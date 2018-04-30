11:38, 30 Nisan 2018 Pazartesi

FETÃ–'nÃ¼n hava kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 15 gÃ¶zaltÄ±





FETÃ–'nÃ¼n "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±" soruÅŸturmasÄ±nda, aralarÄ±nda eski albaylarÄ±n da bulunduÄŸu 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilirken, ÅŸu ana kadar 15 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara merkezli 12 ilde, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY) "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 25 ÅŸÃ¼pheliden 15'i yakalandÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki FETÃ– mensubu askerlere yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda telefonlarÄ±na ByLock yÃ¼kledikleri, deÅŸifre olmamak iÃ§in kontÃ¶rlÃ¼ ve ankesÃ¶rlÃ¼ telefonlar kullandÄ±klarÄ± belirlenen 5'i albay, 5'i yarbay 13'Ã¼ binbaÅŸÄ± ve 2'si yÃ¼zbaÅŸÄ± olmak Ã¼zere 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince Ankara, Ä°zmir, Denizli, Ä°stanbul, Ã‡anakkale, Osmaniye, Sakarya, DiyarbakÄ±r, Konya, EskiÅŸehir, BalÄ±kesir ve Kayseri'de eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonlarda ÅŸÃ¼phelilerden 15'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. FETÃ– ile irtibatlarÄ± tespit edilen ve haklarÄ±nda idari iÅŸlem yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerden 11'inin pilot, 11'inin KHK ile ihraÃ§, 2'sinin ise emekli edilen eski TSK personeli olduklarÄ±, 12'sinin de geÃ§ici olarak gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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