ÅžÄ±rnak'ta terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±: 1 ÅŸehit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ÅžÄ±rnak Bestler-Dereler KurtdaÄŸÄ± Ã¼s bÃ¶lgesine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 1 asker ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼.
GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bestler-Dereler KurtdaÄŸÄ± Ã¼s bÃ¶lgesine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce roket ve uzun namlulu silahlarla saldÄ±rmasÄ± sonucu Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.
Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada, terÃ¶ristleri aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ilk ateÅŸ sonucu 1 asker ÅŸehit oldu.
Åžehit asker, askeri helikopterle ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
BÃ¶lgede terÃ¶ristlerin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Bestler-Dereler KurtdaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 asker ÅŸehit oldu
PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi, doÄŸal gÃ¼zellikleriyle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi oldu
CHP'den 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ±, yarÄ±ndan itibaren parti genel merkezinden alÄ±nacak
ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Tam bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndayÄ±z. Bunu niye sÃ¶ylÃ¼yoruz? Zira TÃ¼rkiye, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi ile artÄ±k bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na gelmiÅŸtir. Bu dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± TÃ¼rkiye'nin ileri atÄ±lÄ±m noktasÄ± olacaktÄ±r." dedi.
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan top ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda 4 PKK'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bilim adamÄ± ve Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'Ä± Devlet Konukevi'nde kabul etti.
24 Haziran seÃ§imleri iÃ§in ilk mitingini Ä°zmir'de yapan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu iÃ§in, "Daha Ã¶nceleri 'Darbe olursa tankÄ±n Ã¼zerine Ã¶nce ben Ã§Ä±karÄ±m' diyen kiÅŸi, bu defa tanklarÄ±n korumasÄ±nda havalimanÄ±ndan hareket ediyor. Åžimdi bunlarÄ± inkar ediyor. YandÄ±n Kemal yandÄ±n. Sen darbe karÅŸÄ±tÄ± deÄŸil darbecisin."dedi.
MAZLUMDER'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "HaklarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m verilen 28 Åžubat darbecileri tutuksuz yargÄ±lanÄ±rken, maÄŸdurlarÄ±n devam eden tutukluluklarÄ± hiÃ§bir vicdan tarafÄ±ndan kabul edilemez." denildi.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Bu sene, hemen Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay 5 bin kiÅŸinin daha PTT ailesine katÄ±lmasÄ±, Ã¼lkemize hizmet etmesi adÄ±na istihdam sÃ¼recini baÅŸlatacaÄŸÄ±z ve 5 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.
BaÅŸkent Belgrad'daki Ä°stanbul KapÄ±sÄ±'ndan, Ä°stanbul'daki Belgrad KapÄ±sÄ±'na kadar 9 gÃ¼n boyunca pedal Ã§evirecek 4 bisikletÃ§i, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iyi iliÅŸkileri dÃ¼nyaya duyurmayÄ± hedefliyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kuzey ve GÃ¼ney Kore liderlerinin kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesis edilmesi yolundaki iradelerini aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, il baÅŸkanlarÄ±ndan bilgiye dayalÄ± konuÅŸmalarÄ±nÄ± isteyerek "Bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yorsak arkasÄ± dolu olan bir ÅŸeyi ifade ediyoruz demektir. Bilgiye dayalÄ± konuÅŸtuÄŸumuz zaman herkes bizi dinler, bunu yapÄ±n" ifadesini kullandÄ±.
11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ± iddialarÄ± ile ilgili, "Temel Bey'in Ã§abalarÄ± sonrasÄ± geniÅŸ bir mÃ¼tabakat olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle adaylÄ±ÄŸÄ±m sÃ¶z konusu deÄŸildir." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif ile, Moskovaâ€™daki TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Belgradâ€™ta dÃ¼zenlenecek "Turkish Airlines Final Four" iÃ§in 5 ilave sefer gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi belirtildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu yeni bir dÃ¶nemle ilgili bÃ¼tÃ¼n altyapÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamam. Yeni dÃ¶nemde ilk iÅŸlerimizden biri inÅŸallah Kanal Ä°stanbul'un inÅŸasÄ±nÄ± baÅŸlatmak olacaktÄ±r" dedi.