselsin ezanlarla mÃ¼eyyed namÄ±n / Galib et; Ã§Ã¼nkÃ¼ bu son ordusudur Ä°slam'Ä±n.' Ä°ÅŸte bu millet, tarihinde destanlarÄ± yazarken bÃ¶yle yazdÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BugÃ¼n, genÃ§lerle Ã¶zellikle birkaÃ§ hususu mÃ¼zakere etmesi gerektiÄŸini dile getiren ErdoÄŸan, kongrenin ardÄ±ndan Ã–zbekistan'a hareket edeceklerini, iki gÃ¼n orada kaldÄ±ktan sonra GÃ¼ney Kore'ye geÃ§eceklerini, ardÄ±ndan perÅŸembe gecesi tekrar TÃ¼rkiye'ye dÃ¶neceklerini kaydetti.

ErdoÄŸan, genÃ§lerin heyecanÄ±nÄ± 24 Haziran'a kadar devam ettirmelerini isteyerek, "GenÃ§ler, Ã¶zellikle lise son sÄ±nÄ±flardan, Ã¼niversitedeki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za kadar hepsiyle Ã¶zellikle kucaklaÅŸacaksÄ±nÄ±z. Hepsine inÅŸallah bildiklerinizi anlatacaksÄ±nÄ±z. Bu heyecan daim olsun. Bu heyecan, devam olsun. Rehavet yok, heyecan var. Bu heyecanla tÃ¼m TÃ¼rkiye genÃ§liÄŸini ayaÄŸa kaldÄ±racaksÄ±nÄ±z. Rehavet yok, 'Ya nasÄ±l olsa CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, bakanlarÄ±mÄ±z koÅŸuyor yeterli.' yok. Ne diyor Rabb'imiz, 'Ancak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vardÄ±r.' diyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

GenÃ§lere "Rabia"yÄ± bilip bilmediklerini soran ErdoÄŸan, "Esma kÄ±zÄ±mÄ±zÄ± da biliyorsunuz deÄŸil mi? Ä°ÅŸte o Esma, Rabb'im cennetiyle, cemaliyle inÅŸallah mÃ¼ÅŸerref kÄ±lsÄ±n. Bizim EsmalarÄ±mÄ±zÄ± da inÅŸallah orada onlarla buluÅŸtursun. Rabb'im bize de inÅŸallah ÅŸehadet makamÄ±nÄ± lÃ¼tfetsin. Bundan daha gÃ¼zel makam var mÄ±? 'ÅžÃ¼heda fÄ±ÅŸkÄ±racak, topraÄŸÄ± sÄ±ksan ÅŸÃ¼heda / CanÄ±, cananÄ±, bÃ¼tÃ¼n varÄ±mÄ± alsÄ±n da hÃ¼da / Etmesin tek vatanÄ±mdan beni dÃ¼nyada cÃ¼da.' O kadar." diyerek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"GenÃ§ler ÅŸimdi Rabia'mÄ±zda neler var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Tek millette ne var? 81 milyon var. TÃ¼rk'Ã¼yle, KÃ¼rt'Ã¼yle, Laz'Ä±yla, Ã‡erkez'iyle, Arap'Ä±yla, BoÅŸnak'Ä±yla, Arnavut'uyla, Roman'Ä±yla velhasÄ±l, 81 milyon tek millet. Bizde ayrÄ±m yok. Niye? Rabb'im Ã¶yle emrediyor da onun iÃ§in. Bizi Rabb'im kavimlere, kabilelere ayÄ±rmÄ±ÅŸ. Niye? Birbirimizle iyi tanÄ±ÅŸalÄ±m, anlaÅŸalÄ±m diye. ÃœstÃ¼nlÃ¼k TÃ¼rk, KÃ¼rt, Laz, Ã‡erkez olmakta deÄŸil, Ã¼stÃ¼nlÃ¼k ittika ile takva ile kim Allah'a daha yakÄ±nsa, en Ã¼stÃ¼n odur. Ä°kincisi tek bayrak. Åžu bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼yorsunuz deÄŸil mi? Rengi ÅŸehidimizin kanÄ±ndan, hilal baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ifadesi, yÄ±ldÄ±z ÅŸehitlerimizin ta kendisi. ÃœÃ§, bayraklarÄ± bayrak yapan Ã¼stÃ¼ndeki kandÄ±r, toprak eÄŸer uÄŸrunda Ã¶len varsa vatandÄ±r.

780 bin kilometrekare ile biz tek vatana sahibiz. GenÃ§ler, biz 780 bin kilometre kareye nereden geldik biliyor musunuz? Ah ah 15 milyon kilometre kareden, 780 bin kilometre kareye indik. Nerelerden nereye. Åžimdi bu PKK, bu FETÃ–, bunlar bÃ¶lmek istediler. BÃ¶lemeyeceksiniz, bÃ¶ldÃ¼rmedik, bÃ¶ldÃ¼rmeyeceÄŸiz. Ne yaptÄ±k? Ne yaptÄ±k? Cudi'de, Gabar'da, TendÃ¼rek'te F16 olduk, yeri geldi SÄ°HA olduk. Bunlarla tepelerine tepelerine indik. Buradaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± koruyacaÄŸÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz bu Ã¼lkede, ÅŸunu bilin 81 milyona aÅŸÄ±ÄŸÄ±z. Bizde ayrÄ±m yok. Biz bu milletin dertlisiyiz. Ä°nÅŸallah gelecek daha iyi olacak. DÃ¶rt, tek devlet. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti'nden baÅŸka devletimiz yok. BaÅŸka devlet arayanlar hadi oraya gitsinler, isterlerse biletlerini de veririz, oraya. Bizim iÃ§in TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti'nden baÅŸka asla. Sizleri iÅŸte bu dÃ¶rt esasÄ± teÅŸkil iÃ§in bir yere davet ediyorum. Bir olacaÄŸÄ±z, iri olacaÄŸÄ±z, diri olacaÄŸÄ±z, kardeÅŸ olacaÄŸÄ±z, hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z. Bizi yÄ±kabilirler mi? 24 Haziran'da sandÄ±klarÄ± hep birlikte patlatalÄ±m inÅŸallah. Cumhur ittifakÄ±nÄ± sandÄ±klardan baÅŸarÄ±yla Ã§Ä±karalÄ±m. Onun iÃ§in MHP, BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu ittifakta hassas olacaÄŸÄ±z. KardeÅŸ anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§erisinde beraber Ã§alÄ±ÅŸacak ve Allah'Ä±n izniyle neticeyi alacaÄŸÄ±z."



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