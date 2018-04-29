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22:51, 29 Nisan 2018 Pazar
Balkanlar
19:58, 29 Nisan 2018 Pazar

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Dudakovic serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Dudakovic serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Bosna'daki savaÅŸta "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸledikleri" iddiasÄ±yla 27 Nisan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski BoÅŸnak general Dudakovic ve 12 eski askerin ÅŸartlÄ± olarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek Mahkemesi, Bosna'daki savaÅŸta (1992-1995) "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸledikleri" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±ndaÂ eski BoÅŸnak general Atif Dudakovic'in de bulunduÄŸu 13 eski askerinÂ ÅŸartlÄ± olarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Mahkemeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Dudakovic ve diÄŸerleri" davasÄ±na iliÅŸkin Bosna Hersek SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan mahkemeye sunulan tutuklu yargÄ±lanma talebinin reddedildiÄŸi belirtilerek, mahkemenin Bosna SavaÅŸÄ±'nÄ±n en Ã¶nemli BoÅŸnak komutanlarÄ±ndan biri olarak anÄ±lan Dudakovic ve 12 eski askerin ÅŸartlÄ± olarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, "Dudakovic ve diÄŸerleri" davasÄ±ndan yargÄ±lanacak isimlerin dava boyunca birbirleri veya tanÄ±klarla iletiÅŸim kurmama ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

ESKÄ° BOÅžNAK GENERAL Ä°KÄ° GÃœN Ã–NCE GÃ–ZALTINA ALINMIÅžTI

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla Bosna Hersek AraÅŸtÄ±rma ve Koruma AjansÄ±na (SIPA) baÄŸlÄ± Ã¶zel polis birlikleri tarafÄ±ndan 27 Nisan'da baÅŸta baÅŸkent Saraybosna olmak Ã¼zere Bihac, Sanski Most, Kljuc, Velika Kladusa ve Cazin ÅŸehirlerinde operasyonlar dÃ¼zenlenmiÅŸti.

Bosna'daki savaÅŸta (1992-1995) iÅŸlenen suÃ§larla ilgili Ã¼lkenin farklÄ± ÅŸehirlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyon kapsamÄ±nda, BoÅŸnak general Dudakovic ve 12 eski asker "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸledikleri" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Eski BoÅŸnak generalin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± Bosna Hersek'te bÃ¼yÃ¼k tepki toplamÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°lgili Konular Atif Dudakovic Bosna Hersek
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