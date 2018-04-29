22:53, 29 Nisan 2018 Pazar

Ä°srail askerleri 3 Filistinliyi ÅŸehit etti





Ä°srail askerleri, Gazze'nin gÃ¼neyinde sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸi iddiasÄ±yla Ã¼Ã§ Filistinliyi ÅŸehit etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avichay Adraee, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Gazze'nin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¼venlik Ã§itini geÃ§en ve askeri devriye aracÄ±na doÄŸru patlayÄ±cÄ± atan 2Â FilistinliÂ aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼." ifadesini kullandÄ±.Â Adraee, ayrÄ±ca "2 kiÅŸinin Ä°srail'e sÄ±zmaya veÂ gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¼venlik Ã§itine zarar vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia ederek, "Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu birinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, diÄŸerininÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti.Â Â

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