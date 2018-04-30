Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:44, 30 Nisan 2018 Pazartesi
Orta Asya
10:11, 30 Nisan 2018 Pazartesi

  • Paylaş
Paşinyan'dan 'birlik üyeliklerine devam' açıklaması
Paşinyan'dan 'birlik üyeliklerine devam' açıklaması

Ermenistan'ın muhalefet lideri Paşinyan, ülkenin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Avrupa Ekonomik Birliği üyeliğinin korunmasını savundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ermenistan'daki protesto hareketinin lideri, parlamentodaki muhalif "Elk" hareketi başkanı Nikol Pashinyan, iktidara geldiğinde Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Avrupa Ekonomik Birliği (AEB) üyesi olarak kalacağını söyledi.

Pashinyan açıklamasında, "Ermenistan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi olmaya devam edecek. Bu bizim milli çıkarlarımıza uygundur. Biz bu örgütün verimli çalışmasına katkı sağlayacağız. KGAÖ Ermenistan ve Karabağ'ın güvenliğinin garantörüdür " dedi.

"Ermenistan Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) da dahil olmak üzere tüm uluslararası anlaşmalara sadık kalacaktır" diyen Paşinyan, 2017 yılında liderliğindeki muhalif "Elk" hareketinin Ermenistan'ın AEB'den çekilmesini istemişti. Paşinyan, AEB üyeliğinin Ermenistan için politik, ekonomik hem de askeri yönden verimsizliğini savunmuştu.

Dış basın için 25 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında Paşinyan, "keskin jeopolitik açıklamalar" yapmayacağını söyleyerek, “Biz hiçbir zaman Ermenistan’ın KGAÖ’den çekilmesinden bahsetmedik. Biz hiçbir keskin jeopolitik hareketler yapmayacağız ”dedi.

 



İlgili Konular nikol pashinyan ermenistan paşinyan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
İran Lideri Hamaney'den ABD'ye suçlama
İran Lideri Hamaney'den ABD'ye suçlama

Hamaney, ABD'nin İran aleyhine ekonomik savaş yürüttüğünü ve bölgede çatışma çıkarmak istediğini öne sürdü
Afganistan'da NATO konvoyuna yönelik saldırıda 11 ölü
Afganistan'da NATO konvoyuna yönelik saldırıda 11 ölü

Afganistan'da NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 11 sivil hayatını kaybederken, 5'i Romanyalı asker olmak üzere 16 kişi de yaralandı.
Yunanistan'daki sığınmacılar için Avrupa'ya açılan liman Patras
Yunanistan'daki sığınmacılar için Avrupa'ya açılan liman: Patras

Yunanistan'da zor koşullarda hayat mücadelesi veren sığınmacılar, Avrupa hayaliyle Patras Limanı'ndan İtalya'ya ulaşmaya çalışsalar da, pek çoğu amaçlarına ulaşamadan güvenlik aramalarında yakalanıyor.
Afgan sığınmacılardan Birleşmiş Milletler'e güvenlik çağrısı
Afgan sığınmacılardan Birleşmiş Milletler'e güvenlik çağrısı

Kırşehir Afganlılar Bilgilendirme ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Birleşmiş Milletler'den (BM) ülkelerindeki güvenlik sorunu nedeniyle Afgan sığınmacıların geri gönderilmemesini istedi.
Esed ve İran'ın Astana'ya rağmen gözleri kuzey Humus'ta
Esed ve İran'ın Astana'ya rağmen gözleri kuzey Humus'ta

Esed rejimi ve İran güçleri, Gerginliği Azaltma Bölgesi statüsündeki Humus’un kuzeyine şiddetli saldırılar düzenliyor. Hedefte, Humus’un da Astana’ya rağmen muhaliflerden alınması var.
İtalya'da 16 Avrupa Filistinliler Konferansı düzenlendi
İtalya'da 16. Avrupa Filistinliler Konferansı düzenlendi

Filistin'e Geri Dönüş Merkezi Başkanı Al-Zeer, "Filistin'deki kardeşlerimize şunu söylemek istiyoruz ki biz bir halkız, bir milletiz. Filistinliler arasındaki her türlü ihtilafa karşıyız." dedi.
Güney Kore'den tarihi anlaşma sonrası ilk adım
Güney Kore'den tarihi anlaşma sonrası ilk adım

Güney Kore, geçen hafta Kuzey Kore ile ikili zirve sonucu varılan anlaşmanın ilk adımı olarak sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracağını açıkladı
AB heyetinin Türkiye'ye 'vize serbestisi' ziyareti mayıs ortasında
AB heyetinin Türkiye'ye 'vize serbestisi' ziyareti mayıs ortasında

Türkiye'nin vize serbestisine ilişkin şubat ayında Brüksel'e sunduğu çalışma planı inceleniyor. AB Komisyonundan teknik bir heyet, plan üzerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından mayıs ayı ortalarında Türkiye'ye gelerek, kalan 7 kritere ilişkin görüşmeler yapacak.
Türkmenistan ABD'nin kararlarını desteklemeyenler listesinde
Türkmenistan, ABD'nin kararlarını desteklemeyenler listesinde

Türkmenistan, Birleşmiş Milletler’de ABD'nin kararlarını desteklemeyen ülkeler listesine girdi.
ABD telekomünikasyon sektöründe büyük birleşme
ABD telekomünikasyon sektöründe büyük birleşme

ABD'nin en büyük üçüncü cep telefonu operatörü T-Mobile ile dördüncü operatörü Sprint birleşme kararı aldı
Paşinyan'dan 'birlik üyeliklerine devam' açıklaması
Paşinyan'dan 'birlik üyeliklerine devam' açıklaması

Ermenistan'ın muhalefet lideri Paşinyan, ülkenin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Avrupa Ekonomik Birliği üyeliğinin korunmasını savundu
Esed rejiminin Halep ve Hama'daki askeri üsleri vuruldu
Esed rejiminin Halep ve Hama'daki askeri üsleri vuruldu

Esed rejiminin Halep ve Hama'daki askeri üslerine saldırı düzenlendi. İran kaynakları üslerde İranlı güçlerin zaiyat verdiğini bildirdi.
Kabil'deki çifte saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti
Kabil'deki çifte saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki saldırıda, 8'i gazeteci 25 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Macaristan'dan Avusturya Cumhurbaşkanına 'Soros' tepkisi
Macaristan'dan Avusturya Cumhurbaşkanına 'Soros' tepkisi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen'in sığınmacılar ve Soros hakkındaki açıklamalarına, "Avusturya Cumhurbaşkanı, George Soros ve sığınmacıların tarafına geçti.'' sözleriyle tepki gösterdi.
İngiltere'nin göçmen karşıtı İçişleri Bakanı Rudd'dan istifa
İngiltere'nin göçmen karşıtı İçişleri Bakanı Rudd'dan istifa

İngiltere İçişleri Bakanı Rudd, parlamentoyu yanılttığının ortaya çıkmasının ardından, istifa kararını açıkladı.
Deyrizor'da rejim yanlısı güçler ile PKK çatıştı
Deyrizor'da rejim yanlısı güçler ile PKK çatıştı

Suriye'nin Deyrizor ilinde PYD/PKK ve rejim yanlısı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Haberler

Güney Kafkasya haritası değişebilir
Güney Kafkasya haritası değişebilir

Ermenistan’da siyasi çözüm arayışları
Ermenistan da siyasi çözüm arayışları

Ermenistan muhalefetinden Başbakan'a zeytin dalı
Ermenistan muhalefetinden Başbakan'a zeytin dalı

Ermenistan’da gerginlik had safhada
Ermenistan da gerginlik had safhada

Ermenistan ekonomisi batakta
Ermenistan ekonomisi batakta

Ermenistan Başbakanı Sarkisyan görevinden istifa etti
Ermenistan Başbakanı Sarkisyan görevinden istifa etti

Ermenistan'daki gösteriler Sarkisyan'ı strese soktu!
Ermenistan'daki gösteriler Sarkisyan'ı strese soktu

Londra'da Sarkisyan karşıtı gösteri
Londra'da Sarkisyan karşıtı gösteri






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 