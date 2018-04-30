YSK yayÄ±n ilkelerine iliÅŸkin usulleri belirledi

YÃ¼ksek SeÃ§im KuruluÂ (YSK),Â 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imleri'neÂ yÃ¶nelik, basÄ±n ve yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n uymalarÄ± gereken yayÄ±n ilkelerine iliÅŸkin usulleri belirledi.
Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Ã¶zel radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, seÃ§imin baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi olan 30 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden oy verme gÃ¼nÃ¼nÃ¼n bitimine kadar yapacaklarÄ± yayÄ±nlarda, TÃ¼rkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 5. maddesinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼len genel yayÄ±n esaslarÄ± ile 6112 sayÄ±lÄ± Kanun'un 8. maddesinde yer alan yayÄ±n hizmet ilkelerine titizlikle uymalarÄ± gerekecek.
TarafsÄ±zlÄ±k, gerÃ§eklik ve doÄŸruluk ilkelerine uygun davranmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ± ile yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±n, tek yÃ¶nlÃ¼, taraf tutan yayÄ±nlar yapamayacak. Bu kuruluÅŸlar yayÄ±nlarÄ±nda demokratik kurallar Ã§erÃ§evesinde cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylar arasÄ±nda fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi saÄŸlayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin seÃ§im dÃ¶neminde eÅŸitlik, serbestlik, dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k ilkelerine uygun ÅŸekilde yansÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli katÄ±lÄ±m saÄŸlanacak, medya kuruluÅŸlarÄ± bu konudaki giriÅŸimlerini ve sonuÃ§larÄ±nÄ± yayÄ±nlarÄ±nda aÃ§Ä±kÃ§a ilan ederek kamuoyuna duyuracak.
YayÄ±nlarÄ±nda adalet ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸa, kanunlara uygun davranmak zorunluluÄŸu bulunan basÄ±n ve yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±, Ä±rk, cinsiyet, sosyal sÄ±nÄ±f veya dini inanÃ§larÄ± esas alarak yayÄ±n yapamayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylar, radyo ve televizyon kanallarÄ± ile yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±nda yapacaklarÄ± propagandalarda TÃ¼rkÃ§e'nin yanÄ± sÄ±ra farklÄ± dil ve lehÃ§eler de kullanabilecek.
Herhangi bir yayÄ±nÄ±n bant yayÄ±nÄ± olarak internet ortamÄ±nda propaganda yasaklarÄ±na aykÄ±rÄ±lÄ±k iÃ§erecek ÅŸekilde yayÄ±nÄ± halinde, tÃ¼m dÃ¼nyadan izlenmesi mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸundan, bu yayÄ±na eriÅŸimi engelleme kararÄ± verme ve gereÄŸi iÃ§in eriÅŸim saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±na bildirme gÃ¶revi, itirazÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer ilÃ§e seÃ§im kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ait olacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylar, oy verme gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nceki yirmi dÃ¶rt saate kadar olan sÃ¼rede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrÄ± ayrÄ± aÃ§Ä±k oturum, rÃ¶portaj, panel gibi programlara katÄ±larak gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klayabilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylarÄ±n aÃ§Ä±k veya kapalÄ± yer toplantÄ±larÄ± radyo ve televizyonlarda canlÄ± yayÄ±nlanabilecek.
SeÃ§im dÃ¶nemi iÃ§inde, "Ulusa SesleniÅŸ", "Millete Hizmet Yolunda" gibi Ã¶zel tanÄ±tÄ±cÄ± programlar banttan veya canlÄ± olarak yayÄ±nlanamayacak.
