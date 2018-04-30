11:30, 30 Nisan 2018 Pazartesi

GÃ¼ney Kore'den tarihi anlaÅŸma sonrasÄ± ilk adÄ±m





GÃ¼ney Kore, geÃ§en hafta Kuzey Kore ile ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n ilk adÄ±mÄ± olarak sÄ±nÄ±rdaki propaganda hoparlÃ¶rlerini kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kore'nin geÃ§en hafta Kuzey Kore ile ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n ilk adÄ±mÄ± olarak sÄ±nÄ±rdaki propaganda hoparlÃ¶rlerini kaldÄ±racaÄŸÄ± bildirildi. Yonhap'Ä±n haberine gÃ¶re, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, GÃ¼ney ve Kuzey arasÄ±ndaki askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgede yer alan hoparlÃ¶rlerin salÄ± gÃ¼nÃ¼ kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu. GÃ¼ney Kore, 23 Nisan'da Kuzey sÄ±nÄ±rÄ±ndaki propaganda yayÄ±nlarÄ±nÄ± durdurmuÅŸtu. YayÄ±nÄ±n askeri gerginliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rmek ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in uygun ortam hazÄ±rlamak amacÄ±yla durdurulduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. GÃœNEY KORE-KUZEY KORE ZÄ°RVESÄ° GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Panmunjom AteÅŸkes KÃ¶yÃ¼'nde bir araya gelmiÅŸti. Liderler, Kore YarÄ±madasÄ±'nda kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik adÄ±mlara ve kararlara tanÄ±klÄ±k ederek, yarÄ±madayÄ± nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rma ve mevcut ateÅŸkesi kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine varmÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.