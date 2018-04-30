11:06, 30 Nisan 2018 Pazartesi

İngiltere’de iktidar partisinin zor sınavı yaklaşıyor

Osman Hulusi Boyraz- Londra

İngiltere’de iktidarda olan Muhafazakar Parti zor zamanlar geçirmeye devam ediyor. Brexit referandumunun ardından kendini toparlayamayan Muhafazakarlar bu hafta yapılacak yerel seçimlere de tedirgin giriyorlar. İşçi Partisi’ne karşı daha fazla kan kaybetmek istemeyen iktidar partisinin bu seçimlerde nasıl bir sonuç elde edeceği merak konusu.

3 Mayıs Perşembe günü gerçekleşmesi planlanan yerel seçimler, özellikle iki parti için büyük bir sınav olma anlamını taşıyor. Bunlardan biri Muhafazakar Parti, diğeri ise onu hemen arkasından takip eden İşçi Partisi.

SEÇİM NERELERDE YAPILACAK?



İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da şu an için bir seçim yapılmayacak. Ancak bunların aksine İngiltere yerel seçimler konusunda olabildiğine hareketli. Partiler ve temsilcileri 150 civarındaki belediyeyi kazanmak için yarışacaklar. Bu sayı; metropolitan, şehir, ilçe ve bölge belediyelerinin tamamının teşkil ettiği sayıyı ifade ediyor. Adaylar bu bölgelerdeki neredeyse tüm sandalyeler için yarışacaklar.



2014 yılında yapılan son yerel seçimlerde İşçi Partisi önemli bir başarı göstererek 6 belediyede seçimi kazanmış ve 300 meclis üyeliği sandalyesine de adaylarını yerleştirmişti. Buna karşın iktidardaki Muhafazakar Parti aynı seçimde, elinde olan 11 belediyede seçimi kaybetmiş ve 236 belediye meclis üyeliği koltuğunu da başka partilerin temsilcilerine kaptırmıştı.



SEÇİM YARIŞININ KIZIŞTIĞI BÖLGELER



Seçimin en çetin geçeceği bölgelerin başında doğal olarak başkent Londra bulunuyor. Son Belediye Başkanlığı seçimiyle birlikte Londra’da büyük güç kazanan İşçi Partisi, geçen seçimde elde ettiği beklenmedik başarıyı bu seçimde de artırarak sürdürmeyi amaçlıyor. İşçi Partisi, son seçimde Muhafazakarların kaleleri olarak bilinen Wandsworth, Hillingdon ve Westminster gibi bölgeleri alarak sürpriz yapmıştı.



Geçtiğimiz hafta bir üyesinin istifasıyla Barnet Council’da elinde bulundurduğu kıl payı çoğunluğu da kaybeden Muhafazakarlar için, bu bölge de hassas seçim bölgelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.



Diğer taraftan Tory Partisi’nin 24 koltukla çoğunluğu elinde bulundurduğu Kensington ve Chelsea gibi bölgelerdeki seçim sonuçları da yakından takip edilecek. Çünkü geçtiğimiz yıl meydana gelen ve birçok insanın yanarak feci şekilde hayatını kaybetmesine neden olan Grenfell Tower yangınından dolayı bölge sakinlerinin belediye yöneticilerine tepkili oldukları kaydediliyor.



İşçi Partisi’nin bu seçim için şansının büyük olduğu, hali hazırda kontrol ettiği belediyelere yenilerini ekleme şansının yüksek olduğu ifade ediliyor. İşçi Partisi’nin sadece bir sandalye ile çoğunluğu elinde bulundurduğu Harrow’daki seçim sonuçları da partinin ülke genelinde popülaritesinin önemli göstergelerinden biri olacak.



