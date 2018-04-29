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22:51, 29 Nisan 2018 Pazar
Amerika
21:14, 29 Nisan 2018 Pazar

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'Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var'
'Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var'

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya "Bizim iÃ§in son derece Ã¶nemli ortaklarsÄ±nÄ±z. Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var." ifadesini kullandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo,Â Ä°srailÂ BaÅŸbakanÄ± BinyaminÂ Netanyahu'ya "Bizim iÃ§in son derece Ã¶nemli ortaklarsÄ±nÄ±z. Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var." ifadesini kullandÄ±.

Netanyahu'nun ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, baÅŸkent Telaviv'deki Ben Gurion HavalimanÄ±'na indiÄŸi ve daha sonra Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ile bir araya geldiÄŸi belirtildi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Pompeo'nun, Netanyahu'ya "Siz bizim iÃ§in son derece Ã¶nemli ortaklarsÄ±nÄ±z. Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var." dediÄŸi, Netanyahu'nun ise yeni gÃ¶revi dolayÄ±sÄ±yla Pompeo'yu tebrik ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Suudi Arabistan'dan, Ä°srail'e gelen Pompeo'nun, bugÃ¼n ÃœrdÃ¼n'e geÃ§mesi bekleniyor.



Ä°lgili Konular mike pompeo netanyahu
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