Deyrizor'da rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler ile PKK Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiÄŸi bilgiye gÃ¶reÂ Suriye'de rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler, sabah saatlerinde FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda veÂ DeyrizorÂ ilinin batÄ± kÄ±rsalÄ±nda yer alan Cenine Caya Hisan ve Åžakra kÃ¶ylerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyerek buralarÄ± ele geÃ§irdi.Â
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK, bunun Ã¼zerine bÃ¶lgedeki kamplarÄ±ndan takviye gÃ¶ndererek bÃ¶lgeye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK, ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve ApaÃ§i helikopterleri ile hava desteÄŸi de alarak sÃ¶z konusu kÃ¶yleri geri aldÄ±.
Ä°ki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda, rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§lerden en az 20 kiÅŸi ile PYD/PKK'lÄ± 5 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼.
Irak sÄ±nÄ±rÄ±na hakim Deyrizor, Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k enerji kaynaklarÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. PYD/PKK, geÃ§en yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde, rejim gÃ¼Ã§leriyle eÅŸ zamanlÄ± olarak Deyrizor kÄ±rsalÄ±nÄ±n enerji kaynaklarÄ±nÄ±n yoÄŸun olduÄŸu kuzeydoÄŸusunda, yani FÄ±rat Nehri'nin doÄŸusunda ilerlemiÅŸti.
HalihazÄ±rda Deyrizor'da FÄ±rat Nehri'nin doÄŸusuna PYD/PKK, batÄ±sÄ±na Esed rejimi, gÃ¼neyindeki dar bir alana ise DEAÅž hakim.
Suriye'nin Deyrizor ilinde PYD/PKK ve rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.
Ä°srail askerleri, Gazze'nin gÃ¼neyinde sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸi iddiasÄ±yla Ã¼Ã§ Filistinliyi ÅŸehit etti
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k eÄŸlence kentlerinden biri olacak 'Qiddiya' projesinin temeli tÃ¶renle atÄ±ldÄ±.
Kut'Ã¼l Amare Zaferi'nin 102. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Irakâ€™Ä±n VasÄ±t (Kut) vilayetinde bulunan TÃ¼rk ÅžehitliÄŸiâ€™nde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya "Bizim iÃ§in son derece Ã¶nemli ortaklarsÄ±nÄ±z. Kalbimde Ã¶zel bir yeriniz var." ifadesini kullandÄ±.
Hamas, Almanya Parlamentosu'nda 'Ä°srail'in var olma hakkÄ±nÄ±n' yeniden tanÄ±nmasÄ±nÄ± ve Filistinlilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶rmezden gelinmesini kÄ±nadÄ±.
Bosna'daki savaÅŸta "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸledikleri" iddiasÄ±yla 27 Nisan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski BoÅŸnak general Dudakovic ve 12 eski askerin ÅŸartlÄ± olarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.
Anadolu AjansÄ± muhabirlerinin, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflardan oluÅŸan "15 Temmuz Milli Ä°radenin YÃ¼kseliÅŸi" adlÄ± sergi Fransa'nÄ±n Saint-Etienne kentinde aÃ§Ä±ldÄ±.
Kahire'de bir araya gelen MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri ile Yemenli mevkidaÅŸÄ± Mihlafi Yemen krizini ele aldÄ±
Ä°ngiliz May, FransÄ±z Macron ve Alman Merkel, telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± ele aldÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun, 29 MayÄ±s'ta Solingen faciasÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenecek anma tÃ¶renine katÄ±lmasÄ± bekleniyor
Suriye'deki Esed rejimi, ablukada tuttuÄŸu ve gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri iÃ§inde yer alan kuzey Humus bÃ¶lgesine yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor
Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'un gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Punggye-ri nÃ¼kleer tesisini mayÄ±sta kapatmayÄ± kabul ettiÄŸini bildirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgede istikrarÄ± bozduÄŸunu ve terÃ¶re destek verdiÄŸini sÃ¶yledi. Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr, ABD'nin Ä°ran'a yÃ¶nelik politikasÄ±nÄ± desteklediklerini ve daha fazla ambargo uygulanmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti