11:33, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ'tan Berat Kandili mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Berat Kandili mesajÄ±nda, "Bu mÃ¼barek gece vesilesiyle, milletimizin her tÃ¼rlÃ¼ dert ve sÄ±kÄ±ntÄ±dan beri olmasÄ±nÄ± diliyor, ramazan ayÄ±na, gÃ¼nah yÃ¼klerimizden arÄ±nmÄ±ÅŸ gÃ¶nÃ¼llerle, berat etmiÅŸ olarak girebilmeyi YÃ¼ce Allah'tan niyaz ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ErbaÅŸ, Berat Kandili dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, dini gelenekte af, merhamet ve maÄŸfiret vesilesi olarak kabul edilen mÃ¼barek berat gecesinin, CenabÄ±hakk'Ä±n lÃ¼tuf ve inayetiyle hep birlikte bugÃ¼n idrak edileceÄŸini belirtti.

KurtuluÅŸ, af ve arÄ±nma anlamlarÄ±na gelen beratÄ±n MÃ¼slÃ¼manlara kulluk bilinci ve hesap verme ÅŸuuruyla, hata, suÃ§ ve yanlÄ±ÅŸlardan kaÃ§Ä±nmayÄ±, gÃ¼nahlardan arÄ±nmayÄ±, affedilmenin yanÄ±nda affedici olmayÄ±, baÄŸÄ±ÅŸlanma isteÄŸinin yanÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸlayabilme ÅŸuurunu kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErbaÅŸ, beratÄ±n ilk ÅŸartÄ±nÄ±n, kimlerden ve nelerden uzak durulacaÄŸÄ±nÄ±, kimlere ve nelere yakÄ±n olunacaÄŸÄ±nÄ± bilmek olduÄŸunu bildirdi.

ErbaÅŸ, mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu itibarla berat, ruhumuza aÄŸÄ±r gelen her tÃ¼rlÃ¼ keder ve sÄ±kÄ±ntÄ±dan, insanÄ± inciten hata ve gÃ¼nahtan, insana yakÄ±ÅŸmayan sÃ¶z, tutum ve davranÄ±ÅŸtan 'berat etmek' iÃ§in eÅŸsiz bir fÄ±rsattÄ±r. Kulluk yolculuÄŸumuzdaki deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n en Ã¶nemli iÅŸaretini resmeden berat, kiÅŸinin doÄŸuÅŸtan gÃ¼nahlardan beri olduÄŸunu bize haber veren Ã¶nemli bir mÃ¼jdedir. Berat, nurlu gÃ¶lgesi Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸmeye baÅŸlayan ramazan ayÄ±na bizi hazÄ±rlayan, diri bir zihin ve berrak bir gÃ¶nÃ¼lle aÅŸama aÅŸama kemale ulaÅŸtÄ±ran Rabbimizle, taat ve itaat zemininde buluÅŸturan bir yakÄ±nlaÅŸmadÄ±r. Berat gecesini idrak eden herkes, YÃ¼ce Allah'Ä±n Kur'an-Ä± Kerim'deki; 'De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aÅŸan kullarÄ±m! Allah'Ä±n rahmetinden Ã¼mit kesmeyin! Ã‡Ã¼nkÃ¼ Allah bÃ¼tÃ¼n gÃ¼nahlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlar. ÅžÃ¼phesiz ki O, Ã§ok baÄŸÄ±ÅŸlayan, Ã§ok esirgeyendir' mÃ¼jdesinin farkÄ±na vararak, Sevgili Peygamberimiz'in, 'AllahÄ±m! AzabÄ±ndan affÄ±na, gazabÄ±ndan rÄ±zana sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yorum...' ÅŸeklindeki yÃ¶neliÅŸi ile Ã¶zÃ¼ne dÃ¶nmeli, Ã¼mitlerini canlandÄ±rmalÄ±, baÄŸÄ±ÅŸlama ve baÄŸÄ±ÅŸlanma duygularÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmelidir."

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, baÅŸta aziz milletimiz olmak Ã¼zere, tÃ¼m Ä°slam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ederek, "Bu mÃ¼barek gece vesilesiyle, milletimizin her tÃ¼rlÃ¼ dert ve sÄ±kÄ±ntÄ±dan beri olmasÄ±nÄ± diliyor, ramazan ayÄ±na gÃ¼nah yÃ¼klerimizden arÄ±nmÄ±ÅŸ gÃ¶nÃ¼llerle, berat etmiÅŸ olarak girebilmeyi YÃ¼ce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandÄ±.