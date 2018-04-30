09:08, 30 Nisan 2018 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 30 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã–zbekistan'da



- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KÃ¶ksaray'da Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.



- BaÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan ErdoÄŸan ve Mirziyoyev, anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶renine katÄ±lacak, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



- ErdoÄŸan, Mirziyoyev tarafÄ±ndan onuruna verilen resmi yemekten sonra Ã–zbekistan Parlamentosuna hitap edecek.



- YaslÄ± Ana AnÄ±tÄ± ile Ä°slam Kerimov'un AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±rakacak CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â Ã–zbekistan Expo Merkezi'nde "TÃ¼rkiye-Ã–zbekistan Ä°ÅŸ Forumu"nda iÅŸ adamlarÄ±na hitap edecek, onuruna verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.



(TaÅŸkent)Â



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.



(Ankara/14.00)Â



3- CHP MYK, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplanacak.



(Ankara/11.30)







EKONOMÄ°



1- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nca, Hilton Ä°stanbul Bomonti Oteli'nde "Enflasyon Raporu 2018-II Bilgilendirme ToplantÄ±sÄ±" dÃ¼zenlenecek.



(Ä°stanbul/10.30)Â



2- TÃœÄ°K, mart ayÄ±na iliÅŸkin dÄ±ÅŸ ticaret ile ocak-mart dÃ¶nemi turizm istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/10.00)





DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°



1- ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Nijerya CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Buhari ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



(Washington)





GÃœNCEL



1- FETÃ– davalarÄ±



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen eylemlere iliÅŸkin 473 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸiminde, aralarÄ±nda Erol OlÃ§ok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip OlÃ§ok'un da bulunduÄŸu 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin, haklarÄ±nda 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen 133'Ã¼ tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Siirt ValiliÄŸini abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan rÃ¼tbeli askerlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 88'i tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek.



(Siirt/09.00)





SPOR



1- Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±, Rusya Federasyonu'na baÄŸlÄ± DaÄŸÄ±stan Ã–zerk Cumhuriyeti'nde grekoromen stil eleme mÃ¼sabakalarÄ±yla baÅŸlayacak.



- ÅžampiyonanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rkiye adÄ±na 55 kiloda Ekrem Ã–ztÃ¼rk, 63 kiloda Rahman Bilici, 77 kiloda Serkan Akkayun, 87 kiloda Metehan BaÅŸar ve 130 kiloda RÄ±za Kayaalp mindere Ã§Ä±kacak.



(Kaspiysk/11.00)



2- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 31. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Bursaspor ile Atiker Konyaspor, Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Bursa/20.00)Â



3- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Open uluslararasÄ± erkekler tenis turnuvasÄ±nda ana tablo mÃ¼sabakalarÄ± Garanti Koza Park'ta baÅŸlayacak.



(Ä°stanbul/12.30)Â



4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi play-off Ã§eyrek final serisi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve son maÃ§Ä±nda Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ile Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Antakya Spor Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Hatay/18.00)



5- TÃ¼rkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafÄ±ndan belirlenen TÃ¼rkiye Fair Play Ã–dÃ¼lleri'nin 2017 yÄ±lÄ± kazananlarÄ± Olimpiyatevi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±klanacak.



(Ä°stanbul/11.30)Â