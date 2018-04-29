13:54, 29 Nisan 2018 Pazar

Ã‡ukurca'da foto safari

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari'de Ã‡ukurca Belediyesi'nce ilÃ§enin tanÄ±tÄ±mÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen, valilik, kaymakamlÄ±k ve DoÄŸu Anadolu KalkÄ±nma AjansÄ±'nÄ±n (DAKA) desteklediÄŸi proje kapsamÄ±nda "foto safari" etkinliÄŸi gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Ã‡ukurca Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen Kaymakam Temel Ayca, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ alt ve Ã¼st yapÄ± ile sosyal projelerinin yanÄ±na, kentin tanÄ±tÄ±lmasÄ± ve doÄŸa turizminin geliÅŸtirilmesine dÃ¶nÃ¼k projeleri de ekledi.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede organize edilen ve 5 gÃ¼n sÃ¼recek Ã¶dÃ¼llÃ¼ "1. Ã‡ukurca Foto Safari" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'nin farklÄ± illerinden 200'e yakÄ±n fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± kente geldi.

FotoÄŸrafÃ§Ä±lar, ilk iki gÃ¼n coÄŸrafik yapÄ±sÄ± ve iklim ÅŸartlarÄ± itibariyle Karadeniz bÃ¶lgesini andÄ±ran kentin doÄŸal gÃ¼zellikleri, tarihi Kale Evleri ve tahin Ã¼reten su deÄŸirmeni ile Ã§eltik tarlalarÄ±nÄ± fotoÄŸrafladÄ±.

YamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ gÃ¶sterisinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte, 10 kiÅŸilik ekip iki botla Zap Suyu'nda rafting yaptÄ±.

Bu arada belediye tarafÄ±ndan NarlÄ± kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nÄ±nda yapÄ±lan mesire alanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, Kaymakam Ayca, 2. Hudut Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Bahtiyar Ersay ve Ä°lÃ§e Emniyet Amiri Oktay KapsÄ±z'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ayca, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶yle bir organizasyona imza attÄ±klarÄ± iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± ve ilÃ§ede ilk kez fotoÄŸraf yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸini anlattÄ±.

Kente 7 ay Ã¶nce geldiÄŸini aktaran Ayca, buraya geldikten bir ay sonra bÃ¶yle bir organizasyon dÃ¼zenlemeye karar verdiklerini ve bu etkinlik iÃ§in en uygun ayÄ±n nisan olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Gelecek kiÅŸiler Ã§ok olursa nasÄ±l barÄ±ndÄ±racaÄŸÄ±z diye endiÅŸemiz vardÄ±. Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z gelen kiÅŸileri yereldeki insanlarla tanÄ±ÅŸtÄ±ralÄ±m, onlarÄ±n evinde aÄŸÄ±rlayalÄ±m fikrini ortaya attÄ±. Bize mantÄ±klÄ± geldi ve bunu uyguladÄ±k. Ã–ÄŸretmenevimiz ve misafirhanemiz var ama onlar yeterli kalmadÄ±. Bir kÄ±sÄ±m fotoÄŸrafÃ§Ä±lar ÅŸu anda halkÄ±n evinde kalÄ±yorlar. DoÄŸu, batÄ± kardeÅŸliÄŸini tesis etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. YarÄ±ÅŸma 5 gÃ¼n sÃ¼recek. Her gÃ¼n rafting, yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼, kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± gibi aktiviteler olacak."

AmaÃ§larÄ±nÄ±n sadece fotoÄŸraf Ã§ektirmek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aynÄ± zamanda buranÄ±n kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n tanÄ±nmasÄ± ve gÃ¼zel ÅŸekilde tanÄ±tÄ±lmasÄ± olduÄŸuna vurgu yapan Ayca, "BuranÄ±n artÄ±k terÃ¶rle anÄ±lan bir yer olmasÄ±nÄ± istemiyoruz. BuranÄ±n doÄŸasÄ±nÄ±n gÃ¼zelliÄŸini, insanlarÄ±n misafirperverliÄŸini bu vesile ile tÃ¼m Ã¼lkemize, herkese duyurmak istiyoruz. Ã–zellikle rafting ve kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± gibi aktiviteleri sadece gÃ¶steri amaÃ§lÄ± yapmÄ±yoruz. BunlarÄ± organizasyondan sonra kalÄ±cÄ± hale getireceÄŸiz. BurasÄ± artÄ±k sÃ¼reli raftingin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yer haline gelecek." diye konuÅŸtu.

DoÄŸu Anadolu Projesi (DAP) BÃ¶lge KalkÄ±nma Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Adnan Demir de ilÃ§enin gÃ¼zel bir yer olduÄŸunu ve tarihi evlerin restore edilmesine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§in ilÃ§eye geldiklerini aktararak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ã‡ukurca Kalesi'nin eteÄŸinde olan bu tarihi taÅŸ binalarÄ±n bir ÅŸekilde restore edilerek hem buraya deÄŸer katma hem de tarihi bugÃ¼ne getirme noktasÄ±nda idare olarak buraya finansman saÄŸladÄ±k. DÃ¼zenlenen fotoÄŸraf safarisinin olumlu bir etki bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± umut ediyorum. Gelen katÄ±lÄ±mcÄ±lar iyi fotoÄŸrafÃ§Ä±lar. Bu tabiat gÃ¼zellikleri ile beraber doÄŸa turizmi kapsamÄ±nda gÃ¼zel fÄ±rsatlar da sunuyor."

Ankara'dan gelen fotoÄŸrafÃ§Ä± Nihan BayÄ±ndÄ±r da Hakkari'de gÃ¼zel anÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu dile getirerek, "Etkinlik ilÃ§e iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Burada gÃ¼zel bir doÄŸa var ama insanlar bunun farkÄ±nda deÄŸil. Ä°nÅŸallah bu organizasyonla birÃ§ok kitleye ulaÅŸÄ±r ve buranÄ±n adÄ± duyulur diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" ifadelerini kullandÄ±.

FotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± Ã–mer DoÄŸan ise belirlenen konsept doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ±, bÃ¶lgenin fotoÄŸrafÃ§Ä±lar iÃ§in Ã§ok iyi olduÄŸunu ve bu yÃ¼zden heyecanlandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

VatandaÅŸlardan Hamit Kaya ise etkinlikten memnun olduklarÄ±nÄ±, ilÃ§enin konuklarla renklendiÄŸini ve katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n kent iÃ§in faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

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