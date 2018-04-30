ABD telekomÃ¼nikasyon sektÃ¶rÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k birleÅŸme

ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ cep telefonu operatÃ¶rÃ¼ T-Mobile ile dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ operatÃ¶rÃ¼ Sprint'in birleÅŸme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Her iki ÅŸirketten yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada, Sprint'in piyasa deÄŸerinin yaklaÅŸÄ±k 59 milyar dolar olduÄŸu, birleÅŸmenin ardÄ±ndan T-Mobile ismiyle ABD telekomÃ¼nikasyon sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶stermeye devam edecek yeni firmanÄ±n da deÄŸerinin yaklaÅŸÄ±k 146 milyar dolar olacaÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, Sprint'in geÃ§en yÄ±lÄ±n sonu itibariyle 54,6 milyon kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸu, T-Mobile'Ä±n ise 72,6 mÃ¼ÅŸterisinin olduÄŸu bilgisine yer verildi.

BirleÅŸmenin ardÄ±ndan T-Mobile'Ä±n 5G teknolojisine odaklanacaÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu anki T-Mobile Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) John Legere'nin yeni ÅŸirketin CEO'su olmaya devam edeceÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, birleÅŸmenin ardÄ±ndan oluÅŸacak ÅŸirketin yÃ¼zde 42'sine Deutsche Telekom'un, yÃ¼zde 27'sine SoftBank'Ä±n sahip olacaÄŸÄ± belirtilirken, yÃ¼zde 31'inin de halka aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ± bildirildi.

Uzmanlar, birleÅŸmenin ardÄ±ndan oluÅŸacak ÅŸirketin ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k birinci cep telefonu operatÃ¶rÃ¼ Verizon ile ikinci operatÃ¶rÃ¼ AT&T ile daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde rekabet edebileceÄŸini ifade etti.

Ancak, uzmanlar, ABD'li regÃ¼latÃ¶rlerin birleÅŸmeyi onaylamayabileceÄŸine dikkati Ã§ekerek, ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geÃ§en sene AT&T'nin 84,5 milyar dolara Time-Warner'Ä± satÄ±n alma teklifini engellediÄŸine iÅŸaret etti.