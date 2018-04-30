08:57, 30 Nisan 2018 Pazartesi

İngiltere'nin göçmen karşıtı İçişleri Bakanı Rudd'dan istifa





İngiltere İçişleri Bakanı Rudd, parlamentoyu yanılttığının ortaya çıkmasının ardından, istifa kararını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamaları konusunda parlamentoyu yanlış bilgilendirdiği ortaya çıkan Bakan Amber Rudd, istifasını verdi. Rudd’un istifasının Başbakan Theresa May tarafından kabul edildiği bildirildi. GÖÇMEN POLİTİKALARI NEDENİYLE MUHALEFETİN HEDEFİNDEYDİ Rudd, 2. Dünya Savaşı sonrasında başta Karayipler olmak üzere, eski kolonilerden işçi olarak ülkeye gelen göçmenlerin zorla sınır dışı edilmesine yönelik uygulamaları nedeniyle muhalefetin hedefi durumundaydı. Rudd, sınır dışı uygulamasında bakanlık içinde sayısal hedefler koyulduğu yönündeki iddialarla ilgili, parlamentonun konuya dair araştırma komisyonu önünde “bilgisi olmadığını” söyleyerek, kendisini savunmuştu. Ancak uygulamanın Rudd’un talimatı ve bilgisi çerçevesinde hayata geçirildiği ortaya çıkmıştı. Son olarak Rudd’un sınır dışı uygulamasındaki sayısal hedefleri Başbakan May’e aktardığı bir mektup basına sızmıştı. MUHAFAZAKAR PARTİ'NİN LİDER ADAYLARI ARASINDAYDI Rudd’un adı İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin potansiyel lider adayları arasında da geçiyordu. Rudd, Kasım ayından bu yana May hükümetinden istifa eden 4. bakan oldu. Daha önce Savunma Bakanı Michael Fallon, Başbakan Yardımcısı Damian Green ve Eğitim Bakanı Justine Greening istifalarını vermişti.

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