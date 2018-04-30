10:09, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Esed rejiminin Halep ve Hama'daki askeri Ã¼sleri vuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Hama ve Halep'teki askeri Ã¼slerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

Hama'daki, bÃ¶lgede rejime ait "47. Alay" adÄ±yla bilinen askeri noktanÄ±n vurulduÄŸunu, bÃ¼yÃ¼k bir patlama ve yangÄ±n meydana geldiÄŸini bildirdi.

Rejime ait haber ajansÄ± SANA da dÃ¼n 22.30 sularÄ±nda rejimin Halep ve Hama'daki iki askeri Ã¼ssÃ¼ne fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini duyurdu.

SALDIRIDA Ã‡OK SAYIDA KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœ

Her iki Ã¼ste Ä°ran destekli unsurlarÄ±n bulunduÄŸuna yer veren Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajanslarÄ±ndan Ä°SNA'nÄ±n haberine gÃ¶re ise saldÄ±rÄ±da en az 18'i Ä°ranlÄ± gÃ¼Ã§lerden olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

Daha Ã¶nce de Humus ve Åžam'da rejime ait ve Ä°ran destekli gÃ¼Ã§lerin konuÅŸlu olduÄŸu Ã¼slere fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.

Rejim ve Ä°ran kaynaklarÄ±, saldÄ±rÄ±larÄ±n Ä°srail tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸini savunmuÅŸtu.

Ä°srailli yetkililer ise saldÄ±rÄ±larÄ± inkar ya da teyit eden aÃ§Ä±klamalar yapmaktan kaÃ§Ä±nÄ±yor.

Ä°srail, Suriye Ã¼zerindeki askeri hava faaliyetlerini Rusya ile koordine ediyor.