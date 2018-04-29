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Kut'ül Amare Zaferi törenle anıldı
Kut'ül Amare Zaferi törenle anıldı

Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Irak’ın Vasıt (Kut) vilayetinde bulunan Türk Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Osmanlı ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı ve tarihe "İngilizlerin hezimeti" olarak damga vuran Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Irak’ın Vasıt (Kut) vilayetinde bulunan Türk Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Şehitlerin ruhuna Kuran’ı Kerim okunmasıyla başlayan törene Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Vasıt Valisi Mahmut Molla Talal ve kentteki aşiret temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.  

Yıldız, şehitlik anıtına çelenk bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada, Kut’ül Amare Zaferi'nin Kut kentinde anılmasının Türk devleti açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Irak ve Türk halkının geçmişi nasıl birse geleceği de birdir. Bu toprakların gerçek sahibi olan Araplar, Kürtler, Türkler, Sünni ve Şiiler birlikte mücadele verdiler.” dedi.

Iraklıların Osmanlı yanında Çanakkale’de Osmanlı’nın da Iraklılarla birlikte Kut’ül Amare’de mücadele verdiğini vurgulayan Yıldız, “Bölgedeki halkların parçalanmasını amaçlayan planlara karşı ecdadımızın geçmişteki birlik ve dayanışmasından ders çıkarmamız lazım. Türk devleti sadıktır ve Kut halkının geleceği de Türkiye’ye emanettir. Buna böyle bakıyoruz. Birliğimiz hep barış içerisinde devam etsin.” diye konuştu.

Vasıt Valisi Molla Talal ise Osmanlı ordusuyla Vasıt halkının dayanışması sonucu işgalci İngiliz güçlerine karşı kazanılan zaferin önemine değinerek, Irak ve Türk hükümetleri arasında dayanışma ve iş birliğinin olduğunu vurgulayarak, “Burada bulunmamız geçmişteki 450 yıllık ilişkilerimizin tazelenmesi adına önemlidir. Ortak geleceğimizi inşa etmek için dayanışmamız sürmeli.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Büyükelçi Yıldız aracılığıyla seslenmek istediğini söyleyen Vali Talal, Türkiye ile köklü sosyal ilişkilere sahip olduklarını ifade ederek, “Eskiden olduğumuz gibi birliğimizi güçlendirerek ve dostluğumuzu pekiştirerek, burada yapılan çalışmaları daha da ilerletelim istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Yıldız ve Vali Talal, tören sonrası şehitler için dua etti.

KUT’ÜL AMARE-ÇANAKKALE KARDEŞ ŞEHİR PROJESİ

Büyükelçi Yıldız, Kut Valisi Talal ile valilik binasındaki görüşmesinde, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. Yıldız, “Buradaki atalarımızın mirası en az yılda bir defa bir araya gelmemize vesile olacak. Sizlerin de Türkiye’yi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız, Kut’ül Amare Zaferi’nin gerçekleştiği Kut kentini Çanakkale ile kardeş şehir yapmak istedikleri bilgisini de paylaştı.

Vali Talal da “Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerden önce ortak kan bağımız bulunuyor. Türk mallarına bu kentte yüksek teveccüh var.Türk mutfağı da burada çok yaygın. Kadınlarımız genelde Türk yemeklerini pişiriyor.” ifadelerini kullandı.

Talal ayrıca, kentte inşası durdurulan Türk hastanesinde çalışmaların yeniden başlatılmasını dilediklerini sözlerine ekledi.

Irak genelinde Türk firmaları tarafından tamamlanan ya da inşası süren 11 hastane bulunuyor.



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