10:11, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Paşinyan'dan 'birlik üyeliklerine devam' açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ermenistan'daki protesto hareketinin lideri, parlamentodaki muhalif "Elk" hareketi başkanı Nikol Pashinyan, iktidara geldiğinde Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Avrupa Ekonomik Birliği (AEB) üyesi olarak kalacağını söyledi.

Pashinyan açıklamasında, "Ermenistan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi olmaya devam edecek. Bu bizim milli çıkarlarımıza uygundur. Biz bu örgütün verimli çalışmasına katkı sağlayacağız. KGAÖ Ermenistan ve Karabağ'ın güvenliğinin garantörüdür " dedi.

"Ermenistan Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) da dahil olmak üzere tüm uluslararası anlaşmalara sadık kalacaktır" diyen Paşinyan, 2017 yılında liderliğindeki muhalif "Elk" hareketinin Ermenistan'ın AEB'den çekilmesini istemişti. Paşinyan, AEB üyeliğinin Ermenistan için politik, ekonomik hem de askeri yönden verimsizliğini savunmuştu.

Dış basın için 25 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında Paşinyan, "keskin jeopolitik açıklamalar" yapmayacağını söyleyerek, “Biz hiçbir zaman Ermenistan’ın KGAÖ’den çekilmesinden bahsetmedik. Biz hiçbir keskin jeopolitik hareketler yapmayacağız ”dedi.