Diğer taraftan başkent Londra’da sadece Sutton Belediyesi’ni elinde tutan Liberal Demokratlar, başkentte başka belediyeler almanın yollarını arıyorlar. Gelen bilgilere göre partinin almaya yakın olduğu ve gözünü diktiği belediyelerin başında Tory kontrolündeki Kingston-upon-Thames belediyesi geliyor.



İŞÇİ PARTİSİ’NİN BAŞKENT DIŞINDAKİ PERFORMANSI





İşçi Partisi hali hazırda 75 yerel yönetimi elinde tutuyor, bunların arasında Manchester Şehir Council’ı yer alıyor. İşçi Partisi burada 94 sandalyeden 93’ünü elinde bulundurarak ezici bir gücü temsil ediyor. Diğer bir koltuk da eski bir Liberal Demokrat olan Didsbury West temsilcisi John Leech tarafından kazanılmış.



İşçi Partisi’nin diğer kaleleri Liverpool, Sandwell, Sunderland ve Birmingham gibi yerler de yarışın kızışacağı bölgeler olarak ifade ediliyor.



İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in gelecek genel seçimlerdeki başarı şansı için en önemli göstergeler ise adanın iç bölgeleri, doğu ve güneyinden gelecek seçim sonuçları olacaktır. İşçi Partisi’nin buralarda elini güçlendirmesi gerekecek.



İşçi Partisi’nin kazanmaya yakın olduğu belediyeler arasında Derbyshire’deki Amber Valley, Trafford, Swindon, Tamworth, Solihull ve Daventry belediyeleri bulunuyor. Çünkü Muhafazakar Parti buralarda çoğunluğu, sadece birkaç koltuklar elinde bulunduruyor.



MUHAFAZAKARLARIN HEDEFİ NE?



İktidar partisinin seçimlerde gözünü adanın iç bölgelerine çevirdiği görülüyor. Ancak geçen yıl yapılan genel seçimler oyların çok geçişken olduğunu gösterdi. Uzmanlar, Brexit etkisinin nasıl olacağının henüz kestirilemeyeceğini söylüyor. Muhafazakarların kontrolünde olan ve ellerinin hala güçlü olduğu belediyelerin başında Basildon, Colchester, Pendle ve Portsmouth belediyeleri geliyor.



Diğer taraftan Muhafazakar Parti, geçtiğimiz genel seçimle birlikte yapılan ara yerel seçim sonucunda kaybettiği Peterborough Belediyesi’ni de tekrar kazanmak istiyor.



Diğer taraftan Essex’teki Thurrock Belediyesi var, burada Tory Partisi çoğunluğa sadece 7 sandalye yakınlaşmıştı diğer taraftan belediye meclisindeki 17 UKIP temsilcisi partilerinden ayrılıp bağımsız olmayı tercih etmişlerdi. Buradaki seçim sonucunu tahmin etmek de kolay olmayacak.



BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ



Belediye Meclisi seçimlerinin yanı sıra diğer bir yarış da belediye başkanlığı seçimleri olarak karşımıza çıkıyor. Burada da partilerin adayları Hackney, Newham, Tower Hamlets ve Sheffield City’deki belediye başkanlığı koltukları için yarışacaklar.



SEÇMEN BREXİT’İN İNTİKAMINI ALMAK İSTERSE?

Brexit referandumunun henüz olumlu bir sonucuyla karşılaşamamış olan İngiliz seçmeni, bu durumun en büyük sorumlusu olarak gördüğü Muhafazakar Parti’den intikam almak isterse, bu durum bir sonraki genel seçimlerde iktidar değişiminin habercisi olabilir.

Bunun ilk işaretlerinden biri ülkeyi referanduma götüren eski Başbakan David Cameron’un siyaset arenasından silinmesiyle kendini göstermişti. Hali hazırda İşçi Partisi’nin 2014’ten bu yana sürdürdüğü yükseliş trendinin yanına, Brexit’in olumsuz sonuçları eklenince ilerleyen günlerin iktidar partisi için zor geçeceğini tahmin etmek hiç de zor değil.