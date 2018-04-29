13:00, 29 Nisan 2018 Pazar

CHP'de aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP'den 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenler iÃ§in baÅŸvurular yarÄ±n baÅŸlÄ±yor.

Parti binasÄ±nÄ±n zemin katÄ±nda hazÄ±rlanan alanÄ±n giriÅŸinde Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve CHP Genel BakanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun fotoÄŸraflarÄ± ile TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ve CHP flamasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu "HoÅŸgeldiniz" yazÄ±lÄ± pano bulunuyor.

Panoda aday adaylarÄ±nÄ±n baÅŸvurularda nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸini gÃ¶steren 5 madde de yer alÄ±yor. Buna gÃ¶re, adaylar ilk olarak baÅŸvuru dosyasÄ±nÄ± temin ettikten sonra sÄ±rayla "bankaya para yatÄ±rma, Ã¼yelik takip, dosya teslimi ve belgelerin alÄ±nmasÄ±" iÅŸlemlerini takip edecek.

CHP tarafÄ±ndan, aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemlerinin sorunsuz ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in 15 masa hazÄ±rlandÄ±.

BaÅŸvuru Ã¼creti olarak kadÄ±n, genÃ§ ve engellilerden 5 bin, diÄŸer aday adaylarÄ±ndan ise 10 bin lira alÄ±nacak. AyrÄ±ca, baÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda bin lira dosya Ã¼creti talep edilecek.

BaÅŸvurular, 7 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ sona erecek.