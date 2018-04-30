09:44, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Kabil'deki Ã§ifte saldÄ±rÄ±da 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti





Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de peÅŸ peÅŸe dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da, 8'i gazeteci 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rÄ±yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼stlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Â Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de peÅŸ peÅŸe dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Necib DaniÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, motosikletli saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerine yerleÅŸtirdiÄŸi bombayÄ± Kabil'in ÅžaÅŸ Darak bÃ¶lgesinde patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°kinci saldÄ±rÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§ekmek iÃ§in bÃ¶lgeye toplanan gazetecilerin arasÄ±nda dÃ¼zenlendiÄŸiniÂ ifade eden DaniÅŸ, saldÄ±rganÄ±n gazetecileri hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. 25 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°, BAZISI AÄžIR 49 YARALI SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vahid Mecruh, saldÄ±rÄ±larda 25 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ±larda 49 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Mecruh, bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu kaydetti. Afganistan BaÄŸÄ±msÄ±z MedyayÄ± Destekleme Kurumu BaÅŸkanÄ± Mucip HÄ±lvatger, saldÄ±rÄ±da AFP foto muhabiri Åžah Marai'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 basÄ±n mensubunun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, gazeteci gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ ikinci saldÄ±rganÄ±n, kameraya yerleÅŸtirdiÄŸi bombayÄ±, gazetecilerin arasÄ±nda patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ±larÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼stlendi. Kabil'in ÅžaÅŸ Darak bÃ¶lgesi, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, NATO Ã¼ssÃ¼ ve Afganistan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yakÄ±nÄ±nda yer alÄ±yor.

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