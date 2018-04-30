Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ'tan Berat Kandili mesajÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Berat Kandili mesajÄ±nda, "Bu mÃ¼barek gece vesilesiyle, milletimizin her tÃ¼rlÃ¼ dert ve sÄ±kÄ±ntÄ±dan beri olmasÄ±nÄ± diliyor, ramazan ayÄ±na, gÃ¼nah yÃ¼klerimizden arÄ±nmÄ±ÅŸ gÃ¶nÃ¼llerle, berat etmiÅŸ olarak girebilmeyi YÃ¼ce Allah'tan niyaz ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
ErbaÅŸ, Berat Kandili dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, dini gelenekte af, merhamet ve maÄŸfiret vesilesi olarak kabul edilen mÃ¼barek berat gecesinin, CenabÄ±hakk'Ä±n lÃ¼tuf ve inayetiyle hep birlikte bugÃ¼n idrak edileceÄŸini belirtti.
KurtuluÅŸ, af ve arÄ±nma anlamlarÄ±na gelen beratÄ±n MÃ¼slÃ¼manlara kulluk bilinci ve hesap verme ÅŸuuruyla, hata, suÃ§ ve yanlÄ±ÅŸlardan kaÃ§Ä±nmayÄ±, gÃ¼nahlardan arÄ±nmayÄ±, affedilmenin yanÄ±nda affedici olmayÄ±, baÄŸÄ±ÅŸlanma isteÄŸinin yanÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸlayabilme ÅŸuurunu kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErbaÅŸ, beratÄ±n ilk ÅŸartÄ±nÄ±n, kimlerden ve nelerden uzak durulacaÄŸÄ±nÄ±, kimlere ve nelere yakÄ±n olunacaÄŸÄ±nÄ± bilmek olduÄŸunu bildirdi.
ErbaÅŸ, mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu itibarla berat, ruhumuza aÄŸÄ±r gelen her tÃ¼rlÃ¼ keder ve sÄ±kÄ±ntÄ±dan, insanÄ± inciten hata ve gÃ¼nahtan, insana yakÄ±ÅŸmayan sÃ¶z, tutum ve davranÄ±ÅŸtan 'berat etmek' iÃ§in eÅŸsiz bir fÄ±rsattÄ±r. Kulluk yolculuÄŸumuzdaki deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n en Ã¶nemli iÅŸaretini resmeden berat, kiÅŸinin doÄŸuÅŸtan gÃ¼nahlardan beri olduÄŸunu bize haber veren Ã¶nemli bir mÃ¼jdedir. Berat, nurlu gÃ¶lgesi Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸmeye baÅŸlayan ramazan ayÄ±na bizi hazÄ±rlayan, diri bir zihin ve berrak bir gÃ¶nÃ¼lle aÅŸama aÅŸama kemale ulaÅŸtÄ±ran Rabbimizle, taat ve itaat zemininde buluÅŸturan bir yakÄ±nlaÅŸmadÄ±r. Berat gecesini idrak eden herkes, YÃ¼ce Allah'Ä±n Kur'an-Ä± Kerim'deki; 'De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aÅŸan kullarÄ±m! Allah'Ä±n rahmetinden Ã¼mit kesmeyin! Ã‡Ã¼nkÃ¼ Allah bÃ¼tÃ¼n gÃ¼nahlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlar. ÅžÃ¼phesiz ki O, Ã§ok baÄŸÄ±ÅŸlayan, Ã§ok esirgeyendir' mÃ¼jdesinin farkÄ±na vararak, Sevgili Peygamberimiz'in, 'AllahÄ±m! AzabÄ±ndan affÄ±na, gazabÄ±ndan rÄ±zana sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yorum...' ÅŸeklindeki yÃ¶neliÅŸi ile Ã¶zÃ¼ne dÃ¶nmeli, Ã¼mitlerini canlandÄ±rmalÄ±, baÄŸÄ±ÅŸlama ve baÄŸÄ±ÅŸlanma duygularÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmelidir."
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, baÅŸta aziz milletimiz olmak Ã¼zere, tÃ¼m Ä°slam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ederek, "Bu mÃ¼barek gece vesilesiyle, milletimizin her tÃ¼rlÃ¼ dert ve sÄ±kÄ±ntÄ±dan beri olmasÄ±nÄ± diliyor, ramazan ayÄ±na gÃ¼nah yÃ¼klerimizden arÄ±nmÄ±ÅŸ gÃ¶nÃ¼llerle, berat etmiÅŸ olarak girebilmeyi YÃ¼ce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandÄ±.
Meclis'te grubu bulunan partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± bu hafta belli olacak. AK Parti, ErdoÄŸan'Ä± 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gÃ¶sterecek. CHP'de, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Saadet Partisi adayÄ±nÄ± yarÄ±n, HDP ise cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±nladÄ±.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'yi bir kaosa, kargaÅŸaya, krize, bunalÄ±ma sokmayacak bir tavÄ±r iÃ§erisinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.
CHP Genel Merkezi'nde, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ± alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Meysan vilayetinde Vali Lazim ile bir araya gelerek, TÃ¼rkiye'nin buradaki yatÄ±rÄ±m ve destek projeleri hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
FETÃ–'nÃ¼n "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±" soruÅŸturmasÄ±nda, aralarÄ±nda eski albaylarÄ±n da bulunduÄŸu 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilirken, ÅŸu ana kadar 15 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Berat Kandili mesajÄ±nda, dini gelenekte af, merhamet ve maÄŸfiret vesilesi olarak kabul edilen gecenin, Allah'Ä±n lÃ¼tuf ve inayetiyle hep birlikte idrak edileceÄŸini belirtti.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun yayÄ±n ilkelerine iliÅŸkin kararÄ± uyarÄ±nca, tarafsÄ±zlÄ±k, gerÃ§eklik ve doÄŸruluk ilkelerine uygun davranmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ± ile yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±n, tek yÃ¶nlÃ¼, taraf tutan yayÄ±nlar yapamayacak.
GÃ¶revlendirme yapÄ±lan Cizre Belediyesi okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±rmak amacÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± proje kapsamÄ±nda kitap kÃ¶ÅŸesi oluÅŸturduÄŸu kÄ±raathanelere kitap hediye etti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev tarafÄ±ndan KÃ¶ksaray'da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.
Ä°slam'da mÃ¼barek kabul edilen gecelerden ve Ramazan ayÄ±nÄ±n geliÅŸinin mÃ¼jdecisi olan Åžaban ayÄ±nÄ±n on beÅŸinci gecesi olan Berat kandili, bu akÅŸam idrak edilecek
Bestler-Dereler KurtdaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 asker ÅŸehit oldu
PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi, doÄŸal gÃ¼zellikleriyle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi oldu
CHP'den 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ±, yarÄ±ndan itibaren parti genel merkezinden alÄ±nacak
ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Tam bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndayÄ±z. Bunu niye sÃ¶ylÃ¼yoruz? Zira TÃ¼rkiye, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi ile artÄ±k bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na gelmiÅŸtir. Bu dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± TÃ¼rkiye'nin ileri atÄ±lÄ±m noktasÄ± olacaktÄ±r." dedi.
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan top ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda 4 PKK'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.