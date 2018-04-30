10:46, 30 Nisan 2018 Pazartesi

TÃ¼rkmenistan, ABD'nin kararlarÄ±nÄ± desteklemeyenler listesinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerika BirleÅŸik Devletleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'ndaki ABD'nin pozisyonunu desteklemeyen ve Washington'un gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine karÅŸÄ± oy kullanan Ã¼lkelerin listesini hazÄ±rladÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n raporuna gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l BM Genel Kurulu 93 karar taslaÄŸÄ±nÄ± gÃ¼ndeme aldÄ±. Bu oylamalarÄ±n yÃ¼zde 31'inde Ã¼ye Ã¼lkelerinin Ã§oÄŸunluÄŸu ABD ile aynÄ± yÃ¶nde oy kullandÄ± ve bu oran 2016 yÄ±lÄ±na kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼zde 10 daha dÃ¼ÅŸÃ¼k bir oran.

BM Genel Kurulu'nda ABDâ€™den yana en Ã§ok oy kullanan 10 devlet listesine Ä°srail, Mikronezya Federal Devletleri (Okyanus'takiÂ 607 ada), Kanada, Marshall AdalarÄ±, Avustralya, Ä°ngiltere, Fransa, Palau, Ukrayna, Ã‡ek Cumhuriyeti girdi. ABDâ€™den en Ã§ok farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸte olanlar listesinde ise Zimbabve, Burundi, Ä°ran, Suriye, Venezuela, Kuzey Kore, TÃ¼rkmenistan, KÃ¼ba, Bolivya ve GÃ¼ney Afrika devletleri bulunuyor.

ABDâ€™nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Amerikan halkÄ± BM bÃ¼tÃ§esine yÃ¼zde 22 katkÄ±da bulunuyor. Bu cÃ¶mertliÄŸine raÄŸmen, BM'deki oylamalarda sadece yÃ¼zde 31 oranÄ±nda destek aldÄ±k. Bu 2016'dan bu yana en dÃ¼ÅŸÃ¼k orandÄ±r. Bu bizim BM yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±za kabul edilemez bir cevaptÄ±r" dedi.



