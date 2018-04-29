DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo,Â Ä°srailÂ BaÅŸbakanÄ± BinyaminÂ Netanyahu'ya "Bizim iÃ§in son derece Ã¶nemli ortaklarsÄ±nÄ±z. Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var." ifadesini kullandÄ±.
Netanyahu'nun ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, baÅŸkent Telaviv'deki Ben Gurion HavalimanÄ±'na indiÄŸi ve daha sonra Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ile bir araya geldiÄŸi belirtildi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Pompeo'nun, Netanyahu'ya "Siz bizim iÃ§in son derece Ã¶nemli ortaklarsÄ±nÄ±z. Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var." dediÄŸi, Netanyahu'nun ise yeni gÃ¶revi dolayÄ±sÄ±yla Pompeo'yu tebrik ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Suudi Arabistan'dan, Ä°srail'e gelen Pompeo'nun, bugÃ¼n ÃœrdÃ¼n'e geÃ§mesi bekleniyor.
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k eÄŸlence kentlerinden biri olacak 'Qiddiya' projesinin temeli tÃ¶renle atÄ±ldÄ±.
Kut'Ã¼l Amare Zaferi'nin 102. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Irakâ€™Ä±n VasÄ±t (Kut) vilayetinde bulunan TÃ¼rk ÅžehitliÄŸiâ€™nde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya "Bizim iÃ§in son derece Ã¶nemli ortaklarsÄ±nÄ±z. Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var." ifadesini kullandÄ±.
Hamas, Almanya Parlamentosu'nda 'Ä°srail'in var olma hakkÄ±nÄ±n' yeniden tanÄ±nmasÄ±nÄ± ve Filistinlilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶rmezden gelinmesini kÄ±nadÄ±.
Bosna'daki savaÅŸta "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸledikleri" iddiasÄ±yla 27 Nisan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski BoÅŸnak general Dudakovic ve 12 eski askerin ÅŸartlÄ± olarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.
Anadolu AjansÄ± muhabirlerinin, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflardan oluÅŸan "15 Temmuz Milli Ä°radenin YÃ¼kseliÅŸi" adlÄ± sergi Fransa'nÄ±n Saint-Etienne kentinde aÃ§Ä±ldÄ±.
Kahire'de bir araya gelen MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri ile Yemenli mevkidaÅŸÄ± Mihlafi Yemen krizini ele aldÄ±
Ä°ngiliz May, FransÄ±z Macron ve Alman Merkel, telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± ele aldÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun, 29 MayÄ±s'ta Solingen faciasÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenecek anma tÃ¶renine katÄ±lmasÄ± bekleniyor
Suriye'deki Esed rejimi, ablukada tuttuÄŸu ve gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri iÃ§inde yer alan kuzey Humus bÃ¶lgesine yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor
Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'un gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Filistin'deki Yahudiler, Filistinlilere ait onlarca araca zarar verdi, evlerin duvarlarÄ±na Ä±rkÃ§Ä± ifadeler yazdÄ±
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Punggye-ri nÃ¼kleer tesisini mayÄ±sta kapatmayÄ± kabul ettiÄŸini bildirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgede istikrarÄ± bozduÄŸunu ve terÃ¶re destek verdiÄŸini sÃ¶yledi. Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr, ABD'nin Ä°ran'a yÃ¶nelik politikasÄ±nÄ± desteklediklerini ve daha fazla ambargo uygulanmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti
Filistin Ulusal Konseyi'nin yarÄ±n Ramallah'ta baÅŸlamasÄ± planlanan "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AnlaÅŸmasÄ±" olarak sunulan projenin oturumlarÄ±na Hamas ve Ä°slami Cihad Hareketi'nden tepki geldi
Afganistan'da seÃ§im merkezine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi yaralandÄ±