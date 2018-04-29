Hamas'tan 'Ä°srail kararÄ±na' tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hamas'tanÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Almanya Parlamentosu'nun, hÃ¼kÃ¼metinden tarihiÂ FilistinÂ topraklarÄ±nda Yahudi devletinin kuruluÅŸunu desteklemesini talep ettiÄŸi kararÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ± belirtildi.
"Almanya devletinden Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 70'inci yÄ±lÄ±nda halkÄ±mÄ±za gÃ¼Ã§lÃ¼ bir destek beklerken Ä°srail'in devam eden saldÄ±rÄ±larÄ±na uzaktan yakÄ±ndan deÄŸinmeyen bir meclis kararÄ± Ã§Ä±kÄ±yor ve sÃ¶z konusu kararda bu Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lar kÄ±nanmÄ±yor." denilen aÃ§Ä±klamada, Almanya Parlamentosu'nun, Ä°srail'i "BatÄ±lÄ± Avrupa deÄŸerlerini benimseyen bir Ã¼lke" ÅŸeklinde nitelemesinin ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
"Bu deÄŸerler, Filistinli barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶stericilerden onlarcasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Ã§oÄŸu Ã§ocuk binlercesinin yaralanmasÄ±yla uyuÅŸuyor mu?" sorusunun yÃ¶neltildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, parlamentonun kararÄ±nÄ±n, bÃ¶lge ile dÃ¼nyadaki gÃ¼venlik ve istikrarÄ± sarstÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca parlamentoya kararÄ±ndan geri adÄ±m atmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Almanya Parlamentosu, Ä°srail'in 70'inci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlamalarÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± olarak perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ "Ä°srail'in var olma hakkÄ±nÄ±" tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± yineleyen bir karar almÄ±ÅŸtÄ±.
Filistinliler, Ä°srail'in, 14 MayÄ±s 1948'de iÅŸgal ettiÄŸi topraklarda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu gÃ¶Ã§e tabi tutulmasÄ± nedeniyle 15 MayÄ±s'Ä± Nekbe olarak anÄ±yor.
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k eÄŸlence kentlerinden biri olacak 'Qiddiya' projesinin temeli tÃ¶renle atÄ±ldÄ±.
Kut'Ã¼l Amare Zaferi'nin 102. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Irakâ€™Ä±n VasÄ±t (Kut) vilayetinde bulunan TÃ¼rk ÅžehitliÄŸiâ€™nde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya "Bizim iÃ§in son derece Ã¶nemli ortaklarsÄ±nÄ±z. Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var." ifadesini kullandÄ±.
Hamas, Almanya Parlamentosu'nda 'Ä°srail'in var olma hakkÄ±nÄ±n' yeniden tanÄ±nmasÄ±nÄ± ve Filistinlilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶rmezden gelinmesini kÄ±nadÄ±.
Bosna'daki savaÅŸta "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸledikleri" iddiasÄ±yla 27 Nisan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski BoÅŸnak general Dudakovic ve 12 eski askerin ÅŸartlÄ± olarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.
Anadolu AjansÄ± muhabirlerinin, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflardan oluÅŸan "15 Temmuz Milli Ä°radenin YÃ¼kseliÅŸi" adlÄ± sergi Fransa'nÄ±n Saint-Etienne kentinde aÃ§Ä±ldÄ±.
Kahire'de bir araya gelen MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri ile Yemenli mevkidaÅŸÄ± Mihlafi Yemen krizini ele aldÄ±
Ä°ngiliz May, FransÄ±z Macron ve Alman Merkel, telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± ele aldÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun, 29 MayÄ±s'ta Solingen faciasÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenecek anma tÃ¶renine katÄ±lmasÄ± bekleniyor
Suriye'deki Esed rejimi, ablukada tuttuÄŸu ve gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri iÃ§inde yer alan kuzey Humus bÃ¶lgesine yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor
Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'un gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Filistin'deki Yahudiler, Filistinlilere ait onlarca araca zarar verdi, evlerin duvarlarÄ±na Ä±rkÃ§Ä± ifadeler yazdÄ±
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Punggye-ri nÃ¼kleer tesisini mayÄ±sta kapatmayÄ± kabul ettiÄŸini bildirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgede istikrarÄ± bozduÄŸunu ve terÃ¶re destek verdiÄŸini sÃ¶yledi. Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr, ABD'nin Ä°ran'a yÃ¶nelik politikasÄ±nÄ± desteklediklerini ve daha fazla ambargo uygulanmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti
Filistin Ulusal Konseyi'nin yarÄ±n Ramallah'ta baÅŸlamasÄ± planlanan "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AnlaÅŸmasÄ±" olarak sunulan projenin oturumlarÄ±na Hamas ve Ä°slami Cihad Hareketi'nden tepki geldi
Afganistan'da seÃ§im merkezine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi yaralandÄ±