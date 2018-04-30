DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
09:49, 30 Nisan 2018 Pazartesi
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
09:08, 30 Nisan 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 30 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 30 Nisan 2018
Foto: ArÅŸiv

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KÃ¶ksaray'da Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã–zbekistan'da

- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KÃ¶ksaray'da Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.

- BaÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan ErdoÄŸan ve Mirziyoyev, anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶renine katÄ±lacak, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

- ErdoÄŸan, Mirziyoyev tarafÄ±ndan onuruna verilen resmi yemekten sonra Ã–zbekistan Parlamentosuna hitap edecek.

- YaslÄ± Ana AnÄ±tÄ± ile Ä°slam Kerimov'un AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±rakacak CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â Ã–zbekistan Expo Merkezi'nde "TÃ¼rkiye-Ã–zbekistan Ä°ÅŸ Forumu"nda iÅŸ adamlarÄ±na hitap edecek, onuruna verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.

(TaÅŸkent)Â 

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Ankara/14.00)Â 

3- CHP MYK, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.30)



EKONOMÄ°

1- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nca, Hilton Ä°stanbul Bomonti Oteli'nde "Enflasyon Raporu 2018-II Bilgilendirme ToplantÄ±sÄ±" dÃ¼zenlenecek.

(Ä°stanbul/10.30)Â 

2- TÃœÄ°K, mart ayÄ±na iliÅŸkin dÄ±ÅŸ ticaret ile ocak-mart dÃ¶nemi turizm istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)


DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Nijerya CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Buhari ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Washington)


GÃœNCEL

1- FETÃ– davalarÄ±

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen eylemlere iliÅŸkin 473 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe giriÅŸiminde, aralarÄ±nda Erol OlÃ§ok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip OlÃ§ok'un da bulunduÄŸu 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin, haklarÄ±nda 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen 133'Ã¼ tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Siirt ValiliÄŸini abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan rÃ¼tbeli askerlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 88'i tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek.

(Siirt/09.00)


SPOR

1- Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±, Rusya Federasyonu'na baÄŸlÄ± DaÄŸÄ±stan Ã–zerk Cumhuriyeti'nde grekoromen stil eleme mÃ¼sabakalarÄ±yla baÅŸlayacak.

- ÅžampiyonanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rkiye adÄ±na 55 kiloda Ekrem Ã–ztÃ¼rk, 63 kiloda Rahman Bilici, 77 kiloda Serkan Akkayun, 87 kiloda Metehan BaÅŸar ve 130 kiloda RÄ±za Kayaalp mindere Ã§Ä±kacak.

(Kaspiysk/11.00)

2- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 31. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Bursaspor ile Atiker Konyaspor, Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Bursa/20.00)Â 

3- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Open uluslararasÄ± erkekler tenis turnuvasÄ±nda ana tablo mÃ¼sabakalarÄ± Garanti Koza Park'ta baÅŸlayacak.

(Ä°stanbul/12.30)Â 

4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi play-off Ã§eyrek final serisi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve son maÃ§Ä±nda Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ile Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Antakya Spor Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Hatay/18.00)

5- TÃ¼rkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafÄ±ndan belirlenen TÃ¼rkiye Fair Play Ã–dÃ¼lleri'nin 2017 yÄ±lÄ± kazananlarÄ± Olimpiyatevi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±klanacak.

(Ä°stanbul/11.30)Â 



Ä°lgili Konular tÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi Haberleri
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 30 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 30 Nisan 2018

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KÃ¶ksaray'da Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 29 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 29 Nisan 2018

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "Kayseri BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi AÄŸaÃ§ Dikim TÃ¶reni"nde yer alacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 28 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 28 Nisan 2018

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Cevad Zarif ve Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 27 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 27 Nisan 2018

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 26 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 26 Nisan 2018

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± RÃ¼stem Minnihanov ile bir araya gelecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 25 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 25 Nisan 2018

ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeosâ€™u kabul edecek
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 24 Nisan 2017
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 24 Nisan 2017

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 23 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 23 Nisan 2018

TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ile 23 Nisan Ã‡ocuk BayramÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek TRT 23 Nisan Gala ProgramÄ±'na katÄ±lacak. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 22 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 22 Nisan 2018

Diyanet iÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, MÃ¼ftÃ¼ Ahmet Hulusi Efendi Diyanet EÄŸitim Merkezi yeni hizmet binasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 21 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 21 Nisan 2018

UluslararasÄ± Para ve Finans Komitesi (IMFC) ToplantÄ±larÄ±nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek ÅžimÅŸek, ayrÄ±ca yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 20 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 20 Nisan 2018

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin seÃ§im Ã¶nergesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 18 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 18 Nisan 2018

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan MHP lideri BahÃ§eli ile BeÅŸtepe'de bugÃ¼n bir araya gelecek
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 17 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 17 Nisan 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Berlin Enerji DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m DiyaloÄŸu KonferansÄ±'na iÅŸtirak edecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 16 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 16 Nisan 2018

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 15 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 15 Nisan 2018

Suudi Arabistan'da 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 14 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 14 Nisan 2018

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik hava harekatÄ±yla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

Haberler

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 28 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 28 Nisan 2018

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 27 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 27 Nisan 2018

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 20 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 20 Nisan 2018

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 19 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 19 Nisan 2018

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 18 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 18 Nisan 2018

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 17 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 17 Nisan 2018

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 11 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 11 Nisan 2018

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 10 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n 10 Nisan 2018






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 