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18:46, 29 Nisan 2018 Pazar
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18:13, 29 Nisan 2018 Pazar

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ÅžÄ±rnak'ta terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±: 1 ÅŸehit
ÅžÄ±rnak'ta terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±: 1 ÅŸehit

Bestler-Dereler KurtdaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 asker ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžÄ±rnak Bestler-Dereler KurtdaÄŸÄ± Ã¼s bÃ¶lgesine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 1 asker ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bestler-Dereler KurtdaÄŸÄ± Ã¼s bÃ¶lgesine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce roket ve uzun namlulu silahlarla saldÄ±rmasÄ± sonucu Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada, terÃ¶ristleri aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ilk ateÅŸ sonucu 1 asker ÅŸehit oldu.

Åžehit asker, askeri helikopterle ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BÃ¶lgede terÃ¶ristlerin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.



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