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Filistin
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Filistin'de "Yüzyılın anlaşması"na Hamas'tan itiraz
Filistin'de

Filistin Ulusal Konseyi'nin yarın Ramallah'ta başlaması planlanan "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunulan projenin oturumlarına Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden tepki geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Ulusal Konseyi'nin yarın Ramallah'ta toplanma kararı alması, Hamas Hareketi, İslami Cihad Hareketi ve önde gelen Filistinli bazı isimlerin tepkisine neden oldu.

Filistin Ulusal Halk Kongresi adı altında birleşen Filistinli gruplar ve otoriteler, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Ulusal Konsey'in yarın gerçekleşecek toplantısı öncesinde Gazze'de basına açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına katılan Gazze'deki Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, birçok kişinin itirazına ve Batı Şeria'daki İsrail işgaline rağmen "yüzyılın anlaşması" olarak sunulan projeyi geçirmek için Ulusal Konsey'in yarın toplanmasında ısrar ettiğini söyledi.

Bahr, Yasama Meclisi'nin Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap parlamentolarına acil mektup göndererek, söz konusu oturumun Filistin'deki bölünmeyi derinleştirme ve "yüzyılın anlaşması" projesinin kabul edilmesi gibi riskler taşıdığının anlatıldığını ifade etti.

Ramallah'ta yarın gerçekleşmesi planlanan oturumun yasal ve milli olmadığını, ulusal konsensüse de aykırı olduğunu kaydeden Bahr, toplantının sonuçlarının Filistinli gruplar için bağlayıcı olmayacağına dikkati çekti.

Basın toplantısına telefon aracılığıyla katılan Mescid-i Aksa Hatibi İkrime Sabri, Filistin birliğinin temel hedef olduğunu vurgulayarak, geçmişte olduğu gibi bugün de Filistinlilerin birleşmesini talep ettiklerini söyledi.

Sabri, Filistin'in herkesin, kişisel ve parti çıkarlarının üstünde olduğunu ifade etti.

Hamas ve Fetih uzlaşısında rol oynayan Katolik rahip Manuel Musellem de telefonla katıldığı basın toplantısında, "Seçilmemiş bir konseyin Filistin halkı hakkında hayati kararlar alması ve Ramallah'ta toplanması uygun değil." dedi.

YENİ OSLO

Musellem, Filistinliler olarak ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tuzağına düşmekten endişe ettiklerini belirterek, "yüzyılın anlaşması" adı altında yeni Oslo'nun imzalanacağını kaydetti.

Hamas yöneticilerinden Salah Berdevil ise FKÖ'nün, demokratik temelde, tüm Filistinlileri temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Berdevil, yarın düzenlenecek oturumun Filistin halkını temsil etmediği gibi milli ve yasal olmadığını da aktardı.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Habib, milletvekilleri Mahmud ez-Zahhar, Ulusal Konsey üyesi Macid es-Sayfi de basın toplantısına katılarak, Ulusal Konsey'in yarın Ramallah'ta toplanmasına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Filistin Ulusal Konseyi'nin yarın Ramallah'ta başlaması planlanan oturumlarının 3 Mayıs'a kadar devam etmesi öngörülüyor.

Yurt içi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyi'nin yönetim kurulu, Hamas ile İslami Cihad Hareketi dışındaki Filistinli gruplardan oluşuyor.

ABD Başkanı Trump'ın Filistin tarafı için ağır şartlar içeren "yüzyılın anlaşması" isimli bir bir projeyi Filistin-İsrail barışı için taraflara sunduğu öne sürülüyor. Söz konusu girişimin şartları arasında Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını da öngördüğü iddia ediliyor.



İlgili Konular Oslo filistin israil Filistin Ulusal Konseyi
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