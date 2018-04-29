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OrtadoÄŸu
22:58, 29 Nisan 2018 Pazar

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Deyrizor'da rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler ile PKK Ã§atÄ±ÅŸtÄ±
Deyrizor'da rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler ile PKK Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

Suriye'nin Deyrizor ilinde PYD/PKK ve rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiÄŸi bilgiye gÃ¶reÂ Suriye'de rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler, sabah saatlerinde FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda veÂ DeyrizorÂ ilinin batÄ± kÄ±rsalÄ±nda yer alan Cenine Caya Hisan ve Åžakra kÃ¶ylerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyerek buralarÄ± ele geÃ§irdi.Â 

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK, bunun Ã¼zerine bÃ¶lgedeki kamplarÄ±ndan takviye gÃ¶ndererek bÃ¶lgeye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK, ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve ApaÃ§i helikopterleri ile hava desteÄŸi de alarak sÃ¶z konusu kÃ¶yleri geri aldÄ±.

Ä°ki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda, rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§lerden en az 20 kiÅŸi ile PYD/PKK'lÄ± 5 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼.

Irak sÄ±nÄ±rÄ±na hakim Deyrizor, Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k enerji kaynaklarÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. PYD/PKK, geÃ§en yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde, rejim gÃ¼Ã§leriyle eÅŸ zamanlÄ± olarak Deyrizor kÄ±rsalÄ±nÄ±n enerji kaynaklarÄ±nÄ±n yoÄŸun olduÄŸu kuzeydoÄŸusunda, yani FÄ±rat Nehri'nin doÄŸusunda ilerlemiÅŸti.

HalihazÄ±rda Deyrizor'da FÄ±rat Nehri'nin doÄŸusuna PYD/PKK, batÄ±sÄ±na Esed rejimi, gÃ¼neyindeki dar bir alana ise DEAÅž hakim.



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Deyrizor'da rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler ile PKK Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

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