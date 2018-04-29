DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:51, 29 Nisan 2018 Pazar
Filistin
20:14, 29 Nisan 2018 Pazar

  • PaylaÅŸ
Hamas'tan 'Ä°srail kararÄ±na' tepki
Hamas'tan 'Ä°srail kararÄ±na' tepki

Hamas, Almanya Parlamentosu'nda 'Ä°srail'in var olma hakkÄ±nÄ±n' yeniden tanÄ±nmasÄ±nÄ± ve Filistinlilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶rmezden gelinmesini kÄ±nadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas'tanÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Almanya Parlamentosu'nun, hÃ¼kÃ¼metinden tarihiÂ FilistinÂ topraklarÄ±nda Yahudi devletinin kuruluÅŸunu desteklemesini talep ettiÄŸi kararÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ± belirtildi.

"Almanya devletinden Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 70'inci yÄ±lÄ±nda halkÄ±mÄ±za gÃ¼Ã§lÃ¼ bir destek beklerken Ä°srail'in devam eden saldÄ±rÄ±larÄ±na uzaktan yakÄ±ndan deÄŸinmeyen bir meclis kararÄ± Ã§Ä±kÄ±yor ve sÃ¶z konusu kararda bu Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lar kÄ±nanmÄ±yor." denilen aÃ§Ä±klamada, Almanya Parlamentosu'nun, Ä°srail'i "BatÄ±lÄ± Avrupa deÄŸerlerini benimseyen bir Ã¼lke" ÅŸeklinde nitelemesinin ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

"Bu deÄŸerler, Filistinli barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶stericilerden onlarcasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Ã§oÄŸu Ã§ocuk binlercesinin yaralanmasÄ±yla uyuÅŸuyor mu?" sorusunun yÃ¶neltildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, parlamentonun kararÄ±nÄ±n, bÃ¶lge ile dÃ¼nyadaki gÃ¼venlik ve istikrarÄ± sarstÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca parlamentoya kararÄ±ndan geri adÄ±m atmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Almanya Parlamentosu, Ä°srail'in 70'inci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlamalarÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± olarak perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ "Ä°srail'in var olma hakkÄ±nÄ±" tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± yineleyen bir karar almÄ±ÅŸtÄ±.

Filistinliler, Ä°srail'in, 14 MayÄ±s 1948'de iÅŸgal ettiÄŸi topraklarda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu gÃ¶Ã§e tabi tutulmasÄ± nedeniyle 15 MayÄ±s'Ä± Nekbe olarak anÄ±yor.



Ä°lgili Konular Hamas Ä°srail
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Filistin Haberleri
Suudi Arabistan'dan dev eÄŸlence projesi
Suudi Arabistan'dan dev eÄŸlence projesi

Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k eÄŸlence kentlerinden biri olacak 'Qiddiya' projesinin temeli tÃ¶renle atÄ±ldÄ±.
Kut'Ã¼l Amare Zaferi tÃ¶renle anÄ±ldÄ±
Kut'Ã¼l Amare Zaferi tÃ¶renle anÄ±ldÄ±

Kut'Ã¼l Amare Zaferi'nin 102. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Irakâ€™Ä±n VasÄ±t (Kut) vilayetinde bulunan TÃ¼rk ÅžehitliÄŸiâ€™nde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var'
'Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var'

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya "Bizim iÃ§in son derece Ã¶nemli ortaklarsÄ±nÄ±z. Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var." ifadesini kullandÄ±.
Hamas'tan 'Ä°srail kararÄ±na' tepki
Hamas'tan 'Ä°srail kararÄ±na' tepki

Hamas, Almanya Parlamentosu'nda 'Ä°srail'in var olma hakkÄ±nÄ±n' yeniden tanÄ±nmasÄ±nÄ± ve Filistinlilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶rmezden gelinmesini kÄ±nadÄ±.
Dudakovic serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Dudakovic serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Bosna'daki savaÅŸta "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸledikleri" iddiasÄ±yla 27 Nisan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski BoÅŸnak general Dudakovic ve 12 eski askerin ÅŸartlÄ± olarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.
Fransa'da 15 Temmuz sergisi aÃ§Ä±ldÄ±
Fransa'da 15 Temmuz sergisi aÃ§Ä±ldÄ±

Anadolu AjansÄ± muhabirlerinin, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflardan oluÅŸan "15 Temmuz Milli Ä°radenin YÃ¼kseliÅŸi" adlÄ± sergi Fransa'nÄ±n Saint-Etienne kentinde aÃ§Ä±ldÄ±.
MÄ±sÄ±r'dan Yemen krizine siyasi destek teklifi
MÄ±sÄ±r'dan Yemen krizine siyasi destek teklifi

Kahire'de bir araya gelen MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri ile Yemenli mevkidaÅŸÄ± Mihlafi Yemen krizini ele aldÄ±
ÃœÃ§ Ã¼lkeden telefonla Ä°ran gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi
ÃœÃ§ Ã¼lkeden telefonla Ä°ran gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

Ä°ngiliz May, FransÄ±z Macron ve Alman Merkel, telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± ele aldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Almanya'ya davet edildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Almanya'ya davet edildi

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun, 29 MayÄ±s'ta Solingen faciasÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenecek anma tÃ¶renine katÄ±lmasÄ± bekleniyor
Esed rejimi kuÅŸatmadaki kuzey Humus'a saldÄ±rÄ±yor
Esed rejimi kuÅŸatmadaki kuzey Humus'a saldÄ±rÄ±yor

Suriye'deki Esed rejimi, ablukada tuttuÄŸu ve gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri iÃ§inde yer alan kuzey Humus bÃ¶lgesine yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor
Libya'da askeri kargo uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ 5 Ã¶lÃ¼
Libya'da askeri kargo uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼: 5 Ã¶lÃ¼

Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'un gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Yahudilerden Filistinlilerin evlerine saldÄ±rÄ±
Yahudilerden Filistinlilerin evlerine saldÄ±rÄ±

Filistin'deki Yahudiler, Filistinlilere ait onlarca araca zarar verdi, evlerin duvarlarÄ±na Ä±rkÃ§Ä± ifadeler yazdÄ±
Kuzey Kore MayÄ±s'ta nÃ¼kleer tesisini kapatacak
Kuzey Kore MayÄ±s'ta nÃ¼kleer tesisini kapatacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Punggye-ri nÃ¼kleer tesisini mayÄ±sta kapatmayÄ± kabul ettiÄŸini bildirdi
Ä°ran'a karÅŸÄ± ABD-Suudi Arabistan ittifakÄ±
Ä°ran'a karÅŸÄ± ABD-Suudi Arabistan ittifakÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgede istikrarÄ± bozduÄŸunu ve terÃ¶re destek verdiÄŸini sÃ¶yledi. Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr, ABD'nin Ä°ran'a yÃ¶nelik politikasÄ±nÄ± desteklediklerini ve daha fazla ambargo uygulanmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti
Filistin'de quot YÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ± quot na Hamas'tan itiraz
Filistin'de "YÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±"na Hamas'tan itiraz

Filistin Ulusal Konseyi'nin yarÄ±n Ramallah'ta baÅŸlamasÄ± planlanan "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AnlaÅŸmasÄ±" olarak sunulan projenin oturumlarÄ±na Hamas ve Ä°slami Cihad Hareketi'nden tepki geldi
Afganistan'da seÃ§im merkezine saldÄ±rÄ±
Afganistan'da seÃ§im merkezine saldÄ±rÄ±

Afganistan'da seÃ§im merkezine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi yaralandÄ±

Haberler

Hamas: Gazze'deki gerginliÄŸin sorumlusu Ä°srail
Hamas Gazze'deki gerginliÄŸin sorumlusu Ä°srail

'BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'nde ÅŸehit olan Filistinli sayÄ±sÄ± 46'ya yÃ¼kseldi
BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'nde ÅŸehit olan Filistinli sayÄ±sÄ± 46'ya yÃ¼kseldi

Lieberman'dan Ä°ran'a 'Vururuz' tehdidi
Lieberman'dan Ä°ran'a 'Vururuz' tehdidi

'BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ä°srail'i telaÅŸlandÄ±rdÄ±'
BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ä°srail'i telaÅŸlandÄ±rdÄ±'

Ä°srail Filistinli Ã§ocuklarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine bahane buldu
Ä°srail Filistinli Ã§ocuklarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine bahane buldu

Mattis, Ä°srailli Bakan Liberman ile Pentagon'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Mattis Ä°srailli Bakan Liberman ile Pentagon'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Hamas, Haley'in aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Hamas Haley'in aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi

TARÄ°HTE BUGÃœN: Sultan AbdÃ¼lhamit tahttan indirildi
TARÄ°HTE BUGÃœN Sultan AbdÃ¼lhamit tahttan indirildi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 