11:24, 30 Nisan 2018 Pazartesi

AB heyetinin TÃ¼rkiye'ye 'vize serbestisi' ziyareti mayÄ±s ortasÄ±nda





TÃ¼rkiye'nin vize serbestisine iliÅŸkin ÅŸubat ayÄ±nda BrÃ¼ksel'e sunduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± inceleniyor. AB Komisyonundan teknik bir heyet, plan Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ± ortalarÄ±nda TÃ¼rkiye'ye gelerek, kalan 7 kritere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸinden (AB) bir heyet, mayÄ±s ayÄ± ortalarÄ±nda vize serbestisi ve gÃ¶Ã§ konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye geliyor. AB kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin vize serbestisine iliÅŸkin ÅŸubat ayÄ±nda BrÃ¼ksel'e sunduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± inceleniyor. AB Komisyonundan teknik bir heyet, plan Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ± ortalarÄ±nda TÃ¼rkiye'ye gelerek, kalan 7 kritere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini iletecek. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, vize serbestisinin yanÄ± sÄ±ra gÃ¶Ã§ konusunun da ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor. AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, 4 Nisan'da TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± bilgilendirmede, vize serbestisi konusunu Avrupa BirliÄŸi Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek "Bizim verdiÄŸimiz (vize serbestisine iliÅŸkin) kaÄŸÄ±tla ilgili teknik bir heyeti bu ay iÃ§inde TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderecekler, kendi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bize iletecekler." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.