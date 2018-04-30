TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 30 Nisan 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã–zbekistan'da
- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KÃ¶ksaray'da Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.
- BaÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan ErdoÄŸan ve Mirziyoyev, anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶renine katÄ±lacak, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
- ErdoÄŸan, Mirziyoyev tarafÄ±ndan onuruna verilen resmi yemekten sonra Ã–zbekistan Parlamentosuna hitap edecek.
- YaslÄ± Ana AnÄ±tÄ± ile Ä°slam Kerimov'un AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±rakacak CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â Ã–zbekistan Expo Merkezi'nde "TÃ¼rkiye-Ã–zbekistan Ä°ÅŸ Forumu"nda iÅŸ adamlarÄ±na hitap edecek, onuruna verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.
(TaÅŸkent)Â
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
(Ankara/14.00)Â
3- CHP MYK, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/11.30)
EKONOMÄ°
1- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nca, Hilton Ä°stanbul Bomonti Oteli'nde "Enflasyon Raporu 2018-II Bilgilendirme ToplantÄ±sÄ±" dÃ¼zenlenecek.
(Ä°stanbul/10.30)Â
2- TÃœÄ°K, mart ayÄ±na iliÅŸkin dÄ±ÅŸ ticaret ile ocak-mart dÃ¶nemi turizm istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Nijerya CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Buhari ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
(Washington)
GÃœNCEL
1- FETÃ– davalarÄ±
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen eylemlere iliÅŸkin 473 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸiminde, aralarÄ±nda Erol OlÃ§ok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip OlÃ§ok'un da bulunduÄŸu 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin, haklarÄ±nda 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen 133'Ã¼ tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Siirt ValiliÄŸini abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan rÃ¼tbeli askerlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 88'i tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek.
(Siirt/09.00)
SPOR
1- Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±, Rusya Federasyonu'na baÄŸlÄ± DaÄŸÄ±stan Ã–zerk Cumhuriyeti'nde grekoromen stil eleme mÃ¼sabakalarÄ±yla baÅŸlayacak.
- ÅžampiyonanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rkiye adÄ±na 55 kiloda Ekrem Ã–ztÃ¼rk, 63 kiloda Rahman Bilici, 77 kiloda Serkan Akkayun, 87 kiloda Metehan BaÅŸar ve 130 kiloda RÄ±za Kayaalp mindere Ã§Ä±kacak.
(Kaspiysk/11.00)
2- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 31. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Bursaspor ile Atiker Konyaspor, Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Bursa/20.00)Â
3- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Open uluslararasÄ± erkekler tenis turnuvasÄ±nda ana tablo mÃ¼sabakalarÄ± Garanti Koza Park'ta baÅŸlayacak.
(Ä°stanbul/12.30)Â
4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi play-off Ã§eyrek final serisi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve son maÃ§Ä±nda Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ile Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Antakya Spor Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Hatay/18.00)
5- TÃ¼rkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafÄ±ndan belirlenen TÃ¼rkiye Fair Play Ã–dÃ¼lleri'nin 2017 yÄ±lÄ± kazananlarÄ± Olimpiyatevi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±klanacak.
(Ä°stanbul/11.30)Â
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KÃ¶ksaray'da Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "Kayseri BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi AÄŸaÃ§ Dikim TÃ¶reni"nde yer alacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Cevad Zarif ve Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± RÃ¼stem Minnihanov ile bir araya gelecek.
ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeosâ€™u kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek.
TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ile 23 Nisan Ã‡ocuk BayramÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek TRT 23 Nisan Gala ProgramÄ±'na katÄ±lacak. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Diyanet iÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, MÃ¼ftÃ¼ Ahmet Hulusi Efendi Diyanet EÄŸitim Merkezi yeni hizmet binasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.
UluslararasÄ± Para ve Finans Komitesi (IMFC) ToplantÄ±larÄ±nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek ÅžimÅŸek, ayrÄ±ca yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin seÃ§im Ã¶nergesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan MHP lideri BahÃ§eli ile BeÅŸtepe'de bugÃ¼n bir araya gelecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Berlin Enerji DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m DiyaloÄŸu KonferansÄ±'na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Suudi Arabistan'da 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik hava harekatÄ±yla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.