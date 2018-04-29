Ã‡ukurca'da foto safari

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hakkari'de Ã‡ukurca Belediyesi'nce ilÃ§enin tanÄ±tÄ±mÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen, valilik, kaymakamlÄ±k ve DoÄŸu Anadolu KalkÄ±nma AjansÄ±'nÄ±n (DAKA) desteklediÄŸi proje kapsamÄ±nda "foto safari" etkinliÄŸi gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Ã‡ukurca Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen Kaymakam Temel Ayca, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ alt ve Ã¼st yapÄ± ile sosyal projelerinin yanÄ±na, kentin tanÄ±tÄ±lmasÄ± ve doÄŸa turizminin geliÅŸtirilmesine dÃ¶nÃ¼k projeleri de ekledi.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede organize edilen ve 5 gÃ¼n sÃ¼recek Ã¶dÃ¼llÃ¼ "1. Ã‡ukurca Foto Safari" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'nin farklÄ± illerinden 200'e yakÄ±n fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± kente geldi.
FotoÄŸrafÃ§Ä±lar, ilk iki gÃ¼n coÄŸrafik yapÄ±sÄ± ve iklim ÅŸartlarÄ± itibariyle Karadeniz bÃ¶lgesini andÄ±ran kentin doÄŸal gÃ¼zellikleri, tarihi Kale Evleri ve tahin Ã¼reten su deÄŸirmeni ile Ã§eltik tarlalarÄ±nÄ± fotoÄŸrafladÄ±.
YamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ gÃ¶sterisinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte, 10 kiÅŸilik ekip iki botla Zap Suyu'nda rafting yaptÄ±.
Bu arada belediye tarafÄ±ndan NarlÄ± kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nÄ±nda yapÄ±lan mesire alanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, Kaymakam Ayca, 2. Hudut Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Bahtiyar Ersay ve Ä°lÃ§e Emniyet Amiri Oktay KapsÄ±z'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ayca, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶yle bir organizasyona imza attÄ±klarÄ± iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± ve ilÃ§ede ilk kez fotoÄŸraf yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸini anlattÄ±.
Kente 7 ay Ã¶nce geldiÄŸini aktaran Ayca, buraya geldikten bir ay sonra bÃ¶yle bir organizasyon dÃ¼zenlemeye karar verdiklerini ve bu etkinlik iÃ§in en uygun ayÄ±n nisan olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Gelecek kiÅŸiler Ã§ok olursa nasÄ±l barÄ±ndÄ±racaÄŸÄ±z diye endiÅŸemiz vardÄ±. Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z gelen kiÅŸileri yereldeki insanlarla tanÄ±ÅŸtÄ±ralÄ±m, onlarÄ±n evinde aÄŸÄ±rlayalÄ±m fikrini ortaya attÄ±. Bize mantÄ±klÄ± geldi ve bunu uyguladÄ±k. Ã–ÄŸretmenevimiz ve misafirhanemiz var ama onlar yeterli kalmadÄ±. Bir kÄ±sÄ±m fotoÄŸrafÃ§Ä±lar ÅŸu anda halkÄ±n evinde kalÄ±yorlar. DoÄŸu, batÄ± kardeÅŸliÄŸini tesis etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. YarÄ±ÅŸma 5 gÃ¼n sÃ¼recek. Her gÃ¼n rafting, yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼, kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± gibi aktiviteler olacak."
AmaÃ§larÄ±nÄ±n sadece fotoÄŸraf Ã§ektirmek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aynÄ± zamanda buranÄ±n kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n tanÄ±nmasÄ± ve gÃ¼zel ÅŸekilde tanÄ±tÄ±lmasÄ± olduÄŸuna vurgu yapan Ayca, "BuranÄ±n artÄ±k terÃ¶rle anÄ±lan bir yer olmasÄ±nÄ± istemiyoruz. BuranÄ±n doÄŸasÄ±nÄ±n gÃ¼zelliÄŸini, insanlarÄ±n misafirperverliÄŸini bu vesile ile tÃ¼m Ã¼lkemize, herkese duyurmak istiyoruz. Ã–zellikle rafting ve kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± gibi aktiviteleri sadece gÃ¶steri amaÃ§lÄ± yapmÄ±yoruz. BunlarÄ± organizasyondan sonra kalÄ±cÄ± hale getireceÄŸiz. BurasÄ± artÄ±k sÃ¼reli raftingin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yer haline gelecek." diye konuÅŸtu.
DoÄŸu Anadolu Projesi (DAP) BÃ¶lge KalkÄ±nma Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Adnan Demir de ilÃ§enin gÃ¼zel bir yer olduÄŸunu ve tarihi evlerin restore edilmesine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§in ilÃ§eye geldiklerini aktararak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Ã‡ukurca Kalesi'nin eteÄŸinde olan bu tarihi taÅŸ binalarÄ±n bir ÅŸekilde restore edilerek hem buraya deÄŸer katma hem de tarihi bugÃ¼ne getirme noktasÄ±nda idare olarak buraya finansman saÄŸladÄ±k. DÃ¼zenlenen fotoÄŸraf safarisinin olumlu bir etki bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± umut ediyorum. Gelen katÄ±lÄ±mcÄ±lar iyi fotoÄŸrafÃ§Ä±lar. Bu tabiat gÃ¼zellikleri ile beraber doÄŸa turizmi kapsamÄ±nda gÃ¼zel fÄ±rsatlar da sunuyor."
Ankara'dan gelen fotoÄŸrafÃ§Ä± Nihan BayÄ±ndÄ±r da Hakkari'de gÃ¼zel anÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu dile getirerek, "Etkinlik ilÃ§e iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Burada gÃ¼zel bir doÄŸa var ama insanlar bunun farkÄ±nda deÄŸil. Ä°nÅŸallah bu organizasyonla birÃ§ok kitleye ulaÅŸÄ±r ve buranÄ±n adÄ± duyulur diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" ifadelerini kullandÄ±.
FotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± Ã–mer DoÄŸan ise belirlenen konsept doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ±, bÃ¶lgenin fotoÄŸrafÃ§Ä±lar iÃ§in Ã§ok iyi olduÄŸunu ve bu yÃ¼zden heyecanlandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
VatandaÅŸlardan Hamit Kaya ise etkinlikten memnun olduklarÄ±nÄ±, ilÃ§enin konuklarla renklendiÄŸini ve katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n kent iÃ§in faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Â
PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi, doÄŸal gÃ¼zellikleriyle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi oldu
CHP'den 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ±, yarÄ±ndan itibaren parti genel merkezinden alÄ±nacak
ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Tam bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndayÄ±z. Bunu niye sÃ¶ylÃ¼yoruz? Zira TÃ¼rkiye, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi ile artÄ±k bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na gelmiÅŸtir. Bu dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± TÃ¼rkiye'nin ileri atÄ±lÄ±m noktasÄ± olacaktÄ±r." dedi.
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan top ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda 4 PKK'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bilim adamÄ± ve Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'Ä± Devlet Konukevi'nde kabul etti.
24 Haziran seÃ§imleri iÃ§in ilk mitingini Ä°zmir'de yapan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu iÃ§in, "Daha Ã¶nceleri 'Darbe olursa tankÄ±n Ã¼zerine Ã¶nce ben Ã§Ä±karÄ±m' diyen kiÅŸi, bu defa tanklarÄ±n korumasÄ±nda havalimanÄ±ndan hareket ediyor. Åžimdi bunlarÄ± inkar ediyor. YandÄ±n Kemal yandÄ±n. Sen darbe karÅŸÄ±tÄ± deÄŸil darbecisin."dedi.
MAZLUMDER'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "HaklarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m verilen 28 Åžubat darbecileri tutuksuz yargÄ±lanÄ±rken, maÄŸdurlarÄ±n devam eden tutukluluklarÄ± hiÃ§bir vicdan tarafÄ±ndan kabul edilemez." denildi.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Bu sene, hemen Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay 5 bin kiÅŸinin daha PTT ailesine katÄ±lmasÄ±, Ã¼lkemize hizmet etmesi adÄ±na istihdam sÃ¼recini baÅŸlatacaÄŸÄ±z ve 5 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.
BaÅŸkent Belgrad'daki Ä°stanbul KapÄ±sÄ±'ndan, Ä°stanbul'daki Belgrad KapÄ±sÄ±'na kadar 9 gÃ¼n boyunca pedal Ã§evirecek 4 bisikletÃ§i, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iyi iliÅŸkileri dÃ¼nyaya duyurmayÄ± hedefliyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kuzey ve GÃ¼ney Kore liderlerinin kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesis edilmesi yolundaki iradelerini aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, il baÅŸkanlarÄ±ndan bilgiye dayalÄ± konuÅŸmalarÄ±nÄ± isteyerek "Bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yorsak arkasÄ± dolu olan bir ÅŸeyi ifade ediyoruz demektir. Bilgiye dayalÄ± konuÅŸtuÄŸumuz zaman herkes bizi dinler, bunu yapÄ±n" ifadesini kullandÄ±.
11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ± iddialarÄ± ile ilgili, "Temel Bey'in Ã§abalarÄ± sonrasÄ± geniÅŸ bir mÃ¼tabakat olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle adaylÄ±ÄŸÄ±m sÃ¶z konusu deÄŸildir." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif ile, Moskovaâ€™daki TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Belgradâ€™ta dÃ¼zenlenecek "Turkish Airlines Final Four" iÃ§in 5 ilave sefer gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi belirtildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu yeni bir dÃ¶nemle ilgili bÃ¼tÃ¼n altyapÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamam. Yeni dÃ¶nemde ilk iÅŸlerimizden biri inÅŸallah Kanal Ä°stanbul'un inÅŸasÄ±nÄ± baÅŸlatmak olacaktÄ±r" dedi.
YargÄ±tay 13. Hukuk Dairesi, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesi kapsamÄ±nda sÃ¶zleÅŸmeyle kaÃ§ak gecekondusunu devredenlerin, gecekondusu iÃ§in sadece enkaz bedeli isteyebileceÄŸine, baÅŸka bir bedel talep edemeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde karar verdi.