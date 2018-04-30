09:30, 30 Nisan 2018 Pazartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã–zbekistan'da





CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev tarafÄ±ndan KÃ¶ksaray'da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 18.20'de Ã–zbekistan'Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkent'e geldi. ErdoÄŸan, TaÅŸkent UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda Ã–zbekistan BaÅŸbakanÄ± Abdulla Aripov tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. KarÅŸÄ±lamada, Ã–zbekistan BaÅŸbakan Aripov'un yanÄ± sÄ±ra DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdulaziz Kamilov, TaÅŸkent Valisi Jakhongir Ortikhodjaev ile TÃ¼rkiye Cumhuriyeti TaÅŸkent BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ahmet BaÅŸar Åžen ve TaÅŸkent BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi personeli hazÄ±r bulundu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da TaÅŸkent'e geldi.

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