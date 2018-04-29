Ä°srail askerleri 3 Filistinliyi ÅŸehit etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srailÂ ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avichay Adraee, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Gazze'nin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¼venlik Ã§itini geÃ§en ve askeri devriye aracÄ±na doÄŸru patlayÄ±cÄ± atan 2Â FilistinliÂ aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼." ifadesini kullandÄ±.Â
Adraee, ayrÄ±ca "2 kiÅŸinin Ä°srail'e sÄ±zmaya veÂ gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¼venlik Ã§itine zarar vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia ederek, "Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu birinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, diÄŸerininÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti.Â Â
Suriye'nin Deyrizor ilinde PYD/PKK ve rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.
Ä°srail askerleri, Gazze'nin gÃ¼neyinde sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸi iddiasÄ±yla Ã¼Ã§ Filistinliyi ÅŸehit etti
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k eÄŸlence kentlerinden biri olacak 'Qiddiya' projesinin temeli tÃ¶renle atÄ±ldÄ±.
Kut'Ã¼l Amare Zaferi'nin 102. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Irakâ€™Ä±n VasÄ±t (Kut) vilayetinde bulunan TÃ¼rk ÅžehitliÄŸiâ€™nde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya "Bizim iÃ§in son derece Ã¶nemli ortaklarsÄ±nÄ±z. Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var." ifadesini kullandÄ±.
Hamas, Almanya Parlamentosu'nda 'Ä°srail'in var olma hakkÄ±nÄ±n' yeniden tanÄ±nmasÄ±nÄ± ve Filistinlilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶rmezden gelinmesini kÄ±nadÄ±.
Bosna'daki savaÅŸta "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸledikleri" iddiasÄ±yla 27 Nisan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski BoÅŸnak general Dudakovic ve 12 eski askerin ÅŸartlÄ± olarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.
Anadolu AjansÄ± muhabirlerinin, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflardan oluÅŸan "15 Temmuz Milli Ä°radenin YÃ¼kseliÅŸi" adlÄ± sergi Fransa'nÄ±n Saint-Etienne kentinde aÃ§Ä±ldÄ±.
Kahire'de bir araya gelen MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri ile Yemenli mevkidaÅŸÄ± Mihlafi Yemen krizini ele aldÄ±
Ä°ngiliz May, FransÄ±z Macron ve Alman Merkel, telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± ele aldÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun, 29 MayÄ±s'ta Solingen faciasÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenecek anma tÃ¶renine katÄ±lmasÄ± bekleniyor
Suriye'deki Esed rejimi, ablukada tuttuÄŸu ve gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri iÃ§inde yer alan kuzey Humus bÃ¶lgesine yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor
Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'un gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Filistin'deki Yahudiler, Filistinlilere ait onlarca araca zarar verdi, evlerin duvarlarÄ±na Ä±rkÃ§Ä± ifadeler yazdÄ±
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Punggye-ri nÃ¼kleer tesisini mayÄ±sta kapatmayÄ± kabul ettiÄŸini bildirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgede istikrarÄ± bozduÄŸunu ve terÃ¶re destek verdiÄŸini sÃ¶yledi. Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr, ABD'nin Ä°ran'a yÃ¶nelik politikasÄ±nÄ± desteklediklerini ve daha fazla ambargo uygulanmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti