ÅžÄ±rnak'ta terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±: 1 ÅŸehit

ErdoÄŸan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na: Sen darbe karÅŸÄ±tÄ± deÄŸil darbecisin

24 Haziran seÃ§imleri iÃ§in ilk mitingini Ä°zmir'de yapan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu iÃ§in, "Daha Ã¶nceleri 'Darbe olursa tankÄ±n Ã¼zerine Ã¶nce ben Ã§Ä±karÄ±m' diyen kiÅŸi, bu defa tanklarÄ±n korumasÄ±nda havalimanÄ±ndan hareket ediyor. Åžimdi bunlarÄ± inkar ediyor. YandÄ±n Kemal yandÄ±n. Sen darbe karÅŸÄ±tÄ± deÄŸil darbecisin."dedi.