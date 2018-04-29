20:14, 29 Nisan 2018 Pazar

Hamas'tan 'Ä°srail kararÄ±na' tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas'tanÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Almanya Parlamentosu'nun, hÃ¼kÃ¼metinden tarihiÂ FilistinÂ topraklarÄ±nda Yahudi devletinin kuruluÅŸunu desteklemesini talep ettiÄŸi kararÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ± belirtildi.

"Almanya devletinden Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 70'inci yÄ±lÄ±nda halkÄ±mÄ±za gÃ¼Ã§lÃ¼ bir destek beklerken Ä°srail'in devam eden saldÄ±rÄ±larÄ±na uzaktan yakÄ±ndan deÄŸinmeyen bir meclis kararÄ± Ã§Ä±kÄ±yor ve sÃ¶z konusu kararda bu Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lar kÄ±nanmÄ±yor." denilen aÃ§Ä±klamada, Almanya Parlamentosu'nun, Ä°srail'i "BatÄ±lÄ± Avrupa deÄŸerlerini benimseyen bir Ã¼lke" ÅŸeklinde nitelemesinin ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

"Bu deÄŸerler, Filistinli barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶stericilerden onlarcasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Ã§oÄŸu Ã§ocuk binlercesinin yaralanmasÄ±yla uyuÅŸuyor mu?" sorusunun yÃ¶neltildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, parlamentonun kararÄ±nÄ±n, bÃ¶lge ile dÃ¼nyadaki gÃ¼venlik ve istikrarÄ± sarstÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca parlamentoya kararÄ±ndan geri adÄ±m atmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Almanya Parlamentosu, Ä°srail'in 70'inci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlamalarÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± olarak perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ "Ä°srail'in var olma hakkÄ±nÄ±" tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± yineleyen bir karar almÄ±ÅŸtÄ±.

Filistinliler, Ä°srail'in, 14 MayÄ±s 1948'de iÅŸgal ettiÄŸi topraklarda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu gÃ¶Ã§e tabi tutulmasÄ± nedeniyle 15 MayÄ±s'Ä± Nekbe olarak anÄ±yor.