SeÃ§ime katÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylar, seÃ§im propaganda sÃ¼resinin sona ermesine kadar yazÄ±lÄ± basÄ±nda ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi aÃ§arak sÃ¶zlÃ¼, yazÄ±lÄ± veya gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ propaganda yapabilecek. VatandaÅŸlarÄ±n, elektronik posta adreslerine, taÅŸÄ±nabilir veya sabit telefonlarÄ±na sesli, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ veya yazÄ±lÄ± mesaj gÃ¶nderilemeyecek ancak siyasi partiler kendi Ã¼yelerine sesli, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ veya yazÄ±lÄ± mesajlarÄ± her zaman gÃ¶nderebilecek.
Oy verme gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nceki on gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼rede, yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±n ve yayÄ±n araÃ§larÄ± ile kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±, anketler, tahminler, bilgi ve iletiÅŸim telefonlarÄ± yoluyla mini referandum gibi adlarla bir cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n, siyasi parti adayÄ±nÄ±n ve baÄŸÄ±msÄ±z adayÄ±n lehinde veya aleyhinde veya vatandaÅŸÄ±n oyunu etkileyecek biÃ§imde yayÄ±n ve herhangi bir surette daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lamayacak. Bu sÃ¼renin dÄ±ÅŸÄ±nda kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ± ve anketlerin yayÄ±nlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda, araÅŸtÄ±rmanÄ±n hangi kuruluÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, denek sayÄ±sÄ±nÄ±n, araÅŸtÄ±rmanÄ±n kim tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ± zorunlu olacak.
Meclis'te grubu bulunan partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± bu hafta belli olacak. AK Parti, ErdoÄŸan'Ä± 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gÃ¶sterecek. CHP'de, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Saadet Partisi adayÄ±nÄ± yarÄ±n, HDP ise cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±nladÄ±.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'yi bir kaosa, kargaÅŸaya, krize, bunalÄ±ma sokmayacak bir tavÄ±r iÃ§erisinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.
CHP Genel Merkezi'nde, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ± alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Meysan vilayetinde Vali Lazim ile bir araya gelerek, TÃ¼rkiye'nin buradaki yatÄ±rÄ±m ve destek projeleri hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
FETÃ–'nÃ¼n "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±" soruÅŸturmasÄ±nda, aralarÄ±nda eski albaylarÄ±n da bulunduÄŸu 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilirken, ÅŸu ana kadar 15 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Berat Kandili mesajÄ±nda, dini gelenekte af, merhamet ve maÄŸfiret vesilesi olarak kabul edilen gecenin, Allah'Ä±n lÃ¼tuf ve inayetiyle hep birlikte idrak edileceÄŸini belirtti.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun yayÄ±n ilkelerine iliÅŸkin kararÄ± uyarÄ±nca, tarafsÄ±zlÄ±k, gerÃ§eklik ve doÄŸruluk ilkelerine uygun davranmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ± ile yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±n, tek yÃ¶nlÃ¼, taraf tutan yayÄ±nlar yapamayacak.
GÃ¶revlendirme yapÄ±lan Cizre Belediyesi okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±rmak amacÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± proje kapsamÄ±nda kitap kÃ¶ÅŸesi oluÅŸturduÄŸu kÄ±raathanelere kitap hediye etti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev tarafÄ±ndan KÃ¶ksaray'da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.
Ä°slam'da mÃ¼barek kabul edilen gecelerden ve Ramazan ayÄ±nÄ±n geliÅŸinin mÃ¼jdecisi olan Åžaban ayÄ±nÄ±n on beÅŸinci gecesi olan Berat kandili, bu akÅŸam idrak edilecek
Bestler-Dereler KurtdaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 asker ÅŸehit oldu
PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi, doÄŸal gÃ¼zellikleriyle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi oldu
CHP'den 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ±, yarÄ±ndan itibaren parti genel merkezinden alÄ±nacak
ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Tam bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndayÄ±z. Bunu niye sÃ¶ylÃ¼yoruz? Zira TÃ¼rkiye, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi ile artÄ±k bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na gelmiÅŸtir. Bu dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± TÃ¼rkiye'nin ileri atÄ±lÄ±m noktasÄ± olacaktÄ±r." dedi.
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan top ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda 4 PKK'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.