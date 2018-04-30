09:51, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Cizre'de kÄ±raathanelerde kitap kÃ¶ÅŸesi oluÅŸturuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¶revlendirme yapÄ±lan Cizre Belediyesi "Her KÄ±raathaneye Bir KitaplÄ±k" projesi kapsamÄ±nda kÄ±raathanelerde kitap kÃ¶ÅŸesi oluÅŸturdu.

Cizre Belediyesi, ilÃ§ede okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±rmak amacÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± proje kapsamÄ±nda her kÄ±raathaneye Ã¼cretsiz kÃ¶ÅŸe oluÅŸturup, kitap hediye etti.

Belediye BaÅŸkan Vekili Kaymakam Faik ArÄ±can beraberinde Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžahan Ä°ke, Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Alptekin Ã–zgen ile kahvehaneleri gezip, oluÅŸturulan kitap kÃ¶ÅŸelerini yerinde inceledi.

OkumanÄ±n yaÅŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve insan hayatÄ±nda bulabileceÄŸi en bÃ¼yÃ¼k hazinenin kitap olduÄŸunu vurgulayan ArÄ±can, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Her belediyenin gÃ¶revi yol, alt yapÄ± ve park gibi Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmaktÄ±r. Bunun yanÄ±nda gÃ¶nÃ¼lleri de yapmak lazÄ±m. GÃ¶nÃ¼lleri vatandaÅŸÄ±mÄ±za yaklaÅŸarak yapacaÄŸÄ±z. Kahvehanelerimizde vatandaÅŸÄ±mÄ±z tabi ki hoÅŸÃ§a vakit geÃ§irmek iÃ§in sohbet edip, oyun oynayacak ama hiÃ§ olmazsa bir yarÄ±m saat kitap okusalar bu alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline gelir."

- "Cizre inÅŸaat alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼"

KÄ±raathane sahibi Lokman ÅžÄ±k belediye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, "YÄ±llardÄ±r bu memlekete ne bir hizmet yapÄ±ldÄ±, ne bir katkÄ± saÄŸlandÄ± ama yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r Cizre inÅŸaat alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, yollar ve iÃ§me suyu ÅŸebekesi yapÄ±lÄ±yor." dedi.

Zeki Durgun da proje iÃ§in belediye yetkililerine teÅŸekkÃ¼r etti.