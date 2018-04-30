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09:49, 30 Nisan 2018 Pazartesi
Avrupa
09:34, 30 Nisan 2018 Pazartesi

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Macaristan'dan Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ±na 'Soros' tepkisi
Macaristan'dan Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ±na 'Soros' tepkisi
Foto: Soros

Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen'in sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Soros hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±na, "Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ±, George Soros ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n tarafÄ±na geÃ§ti.'' sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Alexander Van der Bellen'in, Macar asÄ±llÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± George Soros'un ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n tarafÄ±nÄ± tuttuÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Bakan Szijjarto, Macar Haber AjansÄ±na (MTI) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen'in, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Soros hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen'in Soros ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n tarafÄ±na geÃ§tiÄŸini, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla dolu bir Avusturya istediÄŸini iddia eden Sziijarto, Macar hÃ¼kÃ¼metinin ise barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venlik iÃ§inde yaÅŸayan Macar aileler Ã¼zerine bina edilmiÅŸ bir Ã¼lke istediÄŸini kaydetti.

"GEORGE SOROS AVRUPALILARI TEMSÄ°L ETMÄ°YOR"

Macar hÃ¼kÃ¼metinin, Soros'a karÅŸÄ± Macaristan'Ä± koruduÄŸunu da savunan Szijjarto, ''George Soros AvrupalÄ±larÄ± temsil etmiyor. Soros, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ve Ã¶zellikle de kendi Ã§Ä±karÄ±nÄ± Ã¶n planda tutuyor.'' diye konuÅŸtu.

Van der Bellen, Avusturya'da yayÄ±nlanan Profil isimli haftalÄ±k dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda, ''Avusturya, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un tarafÄ±nÄ± tutmalÄ±, ViÅŸegrad Grubu Ãœlkeleri'nin (V4: Polonya, Ã‡ekya, Macaristan ve Slovakya) deÄŸil. Viktor Orban gibi son derece zeki siyasetÃ§ileri olmasÄ±na raÄŸmen V4 Ã¼lkeleri Avrupa iÃ§in herhangi heyecanlÄ± bir ÅŸey teklif etmiyor.'' ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen ayrÄ±ca, Soros'u sivil toplumun temsilcisi, insan dostu ve Ã¼niversiteleri bÃ¼yÃ¼k meblaÄŸlarla destekleyen kiÅŸi olarak nitelemiÅŸ, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¶zellikle de Ã§ocuklarÄ±n entegrasyonun Ã¶nemli olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

MACAR HÃœKÃœMETÄ° VE SOROS KRÄ°ZÄ°

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± karÅŸÄ±tÄ± tutumuyla bilinen Macaristan hÃ¼kÃ¼meti, Soros'u, finanse ettiÄŸi sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÄ±lda 1 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± Avrupa'ya taÅŸÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§luyor. Macar hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lke genelinde Soros karÅŸÄ±tÄ± kampanya baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

HÃ¼kÃ¼met ayrÄ±ca, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ engellemek iÃ§in ''Soros'u durdur'' olarak adlandÄ±rÄ±lan kanun tasarÄ±sÄ± hazÄ±rladÄ±. TasarÄ±ya gÃ¶re yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan maddi destek alan ve yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ destekleyen kuruluÅŸlara yÃ¼zde 25 vergi getirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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Ä°lgili Konular Soros Avusturya Macaristan
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Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen'in sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Soros hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±na, "Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ±, George Soros ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n tarafÄ±na geÃ§ti.'' sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi.
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