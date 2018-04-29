21:54, 29 Nisan 2018 Pazar

Suudi Arabistan'dan dev eÄŸlence projesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'Ä±nÂ baÅŸkenti Riyad'Ä±n 40 kilometre batÄ±sÄ±nda 334 kilometrekare alan Ã¼zerine inÅŸa edilecek ve bÃ¶lgenin en Ã¶nemli turizm merkezlerinden biri olmasÄ± hedeflenen "Qiddiya" projesinin temel atma tÃ¶renineÂ Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz Al Suud ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±nÂ yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar ile ÅŸirket yetkilileri katÄ±ldÄ±.

Qiddiya projesinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Suudi Arabistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n eÄŸlence iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± milyar dolarlarÄ±n iÃ§ piyasada kalmasÄ±, yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n Ã¼lkeye gelmesi ve ayrÄ±ca buranÄ±n dÃ¼nya turizmi iÃ§in cazibe merkezi haline getirilmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

Suudi Arabistan'Ä±n 2030 Vizyonu doÄŸrultusunda doÄŸrudan veya dolaylÄ± birÃ§ok ekonomik getirisinin olmasÄ± beklenen mega proje Qiddiya, Ã¼lkenin varlÄ±k fonu olan "Suudi Kamu YatÄ±rÄ±m Fonu" desteÄŸini alÄ±yor ve 2022 yÄ±lÄ±nda ilk aÅŸamasÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla hizmete aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Suudi Arabistan'Ä±n resmi haberi ajansÄ± SPA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Qiddiya Projesi Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Michael Reininger, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renindeki konuÅŸmasÄ±nda, projenin yeni ve geliÅŸmiÅŸ tesislerin yanÄ± sÄ±ra spor, eÄŸlence ve kÃ¼ltÃ¼rel etkinlikleriyle parlak bir geleceÄŸi hedeflediÄŸini belirtti.

DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mcÄ±, yenilikÃ§i ve iÅŸletme firmalarÄ±nÄ±, Qiddiya gibi "benzersiz" bir projeye neleri sunabileceklerini araÅŸtÄ±rmaya davet eden Reininger, Suudi Arabistan'Ä±n tÃ¼m sakinleri ve ziyaretÃ§ilerine yeni bir eÄŸlence deneyimi kazandÄ±rmak iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelenleriyle Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Bu projenin 2030 Vizyonun temel taÅŸlarÄ±ndan birini oluÅŸturduÄŸuna iÅŸaret eden Reininger, Suudi Arabistan halkÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k olarak Ã¼Ã§te ikisinin 35 yaÅŸ altÄ±nda bulunduÄŸunu ve aynÄ± eÄŸlence projesinin bulunduÄŸu bÃ¶lgenin 40 kilometre yakÄ±nÄ±nda 7 milyondan fazla nÃ¼fus olduÄŸu, bunun da uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lara ciddi bir piyasa anlamÄ±na geldiÄŸini vurguladÄ±.

Qiddiya projesinin alan bakÄ±mÄ±ndan, ABD'nin Florida eyaletine baÄŸlÄ± Orlando kentindeki Disney World'dan 2 buÃ§uk kat bÃ¼yÃ¼k olacaÄŸÄ±nÄ± ve 2030 yÄ±lÄ± itibariyle 17 milyon ziyaretÃ§i kapasitesine kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Reininger, bu projenin hayata geÃ§mesiyle eÄŸlence iÃ§in Suudi Arabistan'dan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kan yaklaÅŸÄ±k 30 milyar dolarlÄ±k meblaÄŸÄ±n ciddi bir kÄ±smÄ±nÄ±n iÃ§eride kalacaÄŸÄ± ve ayrÄ±ca 57 bin iÅŸ fÄ±rsatÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, geÃ§en yÄ±l Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k eÄŸlence, spor ve kÃ¼ltÃ¼r kenti olacak "Qiddiya" projesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.