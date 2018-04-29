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Avrupa
19:08, 29 Nisan 2018 Pazar

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Fransa'da 15 Temmuz sergisi aÃ§Ä±ldÄ±
Fransa'da 15 Temmuz sergisi aÃ§Ä±ldÄ±

Anadolu AjansÄ± muhabirlerinin, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflardan oluÅŸan "15 Temmuz Milli Ä°radenin YÃ¼kseliÅŸi" adlÄ± sergi Fransa'nÄ±n Saint-Etienne kentinde aÃ§Ä±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n Saint-Etienne kentinde, "15 Temmuz Milli Ä°radenin YÃ¼kseliÅŸi" adlÄ± fotoÄŸraf sergisi aÃ§Ä±ldÄ±.

Anadolu AjansÄ±Â (AA) muhabirlerinin, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflardan oluÅŸan "15 Temmuz Milli Ä°radenin YÃ¼kseliÅŸi" sergisi bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Serginin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± salonda Saint-Etienne TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi (ACTS) tarafÄ±ndan "TÃ¼rkiye Festivali" dÃ¼zenlendi.

Festivalde TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ tanÄ±tan Ã§eÅŸitli standlar aÃ§Ä±lÄ±rken, Ã§eÅŸitli konferans ve etkinlikler gerÃ§ekleÅŸtirildi.

ACTS BaÅŸkanÄ± Fatih AÃ§Ä±kgÃ¶z, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l 5'incisi yapÄ±lan festivalde TÃ¼rkiye'ye yapÄ±lan hain darbe giriÅŸimini tÃ¼m ziyaretÃ§ilere anlatmak amacÄ±yla AA'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ve videosunu en gÃ¼zel ÅŸekilde sunduklarÄ±nÄ± belirterek, serginin dÃ¼zenlenmesinden dolayÄ± AA'ya teÅŸekkÃ¼r etti.

Festival hakkÄ±nda da deÄŸerlendirmede bulunan AÃ§Ä±kgÃ¶z, bu festival ile Ã¶zellikle TÃ¼rkiye'yi Ã§ok iyi tanÄ±tmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek, TÃ¼rk ve yabancÄ±larÄ±n festivale yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸini ifade etti.

Sergi ve TÃ¼rkiye festivali, salÄ± gÃ¼nÃ¼ne kadar devam edecek.



Ä°lgili Konular 15 temmuz sergi
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