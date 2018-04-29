İran'a karşı ABD-Suudi Arabistan ittifakı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın bölgede istikrarı bozduğunu ve teröre destek verdiğini söyledi.
Pompeo, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Katar krizine işaret ederek Körfez'de birliğin önemli olduğuna dikkati çeken Pompeo, bu birliği gerçekleştirmeye ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
İran'a sert eleştirilerde bulunan Pompeo, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmamasını garanti altına almak istediklerini dile getirdi.
Pompeo, Suudi Arabistan'ın ABD'nin dostu ve temel müttefiki olduğunu, ülke güvenliğinin kendilerine göre öncelikli olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı, İran'la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin, "Anlaşma bu şekliyle bu garantileri sağlamıyor." dedi.
Avrupalı müttefikleriye söz konusu anlaşmanın düzeltilmesi için çalışma yapmayı sürdüreceklerine dikkati çeken Pompeo, "Yapılacak düzenlemeler Başkan Trump'ı memnun etmezse kendisinin ifadesiyle anlaşmadan vazgeçecektir." ifadelerini kullandı.
İRAN'A YAPTIRIMLAR ARTABİLİR
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr de İran'ın balistik füzelere ilişkin uluslararası kuralları ihlal ettiğini, teröre destek verdiğini ve bölgenin içişlerine müdahalede bulunduğuna dikkati çekti.
Cubeyr, ABD'nin Tahran'a yönelik politikasını desteklediklerini ve daha fazla ambargo uygulanmasını istediklerini söyledi.
İran'daki nükleer santrallerinin daha sıklıkla teftiş edilmesi gerektiğini belirten Cubeyr, İran'a uranyum zenginleştirilmesine ilişkin verilen sürenin sonsuza dek olmak kaydıyla iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.
Suudi Arabistan ziyaretinde Pompeo'nun Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la bir araya geldiğini belirten Cubeyr, tüm görüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiğini dile getirdi. Cubeyr, bölge sorunlarına ilişkin iki ülke arasında tam bir görüş birliğinin olduğunu kaydetti.
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'ın bölgede istikrarı bozduğunu ve teröre destek verdiğini söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, ABD'nin İran'a yönelik politikasını desteklediklerini ve daha fazla ambargo uygulanmasını istediklerini belirtti
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