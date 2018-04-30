AB heyetinin TÃ¼rkiye'ye 'vize serbestisi' ziyareti mayÄ±s ortasÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa BirliÄŸinden (AB) bir heyet, mayÄ±s ayÄ± ortalarÄ±nda vize serbestisi ve gÃ¶Ã§ konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye geliyor.
AB kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin vize serbestisine iliÅŸkin ÅŸubat ayÄ±nda BrÃ¼ksel'e sunduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± inceleniyor.
AB Komisyonundan teknik bir heyet, plan Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ± ortalarÄ±nda TÃ¼rkiye'ye gelerek, kalan 7 kritere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini iletecek.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, vize serbestisinin yanÄ± sÄ±ra gÃ¶Ã§ konusunun da ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, 4 Nisan'da TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± bilgilendirmede, vize serbestisi konusunu Avrupa BirliÄŸi Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek "Bizim verdiÄŸimiz (vize serbestisine iliÅŸkin) kaÄŸÄ±tla ilgili teknik bir heyeti bu ay iÃ§inde TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderecekler, kendi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bize iletecekler." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Hamaney, ABD'nin Ä°ran aleyhine ekonomik savaÅŸ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±karmak istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Afganistan'da NATO konvoyuna dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, 5'i RomanyalÄ± asker olmak Ã¼zere 16 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Yunanistan'da zor koÅŸullarda hayat mÃ¼cadelesi veren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, Avrupa hayaliyle Patras LimanÄ±'ndan Ä°talya'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸsalar da, pek Ã§oÄŸu amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamadan gÃ¼venlik aramalarÄ±nda yakalanÄ±yor.
KÄ±rÅŸehir AfganlÄ±lar Bilgilendirme ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Ã¼yeleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM) Ã¼lkelerindeki gÃ¼venlik sorunu nedeniyle Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri gÃ¶nderilmemesini istedi.
Esed rejimi ve Ä°ran gÃ¼Ã§leri, GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi statÃ¼sÃ¼ndeki Humusâ€™un kuzeyine ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor. Hedefte, Humusâ€™un da Astanaâ€™ya raÄŸmen muhaliflerden alÄ±nmasÄ± var.
Filistin'e Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸ Merkezi BaÅŸkanÄ± Al-Zeer, "Filistin'deki kardeÅŸlerimize ÅŸunu sÃ¶ylemek istiyoruz ki biz bir halkÄ±z, bir milletiz. Filistinliler arasÄ±ndaki her tÃ¼rlÃ¼ ihtilafa karÅŸÄ±yÄ±z." dedi.
GÃ¼ney Kore, geÃ§en hafta Kuzey Kore ile ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n ilk adÄ±mÄ± olarak sÄ±nÄ±rdaki propaganda hoparlÃ¶rlerini kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye'nin vize serbestisine iliÅŸkin ÅŸubat ayÄ±nda BrÃ¼ksel'e sunduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± inceleniyor. AB Komisyonundan teknik bir heyet, plan Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ± ortalarÄ±nda TÃ¼rkiye'ye gelerek, kalan 7 kritere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak.
TÃ¼rkmenistan, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™de ABD'nin kararlarÄ±nÄ± desteklemeyen Ã¼lkeler listesine girdi.
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ cep telefonu operatÃ¶rÃ¼ T-Mobile ile dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ operatÃ¶rÃ¼ Sprint birleÅŸme kararÄ± aldÄ±
Ermenistan'Ä±n muhalefet lideri PaÅŸinyan, Ã¼lkenin Kolektif GÃ¼venlik AntlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve Avrupa Ekonomik BirliÄŸi Ã¼yeliÄŸinin korunmasÄ±nÄ± savundu
Esed rejiminin Halep ve Hama'daki askeri Ã¼slerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Ä°ran kaynaklarÄ± Ã¼slerde Ä°ranlÄ± gÃ¼Ã§lerin zaiyat verdiÄŸini bildirdi.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de peÅŸ peÅŸe dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da, 8'i gazeteci 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rÄ±yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼stlendi
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen'in sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Soros hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±na, "Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ±, George Soros ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n tarafÄ±na geÃ§ti.'' sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi.
Ä°ngiltere Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Rudd, parlamentoyu yanÄ±lttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, istifa kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Suriye'nin Deyrizor ilinde PYD/PKK ve rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.