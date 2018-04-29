BoÅŸnak General Dudakovic serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bosna Hersek Mahkemesi, Bosna'daki savaÅŸta (1992-1995) "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸledikleri" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±ndaÂ eski BoÅŸnak general Atif Dudakovic'in de bulunduÄŸu 13 eski askerinÂ ÅŸartlÄ± olarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.
Mahkemeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Dudakovic ve diÄŸerleri" davasÄ±na iliÅŸkin Bosna Hersek SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan mahkemeye sunulan tutuklu yargÄ±lanma talebinin reddedildiÄŸi belirtilerek, mahkemenin Bosna SavaÅŸÄ±'nÄ±n en Ã¶nemli BoÅŸnak komutanlarÄ±ndan biri olarak anÄ±lan Dudakovic ve 12 eski askerin ÅŸartlÄ± olarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸi bildirildi.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, "Dudakovic ve diÄŸerleri" davasÄ±ndan yargÄ±lanacak isimlerin dava boyunca birbirleri veya tanÄ±klarla iletiÅŸim kurmama ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
ESKÄ° BOÅžNAK GENERAL Ä°KÄ° GÃœN Ã–NCE GÃ–ZALTINA ALINMIÅžTI
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla Bosna Hersek AraÅŸtÄ±rma ve Koruma AjansÄ±na (SIPA) baÄŸlÄ± Ã¶zel polis birlikleri tarafÄ±ndan 27 Nisan'da baÅŸta baÅŸkent Saraybosna olmak Ã¼zere Bihac, Sanski Most, Kljuc, Velika Kladusa ve Cazin ÅŸehirlerinde operasyonlar dÃ¼zenlenmiÅŸti.
Bosna'daki savaÅŸta (1992-1995) iÅŸlenen suÃ§larla ilgili Ã¼lkenin farklÄ± ÅŸehirlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyon kapsamÄ±nda, BoÅŸnak general Dudakovic ve 12 eski asker "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸledikleri" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Eski BoÅŸnak generalin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± Bosna Hersek'te bÃ¼yÃ¼k tepki toplamÄ±ÅŸtÄ±.
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Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen'in sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Soros hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±na, "Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ±, George Soros ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n tarafÄ±na geÃ§ti.'' sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi.
Ä°ngiltere Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Rudd, parlamentoyu yanÄ±lttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, istifa kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Suriye'nin Deyrizor ilinde PYD/PKK ve rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.
Ä°srail askerleri, Gazze'nin gÃ¼neyinde sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸi iddiasÄ±yla Ã¼Ã§ Filistinliyi ÅŸehit etti
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k eÄŸlence kentlerinden biri olacak 'Qiddiya' projesinin temeli tÃ¶renle atÄ±ldÄ±.
Kut'Ã¼l Amare Zaferi'nin 102. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Irakâ€™Ä±n VasÄ±t (Kut) vilayetinde bulunan TÃ¼rk ÅžehitliÄŸiâ€™nde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya "Bizim iÃ§in son derece Ã¶nemli ortaklarsÄ±nÄ±z. Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var." ifadesini kullandÄ±.
Hamas, Almanya Parlamentosu'nda 'Ä°srail'in var olma hakkÄ±nÄ±n' yeniden tanÄ±nmasÄ±nÄ± ve Filistinlilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶rmezden gelinmesini kÄ±nadÄ±.
Bosna'daki savaÅŸta "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸledikleri" iddiasÄ±yla 27 Nisan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski BoÅŸnak general Dudakovic ve 12 eski askerin ÅŸartlÄ± olarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.
Anadolu AjansÄ± muhabirlerinin, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflardan oluÅŸan "15 Temmuz Milli Ä°radenin YÃ¼kseliÅŸi" adlÄ± sergi Fransa'nÄ±n Saint-Etienne kentinde aÃ§Ä±ldÄ±.
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