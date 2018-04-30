10:02, 30 Nisan 2018 Pazartesi

YSK yayÄ±n ilkelerine iliÅŸkin usulleri belirledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im KuruluÂ (YSK),Â 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imleri'neÂ yÃ¶nelik, basÄ±n ve yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n uymalarÄ± gereken yayÄ±n ilkelerine iliÅŸkin usulleri belirledi.

Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Ã¶zel radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, seÃ§imin baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi olan 30 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden oy verme gÃ¼nÃ¼nÃ¼n bitimine kadar yapacaklarÄ± yayÄ±nlarda, TÃ¼rkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 5. maddesinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼len genel yayÄ±n esaslarÄ± ile 6112 sayÄ±lÄ± Kanun'un 8. maddesinde yer alan yayÄ±n hizmet ilkelerine titizlikle uymalarÄ± gerekecek.

TarafsÄ±zlÄ±k, gerÃ§eklik ve doÄŸruluk ilkelerine uygun davranmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ± ile yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±n, tek yÃ¶nlÃ¼, taraf tutan yayÄ±nlar yapamayacak. Bu kuruluÅŸlar yayÄ±nlarÄ±nda demokratik kurallar Ã§erÃ§evesinde cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylar arasÄ±nda fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi saÄŸlayacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin seÃ§im dÃ¶neminde eÅŸitlik, serbestlik, dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k ilkelerine uygun ÅŸekilde yansÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli katÄ±lÄ±m saÄŸlanacak, medya kuruluÅŸlarÄ± bu konudaki giriÅŸimlerini ve sonuÃ§larÄ±nÄ± yayÄ±nlarÄ±nda aÃ§Ä±kÃ§a ilan ederek kamuoyuna duyuracak.

IRK, CÄ°NSÄ°YET, SINIF VE Ä°NANÃ‡ ESASLI YAYIN YAPILAMAYACAK

YayÄ±nlarÄ±nda adalet ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸa, kanunlara uygun davranmak zorunluluÄŸu bulunan basÄ±n ve yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±, Ä±rk, cinsiyet, sosyal sÄ±nÄ±f veya dini inanÃ§larÄ± esas alarak yayÄ±n yapamayacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylar, radyo ve televizyon kanallarÄ± ile yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±nda yapacaklarÄ± propagandalarda TÃ¼rkÃ§e'nin yanÄ± sÄ±ra farklÄ± dil ve lehÃ§eler de kullanabilecek.

Herhangi bir yayÄ±nÄ±n bant yayÄ±nÄ± olarak internet ortamÄ±nda propaganda yasaklarÄ±na aykÄ±rÄ±lÄ±k iÃ§erecek ÅŸekilde yayÄ±nÄ± halinde, tÃ¼m dÃ¼nyadan izlenmesi mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸundan, bu yayÄ±na eriÅŸimi engelleme kararÄ± verme ve gereÄŸi iÃ§in eriÅŸim saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±na bildirme gÃ¶revi, itirazÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer ilÃ§e seÃ§im kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ait olacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylar, oy verme gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nceki yirmi dÃ¶rt saate kadar olan sÃ¼rede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrÄ± ayrÄ± aÃ§Ä±k oturum, rÃ¶portaj, panel gibi programlara katÄ±larak gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klayabilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylarÄ±n aÃ§Ä±k veya kapalÄ± yer toplantÄ±larÄ± radyo ve televizyonlarda canlÄ± yayÄ±nlanabilecek.

SeÃ§im dÃ¶nemi iÃ§inde, "Ulusa SesleniÅŸ", "Millete Hizmet Yolunda" gibi Ã¶zel tanÄ±tÄ±cÄ± programlar banttan veya canlÄ± olarak yayÄ±nlanamayacak.

PROPOGANDA SÃœRESÄ° BÄ°TENE KADAR TELEFONLA MESAJ ATILAMAYACAK

SeÃ§ime katÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylar, seÃ§im propaganda sÃ¼resinin sona ermesine kadar yazÄ±lÄ± basÄ±nda ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi aÃ§arak sÃ¶zlÃ¼, yazÄ±lÄ± veya gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ propaganda yapabilecek. VatandaÅŸlarÄ±n, elektronik posta adreslerine, taÅŸÄ±nabilir veya sabit telefonlarÄ±na sesli, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ veya yazÄ±lÄ± mesaj gÃ¶nderilemeyecek ancak siyasi partiler kendi Ã¼yelerine sesli, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ veya yazÄ±lÄ± mesajlarÄ± her zaman gÃ¶nderebilecek.

Oy verme gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nceki on gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼rede, yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±n ve yayÄ±n araÃ§larÄ± ile kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±, anketler, tahminler, bilgi ve iletiÅŸim telefonlarÄ± yoluyla mini referandum gibi adlarla bir cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n, siyasi parti adayÄ±nÄ±n ve baÄŸÄ±msÄ±z adayÄ±n lehinde veya aleyhinde veya vatandaÅŸÄ±n oyunu etkileyecek biÃ§imde yayÄ±n ve herhangi bir surette daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lamayacak. Bu sÃ¼renin dÄ±ÅŸÄ±nda kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ± ve anketlerin yayÄ±nlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda, araÅŸtÄ±rmanÄ±n hangi kuruluÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, denek sayÄ±sÄ±nÄ±n, araÅŸtÄ±rmanÄ±n kim tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ± zorunlu olacak.