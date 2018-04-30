TÃ¼rkmenistan, ABD'nin kararlarÄ±nÄ± desteklemeyenler listesinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Amerika BirleÅŸik Devletleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'ndaki ABD'nin pozisyonunu desteklemeyen ve Washington'un gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine karÅŸÄ± oy kullanan Ã¼lkelerin listesini hazÄ±rladÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n raporuna gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l BM Genel Kurulu 93 karar taslaÄŸÄ±nÄ± gÃ¼ndeme aldÄ±. Bu oylamalarÄ±n yÃ¼zde 31'inde Ã¼ye Ã¼lkelerinin Ã§oÄŸunluÄŸu ABD ile aynÄ± yÃ¶nde oy kullandÄ± ve bu oran 2016 yÄ±lÄ±na kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼zde 10 daha dÃ¼ÅŸÃ¼k bir oran.
BM Genel Kurulu'nda ABDâ€™den yana en Ã§ok oy kullanan 10 devlet listesine Ä°srail, Mikronezya Federal Devletleri (Okyanus'takiÂ 607 ada), Kanada, Marshall AdalarÄ±, Avustralya, Ä°ngiltere, Fransa, Palau, Ukrayna, Ã‡ek Cumhuriyeti girdi. ABDâ€™den en Ã§ok farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸte olanlar listesinde ise Zimbabve, Burundi, Ä°ran, Suriye, Venezuela, Kuzey Kore, TÃ¼rkmenistan, KÃ¼ba, Bolivya ve GÃ¼ney Afrika devletleri bulunuyor.
ABDâ€™nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Amerikan halkÄ± BM bÃ¼tÃ§esine yÃ¼zde 22 katkÄ±da bulunuyor. Bu cÃ¶mertliÄŸine raÄŸmen, BM'deki oylamalarda sadece yÃ¼zde 31 oranÄ±nda destek aldÄ±k. Bu 2016'dan bu yana en dÃ¼ÅŸÃ¼k orandÄ±r. Bu bizim BM yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±za kabul edilemez bir cevaptÄ±r" dedi.
Hamaney, ABD'nin Ä°ran aleyhine ekonomik savaÅŸ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±karmak istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Afganistan'da NATO konvoyuna dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, 5'i RomanyalÄ± asker olmak Ã¼zere 16 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Yunanistan'da zor koÅŸullarda hayat mÃ¼cadelesi veren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, Avrupa hayaliyle Patras LimanÄ±'ndan Ä°talya'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸsalar da, pek Ã§oÄŸu amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamadan gÃ¼venlik aramalarÄ±nda yakalanÄ±yor.
KÄ±rÅŸehir AfganlÄ±lar Bilgilendirme ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Ã¼yeleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM) Ã¼lkelerindeki gÃ¼venlik sorunu nedeniyle Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri gÃ¶nderilmemesini istedi.
Esed rejimi ve Ä°ran gÃ¼Ã§leri, GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi statÃ¼sÃ¼ndeki Humusâ€™un kuzeyine ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor. Hedefte, Humusâ€™un da Astanaâ€™ya raÄŸmen muhaliflerden alÄ±nmasÄ± var.
Filistin'e Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸ Merkezi BaÅŸkanÄ± Al-Zeer, "Filistin'deki kardeÅŸlerimize ÅŸunu sÃ¶ylemek istiyoruz ki biz bir halkÄ±z, bir milletiz. Filistinliler arasÄ±ndaki her tÃ¼rlÃ¼ ihtilafa karÅŸÄ±yÄ±z." dedi.
GÃ¼ney Kore, geÃ§en hafta Kuzey Kore ile ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n ilk adÄ±mÄ± olarak sÄ±nÄ±rdaki propaganda hoparlÃ¶rlerini kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye'nin vize serbestisine iliÅŸkin ÅŸubat ayÄ±nda BrÃ¼ksel'e sunduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± inceleniyor. AB Komisyonundan teknik bir heyet, plan Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ± ortalarÄ±nda TÃ¼rkiye'ye gelerek, kalan 7 kritere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak.
TÃ¼rkmenistan, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™de ABD'nin kararlarÄ±nÄ± desteklemeyen Ã¼lkeler listesine girdi.
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ cep telefonu operatÃ¶rÃ¼ T-Mobile ile dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ operatÃ¶rÃ¼ Sprint birleÅŸme kararÄ± aldÄ±
Ermenistan'Ä±n muhalefet lideri PaÅŸinyan, Ã¼lkenin Kolektif GÃ¼venlik AntlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve Avrupa Ekonomik BirliÄŸi Ã¼yeliÄŸinin korunmasÄ±nÄ± savundu
Esed rejiminin Halep ve Hama'daki askeri Ã¼slerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Ä°ran kaynaklarÄ± Ã¼slerde Ä°ranlÄ± gÃ¼Ã§lerin zaiyat verdiÄŸini bildirdi.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de peÅŸ peÅŸe dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da, 8'i gazeteci 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rÄ±yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼stlendi
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen'in sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Soros hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±na, "Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ±, George Soros ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n tarafÄ±na geÃ§ti.'' sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi.
Ä°ngiltere Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Rudd, parlamentoyu yanÄ±lttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, istifa kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Suriye'nin Deyrizor ilinde PYD/PKK ve rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.